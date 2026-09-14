Το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον στα πρόθυρα χρεοκοπίας

Ο ιστορικός αμερικανικός θεσμός του Κέντρου Κένεντι στην Ουάσιγκτον βρίσκεται στα πρόθυρα χρεοκοπίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις μελών του διοικητικού του συμβουλίου. Το ενδεχόμενο να κηρύξει πτώχευση και να κλείσει τις πόρτες του βασικού του κτιρίου, μιας αίθουσας παραστατικών τεχνών, είναι ορατό ακόμη και από αύριο Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026. Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και την ανάγκη για απαραίτητες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης, όπως αναφέρει η Washington Post.

Οι οικονομικές δυσκολίες και το ενδεχόμενο κλεισίματος

Σύμφωνα με πακέτο εγγράφων που περιήλθε στην κατοχή της Washington Post, το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι αναμένεται να ψηφίσει για το ενδεχόμενο κλεισίματος του κυριότερου κτιρίου του, το οποίο αποτελεί αίθουσα παραστατικών τεχνών στην Ουάσιγκτον. Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο θεσμός, καθώς και των απαραίτητων εργασιών επισκευής και αποκατάστασης που απαιτούνται.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες, προειδοποιώντας ότι το Κέντρο «μπορεί να μην είναι πλέον σε θέση να καταβάλλει τη μισθοδοσία ή να πληρώνει συμβάσεις τακτικής συντήρησης». Η προειδοποίηση αυτή υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης και την άμεση απειλή για τη λειτουργία του ιστορικού αυτού χώρου πολιτισμού.

Αναγκαίες εργασίες και σημαντικό δημοσιονομικό κενό

Οι οικονομικές προκλήσεις του Κέντρου Κένεντι είναι σημαντικές. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το κέντρο αναμένεται να εισπράξει περίπου 124 εκατομμύρια δολάρια από τα 220 εκατομμύρια που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό του για φέτος. Αυτή η απόκλιση δημιουργεί ένα «κενό περίπου 23 εκατομμυρίων ακόμη και έπειτα από μεγάλες μειώσεις δαπανών», καθιστώντας την οικονομική του θέση εξαιρετικά επισφαλή.

Ήδη από τον Μάρτιο, το διοικητικό συμβούλιο είχε ψηφίσει το κλείσιμο του κέντρου για δύο χρόνια, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής. Ωστόσο, η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, με την υποχώρηση των εσόδων, θέτει ερωτήματα σχετικά με το πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι εργασίες και αν το κέντρο θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Πτώση πωλήσεων εισιτηρίων και η εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι πωλήσεις εισιτηρίων του Κέντρου Κένεντι έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού. Αυτή η πτώση των εσόδων από τις πωλήσεις εισιτηρίων έχει επιδεινώσει περαιτέρω την οικονομική κατάσταση του θεσμού, προσθέτοντας πίεση στις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τοποθέτησε συνεργάτες ή ανθρώπους του περιβάλλοντός του στο Διοικητικό Συμβούλιο του θεσμού. Τον Δεκέμβριο, ο πρόεδρος Τραμπ είχε μετονομάσει τον θεσμό σε κέντρο «Τραμπ Κένεντι», τοποθετώντας το όνομά του μπροστά από εκείνο του δημοκρατικού προκατόχου του. Παρόλα αυτά, η αλλαγή αυτή αναιρέθηκε αργότερα με απόφαση της δικαιοσύνης.

Το δίλημμα του διοικητικού συμβουλίου για δημόσια υποστήριξη

Η εμπλοκή του προέδρου Τραμπ έχει επηρεάσει και τον καλλιτεχνικό κόσμο. Διάφοροι καλλιτέχνες ακύρωσαν συναυλίες ή παραστάσεις στην αίθουσα αυτή, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε τον έλεγχό της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα περαιτέρω απώλειες εσόδων και δυσχέρειες για το κέντρο.

Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τον φάκελο που συμβουλεύτηκε η Washington Post, κρίνει ότι η δημόσια υποστήριξη του προέδρου θα μπορούσε να φέρει χρηματοδοτήσεις και να αποτρέψει το κλείσιμο του θεσμού. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δέκα κείμενα που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στην πρόσοψη «υπό το όνομά του» και να ευχαριστούν τον νυν ένοικο του Λευκού Οίκου για τις εργασίες ανακαίνισης, πάντα κατά την Post. Η απόφαση αυτή αναμένεται να είναι κρίσιμη για το μέλλον του ιστορικού Κέντρου Κένεντι και την επιβίωσή του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki