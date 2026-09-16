Υεμένη: Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι κατέρριψαν σαουδαραβικό F-15

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δήλωσαν την Τετάρτη ότι κατέρριψαν ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15 της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο φέρεται να διεξήγαγε εχθρικές επιχειρήσεις στον εναέριο χώρο της επαρχίας Μαρίμπ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, για την κατάρριψη χρησιμοποιήθηκε ένα πυρομαχικό τοπικής κατασκευής, γεγονός που, εφόσον επιβεβαιωθεί, αναδεικνύει τις αναβαθμισμένες αντιαεροπορικές δυνατότητες της οργάνωσης. Από την πλευρά του στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, δεν υπήρξε άμεσα κάποιο σχόλιο ή επιβεβαίωση σχετικά με τους ισχυρισμούς αυτούς.

Ο ισχυρισμός για την κατάρριψη του F-15

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις τους κατάφεραν να καταρρίψουν ένα σαουδαραβικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη ενώ το πολεμικό αεροσκάφος διεξήγαγε επιθετικές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας στρατιωτικές κινητοποιήσεις στον εναέριο χώρο της επαρχίας Μαρίμπ.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, ισχυρίστηκε ότι η κατάρριψη επιτεύχθηκε με τη χρήση ενός αντιαεροπορικού πυραύλου εγχώριας κατασκευής. Τοπικές πηγές ανέφεραν ότι το πολεμικό αεροσκάφος κατερρίφθη κοντά στο Όρος Χελάν, το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά της πόλης Μαρίμπ. Ο κ. Σαρί δήλωσε χαρακτηριστικά πως «οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης –με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού– κατάφεραν να καταρρίψουν ένα σαουδαραβικό μαχητικό αεροσκάφος F-15, ενώ διεξήγαγε επιθετικές επιχειρήσεις προς υποστήριξη της στρατιωτικής του ενίσχυσης στον εναέριο χώρο του κυβερνείου της Μαρίμπ».

Οι αντιαεροπορικές δυνατότητες των Χούθι

Ο ισχυρισμός των Χούθι για την κατάρριψη του σαουδαραβικού F-15, εφόσον επαληθευτεί, αναδεικνύει μια ενδεχόμενη αναβάθμιση των αντιαεροπορικών τους δυνατοτήτων. Η χρήση πυρομαχικού τοπικής κατασκευής για ένα τέτοιο πλήγμα υποδηλώνει την εξέλιξη των στρατιωτικών τους μέσων.

Η περιοχή της Μαρίμπ είναι κρίσιμη, καθώς εκεί οι μάχες για τον έλεγχο του εδάφους μαίνονται με αμείωτη ένταση. Η φερόμενη κατάρριψη του μαχητικού αεροσκάφους σε αυτή την περιοχή, όπου οι Χούθι κατηγορούν τη Σαουδική Αραβία για τη διεξαγωγή έως και 450 αεροπορικών επιθέσεων, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό πλήγμα για τις αεροπορικές δυνάμεις του συνασπισμού.

Αντιδράσεις και απουσία επιβεβαίωσης

Μέχρι στιγμής, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο ή επιβεβαίωση σχετικά με τους ισχυρισμούς των ανταρτών Χούθι. Αυτός ο συνασπισμός, ο οποίος συγκροτήθηκε από τη Σαουδική Αραβία τον Μάρτιο του 2015, αποτελείται από πολυεθνικές αραβικές στρατιωτικές δυνάμες και έχει ως σκοπό την παρέμβαση στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης.

Οι Χούθι, από την πλευρά τους, κατηγορούν τη Σαουδική Αραβία για τη διεξαγωγή εκτεταμένων αεροπορικών επιθέσεων, αναφέροντας συγκεκριμένα 450 τέτοιες επιχειρήσεις. Αυτές οι κατηγορίες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα στην Υεμένη και στην ευρύτερη περιοχή.

Το επεισόδιο με το drone και οι κατηγορίες για τη Μέκκα

Παράλληλα με τους ισχυρισμούς για την κατάρριψη του F-15, οι Χούθι διέψευσαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Σαουδικής Αραβίας ότι προσπάθησαν να πλήξουν την ιερή πόλη της Μέκκας με drone. Χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς αυτούς ως «παλιό και ξεπερασμένο ψέμα».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία, Τούρκι αλ Μάλκι, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) των Χούθι την Τρίτη. Το drone εντοπίστηκε στα νότια της Μέκκας, πριν προλάβει να εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της ιερής πόλης. Ο κ. αλ Μάλκι τόνισε νωρίς το πρωί της Τετάρτης ότι η ασφάλεια των δύο ιερότερων τόπων του Ισλάμ και των προσκυνητών αποτελεί «κόκκινη γραμμή», ξεκαθαρίζοντας ότι η συμμαχία θα λάβει τα απαραίτητα αποτρεπτικά μέτρα απέναντι στους Χούθι.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos