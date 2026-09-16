Σήμερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης (SOTEU). Η ομιλία θα περιλαμβάνει την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο, καθώς και τον απολογισμό της δράσης της Επιτροπής κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η φετινή εκδήλωση λαμβάνει χώρα εν μέσω ενός ιδιαίτερα ρευστού γεωπολιτικού και πολιτικού περιβάλλοντος.

Το γεωπολιτικό πλαίσιο και οι προκλήσεις

Το περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιείται η ομιλία χαρακτηρίζεται από τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, γεγονός που θέτει την ασφάλεια της Ευρώπης στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιδιώκει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Αυτή η αναζήτηση αυτονομίας συμβαίνει σε έναν κόσμο όπου οι γεωπολιτικοί και εμπορικοί ανταγωνισμοί αυξάνονται.

Παράλληλα, η σχέση της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει πιο σύνθετη και λιγότερο προβλέψιμη. Η Ρωσία εξακολουθεί να θεωρείται βασική πρόκληση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με τις ανησυχίες για υβριδικές ενέργειες και περιστατικά δολιοφθοράς να εντείνονται διαρκώς.

Ανταγωνιστικότητα και ευρωπαϊκή ανεξαρτησία στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να δώσει κεντρική θέση στην ανταγωνιστικότητα και την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία. Η έμφαση θα δοθεί σε τομείς όπως η βιομηχανία, η καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, προβλέπεται να συζητηθούν μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων της Ένωσης.

Η Επιτροπή έχει ήδη επισημάνει ως βασικά αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς την υιοθέτηση σειράς μέτρων που στοχεύουν στην απλούστευση των ευρωπαϊκών κανόνων και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο οδικός χάρτης «One Europe, One Market», ο Industrial Accelerator Act και το EU Inc., ένα νέο ενιαίο πλαίσιο εταιρικών κανόνων.

Ενέργεια και εμπόριο: Μείωση εξαρτήσεων και νέες συνεργασίες

Στον ενεργειακό τομέα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αναδείξει τα βήματα που έχουν γίνει προς τη μείωση των εξαρτήσεων της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών των πρωτοβουλιών συγκαταλέγονται το European Grids Package και η πρωτοβουλία Energy Highways. Αυτές οι ενέργειες στοχεύουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και αυτονομίας της Ένωσης.

Όσον αφορά το εμπόριο, η Επιτροπή επικαλείται την επίτευξη νέων συμφωνιών και εμπορικών συνεργασιών. Οι συνεργασίες αυτές εκτείνονται γεωγραφικά από τον Ινδο-Ειρηνικό έως τη Λατινική Αμερική, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια για διεύρυνση και διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ.

Ειδικό βάρος στην άμυνα και την Ουκρανία

Ιδιαίτερο βάρος στην ομιλία της προέδρου της Επιτροπής αναμένεται να δοθεί στα θέματα της άμυνας και της Ουκρανίας. Η Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει τον Χάρτη Αμυντικής Ετοιμότητας με ορίζοντα το 2030, ο οποίος περιγράφει τις στρατηγικές για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ. Επιπλέον, προτείνει πέντε νέα μεγάλης κλίμακας αμυντικά έργα, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Στο πλαίσιο της στήριξης της Ουκρανίας, η ΕΕ έχει συμφωνήσει τη χρηματοδότηση ενός δανείου ύψους έως 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026 και 2027. Τον Ιούλιο, υπογράφηκε με το Κίεβο μια νέα εταιρική σχέση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ενώ η Ένωση έχει προχωρήσει και στη δημιουργία συμμαχίας με την Ουκρανία στον τομέα των drones.

Ευαίσθητες αναφορές στο μεταναστευτικό

Στο μεταναστευτικό, αναμένονται από τις πιο πολιτικά ευαίσθητες αναφορές στην ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Επιτροπή εξετάζει νομικά εργαλεία για την ταχύτερη αντιμετώπιση αιφνίδιων μαζικών αφίξεων μεταναστών. Μεταξύ των ιδεών που εξετάζονται είναι αυτή μιας «ομαδικής επιστροφής» (one grouped return).

Επίσης, η Επιτροπή διερευνά πιθανές κατευθύνσεις για προσωρινή αναστολή αιτήσεων ασύλου υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Οι προτάσεις αυτές αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης και προβληματισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με πληροφορίες από: News.gr