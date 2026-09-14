Αποκαλύψεις Μπιλ Κλίντον: Η CIA ακύρωσε την εξόντωση του Μπιν Λάντεν πριν την 11η Σεπτεμβρίου

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Κλίντον, προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με το άγνωστο παρασκήνιο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών (CIA) πριν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο 80χρονος πρώην πρόεδρος αποκάλυψε ότι η CIA ματαίωσε την τελευταία στιγμή μια επιχείρηση με στόχο την εξόντωση του Οσάμα μπιν Λάντεν, υπό τον φόβο πολύνεκρων παράπλευρων απωλειών μεταξύ αμάχων. Παράλληλα, ο Κλίντον περιέγραψε τις ώρες αγωνίας που έζησε για την κόρη του, Τσέλσι, κατά τη διάρκεια των φονικών χτυπημάτων στη Νέα Υόρκη.

Η αποκάλυψη για την ακύρωση της επιχείρησης

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στην εκπομπή «Cats Roundtable» του σταθμού WABC, ο Μπιλ Κλίντον μίλησε στον δημοσιογράφο Τζον Κατσιματίδη. Ο πρώην πρόεδρος των Δημοκρατικών, σε ηλικία 80 ετών, αποκάλυψε ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) ακύρωσε μια επιχείρηση εξόντωσης του Οσάμα μπιν Λάντεν. Η ματαίωση της επιχείρησης έγινε την τελευταία στιγμή, πριν από την 11η Σεπτεμβρίου, γεγονός που έφερε στο φως το άγνωστο παρασκήνιο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Ο ίδιος εξήγησε το σκεπτικό της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών για την ακύρωση. Ο κύριος λόγος ήταν ο φόβος για πολύνεκρες παράπλευρες απώλειες μεταξύ αμάχων. Η CIA φοβήθηκε ότι, αν αστοχούσε στην επιχείρηση, θα σκοτώνονταν πολλοί αθώοι πολίτες και δεν ήθελε να αναλάβει αυτό το ρίσκο.

Οι εντολές και οι φόβοι του πρώην προέδρου

Ο Μπιλ Κλίντον είχε δώσει την εξουσιοδότηση στη CIA να προσπαθήσει να «βγάλει από τη μέση» τον Οσάμα μπιν Λάντεν. Όπως ανέφερε, είχε επισημάνει στην υπηρεσία ότι θα ήταν προτιμότερο να συλλάβουν τον μπιν Λάντεν ζωντανό, ωστόσο η βασική προτεραιότητα ήταν να τον σταματήσουν, ανεξάρτητα από τον τρόπο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι φοβόταν και ήταν οργισμένος επειδή είχαν προσπαθήσει να πιέσουν τον μπιν Λάντεν και στο παρελθόν. Πίστευε ότι το σχέδιο που ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή από τη CIA είχε πολλές πιθανότητες να πετύχει. Παρόλο που δεν αμφισβήτησε την κρίση της υπηρεσίας, ο Κλίντον εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο μπιν Λάντεν ήταν αποφασισμένος να κάνει αυτό που έκανε, διαθέτοντας άφθονο χρήμα και μεγάλες δυνατότητες για την υλοποίηση των σχεδίων του.

Η διαρκής απειλή του Οσάμα μπιν Λάντεν

Ο πρώην πρόεδρος υπογράμμισε τη διαρκή του ανησυχία για τον αρχηγό της Αλ Κάιντα, δηλώνοντας: «Μακάρι να είχαμε κάνει ακόμη περισσότερα για να τον πιάσουμε». Είχε πάντα την πεποίθηση ότι ο Οσάμα μπιν Λάντεν αποτελούσε τη μεγαλύτερη απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την παγκόσμια ασφάλεια.

Ο Κλίντον τόνισε την επιθυμία του να εξοντώσει τον μπιν Λάντεν, υπογραμμίζοντας ότι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να το πετύχει. Περιέγραψε επίσης τη στιγμή που συνειδητοποίησε «αμέσως» ότι ο αρχηγός της Αλ Κάιντα βρισκόταν πίσω από το φονικό χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη, μόλις συνέβησαν τα γεγονότα.

Οι ώρες αγωνίας για την κόρη του

Πέρα από τις αποκαλύψεις για τις μυστικές επιχειρήσεις, ο Μπιλ Κλίντον μοιράστηκε και μια προσωπική πτυχή των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου. Περιέγραψε τις ώρες αγωνίας που έζησε για την κόρη του, Τσέλσι, κατά τη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων που συγκλόνισαν τη Νέα Υόρκη.

Η αγωνία του πρώην προέδρου για την ασφάλεια της κόρης του, Τσέλσι, προσθέτει μια ανθρώπινη διάσταση στις δραματικές στιγμές που βίωσε η Αμερική εκείνη την περίοδο, καθώς χιλιάδες άνθρωποι αναζητούσαν τους δικούς τους.

Με πληροφορίες από: Enikos