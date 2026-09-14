Οι Χούθι κατέλαβαν τα νησιά Χάνις, ενισχύοντας τον έλεγχο στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι κατέλαβαν τα νησιά Μεγάλη και Μικρή Χάνις, ενισχύοντας σημαντικά τον έλεγχό τους στη νότια Ερυθρά Θάλασσα. Η κίνηση αυτή, η οποία ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από αξιωματούχους τόσο της κυβέρνησης όσο και των ίδιων των Χούθι, αποτελεί ένα νέο βήμα στην ταχεία προέλασή τους κατά μήκος της ακτογραμμής της Υεμένης. Η κατάληψη των νησιών αυτών φέρνει τους αντάρτες πιο κοντά σε βάση των ΗΠΑ και απειλεί τις κρίσιμες ναυτιλιακές αρτηρίες για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Η στρατηγική κατάληψη των νησιών Χάνις

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι κατέλαβαν επιπλέον νησιά στρατηγικής σημασίας στη νότια Ερυθρά Θάλασσα. Συγκεκριμένα, η κατάληψη των νησιών Μεγάλη και Μικρή Χάνις αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα στη ραγδαία προέλαση των ανταρτών γύρω από το Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ. Αυτή η εξέλιξη δηλώθηκε τη Δευτέρα από αξιωματούχους της κυβέρνησης, αλλά και από αξιωματούχους των ίδιων των Χούθι.

Με αυτή την κίνηση, οι Χούθι ενισχύουν τον έλεγχό τους σε έναν από τους κυριότερους θαλάσσιους διαδρόμους της υφηλίου. Η ταχεία προέλαση των ανταρτών κατά μήκος της ακτογραμμής της Υεμένης απειλεί να παρασύρει τη χώρα εκ νέου σε έναν ολοκληρωτικό εμφύλιο πόλεμο. Παράλληλα, θέτουν υπό τον απόλυτο έλεγχό τους τις πλέον κρίσιμες ναυτιλιακές αρτηρίες για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Το Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και η σημασία του

Το Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ αποτελεί ένα πέρασμα ζωτικής σημασίας για τις σαουδαραβικές αποστολές πετρελαίου. Η βαρύτητά του αυξήθηκε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, καθώς λειτουργεί ως εναλλακτική διαδρομή απέναντι στα Στενά του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στην είσοδο του Περσικού Κόλπου, ενώ το Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ βρίσκεται στην απέναντι πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου. Και τα δύο αποτελούν κομβικά περάσματα που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον ανοικτό ωκεανό και τις βασικές αγορές της Σαουδικής Αραβίας στην Ασία.

Οι αντάρτες αναπτύχθηκαν στο αρχιπέλαγος των νησιών Χανίς, τα οποία βρίσκονται 160 χιλιόμετρα βόρεια του Στενού του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής για τον έλεγχο των θαλάσσιων οδών.

Επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και τις τιμές πετρελαίου

Για περισσότερο από έναν μήνα, οι Χούθι καταφέρνουν πλήγματα εναντίον των σαουδαραβικών πετρελαϊκών υποδομών και της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτές οι ενέργειες έχουν άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι ασκεί πίεση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Παράλληλα, ενισχύει τα διαπραγματευτικά ερείσματα του Ιράν στον πόλεμό του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η αστάθεια στην περιοχή επηρεάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες.

Η αντίσταση των κυβερνητικών δυνάμεων

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, οι οποίες υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, προσπαθούν να ανασυνταχθούν και να προβάλουν αντίσταση στις προελάσεις των Χούθι. Ωστόσο, η κατάσταση στο πεδίο των μαχών δείχνει διαφορετική εικόνα.

Τα εδαφικά κέρδη των Χούθι φαίνεται πως επιτεύχθηκαν σχεδόν χωρίς καμία αντίσταση. Εκατοντάδες στρατιώτες των συμμαχικών προς την κυβέρνηση δυνάμεων αποσύρθηκαν από την περιοχή του αρχιπελάγους των νησιών Χανίς, σύμφωνα με δηλώσεις δύο κυβερνητικών αξιωματούχων και ενός αξιωματούχου των Χούθι.

Με πληροφορίες από: Enikos