Αναβολή συνόδου για τα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Ομάν

Το σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή μιας προγραμματισμένης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και κρατών του Κόλπου. Η συνάντηση αυτή, η οποία επρόκειτο να διεξαχθεί στη Σαλάλα, αφορούσε το μέλλον των Στενών του Ορμούζ, μιας στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού που βρίσκεται στην καρδιά της σύγκρουσης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη. Η κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδός έχει παραμείνει κλειστή για μήνες, εν μέσω αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Αναβολή για εποικοδομητικό διάλογο

Η απόφαση για την αναβολή της συνάντησης ελήφθη με στόχο τη δημιουργία «κατάλληλων συνθηκών για έναν εποικοδομητικό διάλογο», όπως ανακοίνωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, το ONA. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο IRNA, η αναβολή της συνάντησης αποφασίστηκε από κοινού από την Τεχεράνη και τη Μούσκατ. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, εξήγησε πως η αναβολή κρίθηκε αναγκαία προς «το συμφέρον» της διαμόρφωσης «συναίνεσης» μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ομάν παραμένει δεσμευμένο στη διευκόλυνση ενός διαλόγου που θα συνεισφέρει στη σταθερότητα και στη διαρκή συνεργασία στην περιφέρειά τους.

Αρχικά, η Τεχεράνη είχε αναγγείλει τη σύνοδο, σημειώνοντας πως θα συμμετείχαν κράτη του Κόλπου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια συγκεκριμένα, καθώς και το Ιράκ. Ωστόσο, καμία χώρα της περιοχής δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της, ενώ το Μπαχρέιν κατέστησε σαφές πως δεν θα έστελνε κανέναν εκπρόσωπο στην προγραμματισμένη συνάντηση.

Η κρίσιμη σημασία των Στενών του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα ζωτικής σημασίας πέρασμα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Πριν από την έναρξη του πολέμου, υπολογίζεται ότι περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα διερχόταν από αυτή τη θαλάσσια οδό. Το Ομάν και το Ιράν είναι οι δύο χώρες που οριοθετούν γεωγραφικά το Στενό, με το Ομάν να βρίσκεται στα νότια και το Ιράν στα βόρεια. Πριν την ένοπλη σύρραξη, η διέλευση από τα Στενά γινόταν ελεύθερα και δωρεάν.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης και οι οικονομικές επιπτώσεις

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έντονης σύγκρουσης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη. Ο πόλεμος ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με έναυσμα την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ως αντίποινα, το Ιράν άρχισε να πλήττει πλούσιες πετρελαιοπαραγωγικές μοναρχίες του Κόλπου, οι οποίες θεωρούνται σύμμαχοι των ΗΠΑ, και διεκδίκησε τον πλήρη έλεγχο του στρατηγικού αυτού στενού.

Μια καταρχήν συμφωνία που είχαν υπογράψει τον Ιούνιο η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη διαλύθηκε πλήρως, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις για την υπόθεση του Ορμούζ. Καθώς οι ανταλλαγές πληγμάτων ξανάρχισαν τελευταία, έπειτα από μήνες συγκριτικής ηρεμίας, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε ξανά την περασμένη εβδομάδα το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι στις διεθνείς αγορές, αντανακλώντας την αυξημένη αβεβαιότητα.

Η στάση των ΗΠΑ και οι διμερείς σχέσεις Ομάν-Ιράν

Σχετικά με την αναβληθείσα συνάντηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν «δίνει δεκάρα». Ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε ότι πρόκειται για «δικό τους θέμα», υπογραμμίζοντας έτσι την αποστασιοποίηση της Ουάσινγκτον από αυτή την πρωτοβουλία για διάλογο.

Παρά την ευρύτερη πολεμική σύρραξη στην περιοχή, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και το σουλτανάτο του Ομάν διατηρούν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Οι δύο χώρες συζητούν επί μήνες σχετικά με τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, σε μια διαρκή προσπάθεια να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για τη διαχείριση αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, η οποία επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία.

Με πληροφορίες από: News.gr