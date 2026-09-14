Οι Χριστιανοδημοκράτες πρώτο κόμμα στην Κάτω Σαξονία, υπερτριπλασίασε τα ποσοστά της η AfD

Την νίκη στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, 13 Σεπτεμβρίου 2026, στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας, κατάφερε να αποσπάσει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU). Το CDU αναδείχθηκε η ισχυρότερη δύναμη στην περιοχή, όμως οι εκλογές σημαδεύτηκαν από την αξιοσημείωτη άνοδο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), η οποία υπερτριπλασίασε τα ποσοστά της.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η ακροδεξιά έχει πλέον εμπεδώσει την παρουσία της και στα δυτικά κρατίδια της χώρας.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα και οι μεταβολές

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της Κάτω Σαξονίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) συγκέντρωσε το 27% των ψήφων. Το ποσοστό αυτό καταγράφει μείωση κατά 4,5 μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2021.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) περιορίστηκε στο 24,6%, χάνοντας 5,4 μονάδες. Αντίθετα, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έφτασε στο 15,9%, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 11,3 μονάδες.

Οι Πράσινοι ακολούθησαν με 14,1% των ψήφων, παρουσιάζοντας μείωση 1,8 μονάδων, ενώ η Αριστερά κατάφερε να συγκεντρώσει 6%, διπλασιάζοντας τα ποσοστά της σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, με άνοδο 3,2 μονάδων.

Η εντυπωσιακή άνοδος της AfD και η εδραίωση στη δύση

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) υπερτριπλασίασε τα ποσοστά της σε σχέση με το 2021, γεγονός που αποδεικνύει ότι το κόμμα δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά «ανατολικογερμανικό φαινόμενο». Η παρουσία του εδραιώνεται πλέον και στις δυτικές περιοχές της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή παρατηρείται παρά το γεγονός ότι το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος της Κάτω Σαξονίας έχει χαρακτηρίσει την τοπική οργάνωση της AfD ως «υπό παρακολούθηση ακροδεξιά οργάνωση».

Νομικές διαμάχες και αποκλεισμοί υποψηφίων

Στο πλαίσιο αυτών των εκλογών, οι αρμόδιες δημοτικές επιτροπές προχώρησαν στον αποκλεισμό τεσσάρων υποψηφίων της AfD. Ο αποκλεισμός αυτός έγινε με το σκεπτικό ότι αμφισβητήθηκε η αφοσίωσή τους στο γερμανικό Σύνταγμα.

Για τον αποκλεισμό των υποψηφίων της, αλλά και για την ταξινόμησή της ως «υπό παρακολούθηση ακροδεξιά οργάνωση», η AfD έχει κινηθεί νομικά, αμφισβητώντας τις σχετικές αποφάσεις.

Η μάχη για το Ανόβερο και η προσέλευση των πολιτών

Στην πρωτεύουσα του κρατιδίου, το Ανόβερο, ο νυν δήμαρχος Μπελίτ Ονάι, υποψήφιος από τους Πράσινους, προηγείται σαφώς του αντιπάλου του, Άξελ φον ντερ Όχε, ο οποίος προέρχεται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD). Η εκλογή του δημάρχου στο Ανόβερο θα κριθεί στις επαναληπτικές εκλογές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου.

Η προσέλευση των πολιτών στις κάλπες στην Κάτω Σαξονία έφθασε στο 64,6%, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 57% που είχε καταγραφεί στις εκλογές του 2021. Συνολικά, 6,3 εκατομμύρια πολίτες είχαν δικαίωμα ψήφου σε αυτές τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο των εκλογών

Οι τοπικές εκλογές στην Κάτω Σαξονία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς διεξήχθησαν μόλις μία εβδομάδα μετά τη νίκη της AfD στην Σαξονία-Άνχαλτ. Παράλληλα, προηγούνται των κρατιδιακών εκλογών που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Η Κάτω Σαξονία είναι επίσης η πατρίδα της Volkswagen, μιας από τις γερμανικές βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα το τελευταίο διάστημα, προσδίδοντας επιπλέον βαρύτητα στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit