Αναζωπύρωση στην τιμή του πετρελαίου: Το βαρέλι σπάει ξανά το φράγμα των 100 δολαρίων

Οι τιμές του πετρελαίου άνοιξαν την εβδομάδα με αξιοσημείωτη άνοδο, καθώς το βαρέλι διατίθεται πλέον έναντι 100 και πλέον δολαρίων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται με φόντο τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Συγκεκριμένα, η άνοδος των τιμών παρατηρείται μετά το κλείσιμο ενός πετρελαιαγωγού-κλειδιού στη Σαουδική Αραβία και τις αναφορές για επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

Η άνοδος των τιμών στις διεθνείς αγορές

Λίγο μετά τις 02:30 ώρα Ελλάδας, με την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές της Ασίας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Νοέμβριο, κατέγραψε άνοδο 2,80%, φτάνοντας τα 107,54 δολάρια. Η τιμή του Μπρεντ είχε ήδη περάσει το όριο των 100 δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, σημειώνοντας τότε άνοδο 9%.

Αντίστοιχα, η αμερικανική ποικιλία West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση τον Οκτώβριο σημείωνε παράλληλα άνοδο 2,29%. Η τιμή του WTI διαμορφώθηκε στα 102,34 δολάρια, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση που επικρατεί στην αγορά πετρελαίου.

Οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή

Η αναζωπύρωση των τιμών του πετρελαίου συνδέεται άμεσα με την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η περιοχή αποτελεί κομβικό σημείο για την παγκόσμια παραγωγή και διακίνηση πετρελαίου, με οποιαδήποτε αστάθεια να έχει άμεσες επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές.

Οι εξελίξεις αυτές, όπως το κλείσιμο σημαντικών υποδομών και οι επιθέσεις σε θαλάσσιες οδούς, δημιουργούν κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας, οδηγώντας σε αυξημένη ζήτηση και, κατά συνέπεια, σε άνοδο των τιμών του «μαύρου χρυσού».

Το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής-Δύσης στη Σαουδική Αραβία

Την Παρασκευή, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής-Δύσης. Ο συγκεκριμένος αγωγός χρησιμοποιείται ως εναλλακτική διαδρομή για την παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ, μίας θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας.

Η απόφαση για το κλείσιμο του αγωγού ελήφθη έπειτα από πλήγματα που δέχθηκε από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τα μη επανδρωμένα οχήματα προέρχονταν από το Ιράκ, γεγονός που προσθέτει νέα διάσταση στην περιφερειακή ένταση.

Η κρίσιμη κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, η οποία έχει κλείσει από την Τεχεράνη. Η κατάσταση αυτή έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο διακύβευμα της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, το Ομάν ανακοίνωσε χθες την αναβολή μιας συνόδου σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών. Η σύνοδος επρόκειτο να διεξαχθεί στο σουλτανάτο και θα συμμετείχαν το Ιράν και κράτη του Κόλπου, με αντικείμενο το μέλλον του Στενού του Ορμούζ.

Επίθεση σε εμπορικό πλοίο

Νωρίτερα χθες, ένα εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος στην περιοχή. Το περιστατικό είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους του πληρώματός του. Την είδηση αυτή ανακοίνωσαν οι ιρανικές αρχές, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στην ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από: Reader