Ξεκίνησε η μάχη στην ΕΕ για τον διάδοχο της Λαγκάρντ

Οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης βρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασίας για έναν από τους σημαντικότερους ανασχηματισμούς στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην 28χρονη ιστορία της. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντικατάσταση της Κριστίν Λαγκάρντ, με στόχο να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία για τις τρεις κορυφαίες θέσεις της ΕΚΤ έως το τέλος Δεκεμβρίου. Αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα εν μέσω έντονων στρατηγικών διαβουλεύσεων μεταξύ των Ευρωπαίων διπλωματών.

Η επικείμενη αλλαγή στην ηγεσία της ΕΚΤ

Η αλλαγή στην ηγεσία της ΕΚΤ θεωρείται αναγκαία, καθώς η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να ανακοινώσει αργότερα μέσα στη χρονιά την πρόθεσή της να αποχωρήσει. Η αποχώρηση αυτή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως τις αρχές του 2027, δηλαδή πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.

Παράλληλα με την αποχώρηση της κυρίας Λαγκάρντ, ολοκληρώνονται επίσης το επόμενο έτος οι οκταετείς θητείες του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν και του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής Ίζαμπελ Σνάμπελ. Πρόκειται για δύο κομβικές θέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γεγονός που καθιστά τον επικείμενο ανασχηματισμό ιδιαίτερα εκτεταμένο.

Το παρασκήνιο της πρόωρης αποχώρησης

Ο στόχος για την αντικατάσταση της Κριστίν Λαγκάρντ πριν από την ολοκλήρωση των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία αποτελεί βασικό στοιχείο του παρασκηνίου. Η ακροδεξιά, με επικεφαλής τη Μαρίν Λεπέν, εμφανίζεται ως φαβορί στις εκλογές αυτές, και σε περίπτωση νίκης της θα είχε σημαντικό ρόλο στην επιλογή του νέου επικεφαλής της ΕΚΤ.

Οι προεδρικές εκλογές του Απριλίου στη Γαλλία βαραίνουν στους υπολογισμούς των Ευρωπαίων ηγετών, καθώς η επικεφαλής της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται ως το φαβορί για να διαδεχθεί τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Αυτή η παράμετρος επηρεάζει άμεσα τον χρόνο και τον τρόπο των αποφάσεων για την ηγεσία της Κεντρικής Τράπεζας.

Οι διπλωματικές διαβουλεύσεις και οι στόχοι

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στους Financial Times, ο στόχος είναι να επιτευχθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου μια συνολική συμφωνία, ένα «μεγάλο πακέτο» όπως αναφέρθηκε, για τις τρεις κορυφαίες θέσεις της ΕΚΤ. Ευρωπαίος διπλωμάτης που έχει ενημερωθεί για τις συνομιλίες δήλωσε ότι «στόχος είναι να έχει συμφωνηθεί ένα μεγάλο πακέτο έως το τέλος της χρονιάς».

Ένας άλλος διπλωμάτης με γνώση των διαπραγματεύσεων επιβεβαίωσε ότι «πραγματοποιούνται στρατηγικές διαβουλεύσεις, αυτό είναι αλήθεια». Όπως πρόσθεσε, «όλοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν πολλές σημαντικές οικονομικές θέσεις για τις οποίες πρέπει να ληφθούν αποφάσεις».

Το ευρύτερο οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο

Ο επικείμενος ανασχηματισμός στην ΕΚΤ έρχεται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Ο πόλεμος που κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν οδεύει προς την συμπλήρωση του έβδομου μήνα, και οι επιπτώσεις του έχουν αρχίσει να γίνονται ορατές στο κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

Το κόστος αυτό αυξάνεται διαρκώς, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις δημοσιονομικές πιέσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ, η ΕΚΤ έχει αυξήσει δύο φορές φέτος το βασικό της επιτόκιο, καθώς προετοιμάζεται για πληθωρισμό «μεγαλύτερης διάρκειας», ο οποίος εκτιμάται ότι θα επιμείνει για μεγάλο μέρος του 2027. Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να εξετάσει αυτή την εβδομάδα τη δική της αντίδραση στις εξελίξεις.

Η σημασία της απόφασης και οι προκλήσεις

Η απόφαση για τον πρόεδρο της ΕΚΤ αποτελεί μέρος μιας συνολικότερης κατανομής χαρτοφυλακίων, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος που συμμετέχει στις διεργασίες. Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι πρόκειται για «τη σημαντικότερη απόφαση στελέχωσης» στην ΕΚΤ.

Οι αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μαζί με τη γερμανική διεκδίκηση και τα εθνικά «βέτο», συνθέτουν ένα περίπλοκο παζλ εξουσίας. Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν τις διαπραγματεύσεις για την επιλογή των νέων ηγετικών στελεχών ιδιαίτερα πολύπλοκες και κρίσιμες για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis