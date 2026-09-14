Προφυλακίσεις ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Τουρκία στο πλαίσιο της εκστρατείας «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής»

Δεκαέξι άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας προφυλακίστηκαν στη Σμύρνη της Τουρκίας, στο πλαίσιο της κυβερνητικής εκστρατείας με την ονομασία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής». Η εκστρατεία αυτή, η οποία επικαλείται την προστασία της «παραδοσιακής οικογένειας», έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ, σπίτια ακτιβιστών και γραφεία ενώσεων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε διάφορες επαρχίες της χώρας. Οι τουρκικές αρχές δηλώνουν ότι οι ενέργειες αυτές στοχεύουν στην προστασία των παιδιών και των οικογενειακών αξιών.

Οι προφυλακίσεις στη Σμύρνη και οι αιτιάσεις

Συγκεκριμένα, τουρκικό δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση 16 ατόμων στην πόλη της Σμύρνης, εν αναμονή της δίκης τους. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής εκστρατείας «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής», η οποία χρησιμοποιεί την «προστασία της οικογένειας» ως πρόφαση για τις επιχειρήσεις της.

Το γραφείο του επικεφαλής της εισαγγελίας της Σμύρνης ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις οδήγησαν στη σύλληψη συνολικά 18 ατόμων. Από αυτά, οι 16 προφυλακίστηκαν, ενώ τα άλλα δύο άτομα τέθηκαν υπό δικαστική επιτήρηση. Οι εισαγγελείς έχουν δηλώσει ότι οι έρευνες αφορούν φερόμενες κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την πορνεία και την προσβολή των χρηστών ηθών.

Επιπλέον, οι αρχές αναφέρουν ότι τα παιδιά και οι ανήλικοι επηρεάζονται με ανάρμοστο τρόπο σε ζητήματα που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσδιορισμό και την έμφυλη ταυτότητα. Αυτές οι κατηγορίες αποτελούν μέρος της αιτιολόγησης για τις εκτεταμένες εφόδους και συλλήψεις που πραγματοποιούνται σε μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ευρύτερη επιχείρηση σε 15 επαρχίες

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε χθες ότι οι έρευνες έχουν ευρύτερο χαρακτήρα και συντονίζονται από εισαγγελείς σε πέντε μεγάλες πόλεις: την Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα, τη Σμύρνη, το Αϊδίνιο και την Μερσίνα. Οι έρευνες αυτές στρέφονται εναντίον 162 υπόπτων, εννέα ενώσεων και 13 επιχειρήσεων, καλύπτοντας συνολικά 15 επαρχίες της Τουρκίας.

Στο πλαίσιο αυτών των εκτεταμένων επιχειρήσεων, οι αρχές προχώρησαν το σαββατοκύριακο σε συλλήψεις 26 ανθρώπων στην Κωνσταντινούπολη και 21 ανθρώπων στην Άγκυρα. Παράλληλα με τις συλλήψεις, πραγματοποιήθηκαν εφόδους στα γραφεία πολλών ενώσεων που εκπροσωπούν την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, εντείνοντας την πίεση προς τα μέλη της.

Η κυβερνητική αιτιολόγηση για τις ενέργειες

Η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η εν λόγω επιχείρηση στοχεύει στην προστασία των παιδιών και των οικογενειακών αξιών. Αυτή η επίσημη αιτιολόγηση χρησιμοποιείται ως βασικό επιχείρημα για τις εκτεταμένες συλλήψεις, τις εφόδους και τα νομικά μέτρα που λαμβάνονται εναντίον μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και των οργανώσεών τους.

Αντιδράσεις και καταγγελίες από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία εκφράζουν έντονη ανησυχία και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι στοχοθετεί όλο και περισσότερο την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Αυτή η στοχοποίηση, όπως υποστηρίζουν, εκδηλώνεται μέσω επιθετικής ρητορικής, της επιβολής περιορισμών και της εφαρμογής νομικών μέτρων που πλήττουν τα δικαιώματα των ατόμων αυτών.

Η Τουρκική Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως μεταδίδεται, χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «κρατικά κατευθυνόμενες διακρίσεις, πολιτική του φόβου και διάλυση της κοινωνίας των πολιτών». Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανησυχία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποχώρηση των δημοκρατικών ελευθεριών στη χώρα.

Από την πλευρά του, ο Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, ο μόνιμος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, χαρακτήρισε τις συλλήψεις ως «σοκαριστική κλιμάκωση» της καταστολής. Η δήλωσή του αναδεικνύει τις διεθνείς ανησυχίες και την κριτική προς τις ενέργειες των τουρκικών αρχών, οι οποίες θεωρούνται ως περαιτέρω περιορισμός των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Με πληροφορίες από: Reader