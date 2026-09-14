Ξανάρχισαν οι έρευνες για τους αγνοούμενους από ναυάγιο πορθμείου στην Ινδονησία

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση 129 ανθρώπων που αγνοούνται μετά το ναυάγιο πορθμείου στην Ινδονησία ξεκίνησαν εκ νέου το πρωί. Το περιστατικό αφορά ένα πλοίο που συνέδεε τα ινδονησιακά νησιά Ιάβα και Βόρνεο, με τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων να ανέρχεται σε τουλάχιστον έξι νεκρούς, σύμφωνα με ανακοινώσεις των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Συνολικά 108 άτομα, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Μοχάμαντ Σιάφι, επιβεβαίωσε σήμερα τον αριθμό των έξι νεκρών και των 129 αγνοουμένων. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην ανεύρεση των θυμάτων, με ιδιαίτερη προτεραιότητα σε όσους επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας.

Για την εντατικοποίηση των ερευνών, έχουν αναπτυχθεί πέντε αεροσκάφη και 17 πλοία στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και σκάφη του πολεμικού ναυτικού. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται δύτες και μη επανδρωμένα υποβρύχια συστήματα με στόχο τον εντοπισμό θυμάτων τόσο μέσα στο πλοίο όσο και γύρω από το κουφάρι του ναυαγίου. Οι επιχειρήσεις διεξάγονται σε έξι συγκεκριμένους τομείς που έχουν οριστεί από τις αρχές.

Το χρονικό του ναυαγίου

Το πορθμείο, με την ονομασία Virgo Transport 8, μετέφερε συνολικά 213 επιβάτες και διέθετε 30μελές πλήρωμα. Το πλοίο είχε αποπλεύσει προχθές Σάββατο από την πόλη Σουραμπάγια, η οποία βρίσκεται στην Ιάβα, με προορισμό την Μπαντζάρμασιν, στο Βόρνεο.

Η επαφή με το φέρι χάθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, οδηγώντας στην έναρξη των ερευνών που συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Το ναυάγιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μεταξύ των δύο μεγάλων ινδονησιακών νησιών.

Οι συνθήκες της βύθισης

Το πορθμείο βυθίστηκε εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθώς στην περιοχή επικρατούσε θαλασσοταραχή με κύματα που έφταναν σε ύψος τα 2,5 μέτρα. Ωστόσο, ο υπουργός Μεταφορών, Ντούντι Πούρουαγκαντι, δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι το πλοίο δεν ήταν υπερβολικά φορτωμένο.

Συγκεκριμένα, το Virgo Transport 8 μετέφερε χαμηλότερο αριθμό επιβατών από την ονομαστική μέγιστη χωρητικότητά του, η οποία ανερχόταν στους 500 επιβάτες. Αυτό υποδηλώνει ότι η βύθιση δεν οφείλεται σε υπερφόρτωση, αλλά πιθανώς στις αντίξοες μετεωρολογικές συνθήκες.

Συχνά ναυτικά δυστυχήματα στην Ινδονησία

Τα ναυτικά δυστυχήματα αποτελούν ένα συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία. Η χώρα είναι ένα αρχιπέλαγος που αποτελείται από περισσότερα από 17.000 νησιά, γεγονός που την καθιστά εξαιρετικά εξαρτημένη από τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις για τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών.

Η συχνότητα αυτών των περιστατικών αποδίδεται, σύμφωνα με τις πηγές, σε ανεπαρκείς κανονισμούς ασφαλείας, καθώς και στις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες που επικρατούν συχνά στις θάλασσες της περιοχής. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στον υψηλό κίνδυνο για τα πλοία που διασχίζουν τα ύδατα του αρχιπελάγους.

Άλλο περιστατικό με αγνοούμενους

Παράλληλα με το ναυάγιο του πορθμείου, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και για ένα άλλο περιστατικό που συνέβη την περασμένη Δευτέρα. Τότε, χάθηκε η επαφή με ένα ταχύπλοο σκάφος που είχε οκτώ επιβαίνοντες.

Το ταχύπλοο βρισκόταν κοντά στο ηφαίστειο Άνακ Κρακατάου, το οποίο βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Ιάβας. Μεταξύ των αγνοουμένων από αυτό το περιστατικό περιλαμβάνονται και πέντε δημοσιογράφοι, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού τους να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: News.gr