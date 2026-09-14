Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους μετά την ανατροπή φέρι μποτ στην Ινδονησία

Οι αρχές στην Ινδονησία συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για τον εντοπισμό τουλάχιστον 129 ανθρώπων που αγνοούνται, μετά την ανατροπή ενός φέρι μποτ στη Θάλασσα της Ιάβας. Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το πλοίο ανετράπη εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις ομάδες να προσπαθούν να βρουν επιζώντες στην ευρύτερη περιοχή.

Οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει επεκταθεί γύρω από το τελευταίο γνωστό στίγμα του πλοίου, καθώς οι αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί τουλάχιστον 108 άνθρωποι από το ανατραπέν φέρι μποτ. Παράλληλα με τις διασώσεις, οι ομάδες έχουν ανασύρει και τις σορούς έξι επιβατών, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του ναυτικού ατυχήματος.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των υπολοίπων αγνοούμενων, με τις δυνάμεις να επιχειρούν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η περιοχή της Θάλασσας της Ιάβας, όπου συνέβη το περιστατικό, αποτελεί το επίκεντρο των ερευνών, με την ελπίδα να βρεθούν και άλλοι επιζώντες.

Το δρομολόγιο του πλοίου και ο αριθμός των επιβαινόντων

Το φέρι μποτ, το οποίο μετέφερε περισσότερους από 240 ανθρώπους, εκτελούσε ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο τη στιγμή της ανατροπής. Είχε αναχωρήσει από τη Σουραμπάγια, μια πόλη που βρίσκεται στην Ανατολική Ιάβα. Ο προορισμός του πλοίου ήταν το Μπαντζαρμασίν, μια πόλη στην επαρχία Νότιο Καλιμαντάν, η οποία βρίσκεται στο νησί Βόρνεο.

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τα στοιχεία αυτά, δίνοντας μια σαφή εικόνα της διαδρομής που ακολουθούσε το πλοίο. Ο μεγάλος αριθμός των επιβαινόντων καθιστά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι ομάδες καλούνται να καλύψουν μια ευρεία περιοχή.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και το σήμα κινδύνου

Πριν από την ανατροπή, ο κυβερνήτης του πλοίου είχε αναφέρει την ύπαρξη πολύ δύσκολων συνθηκών στη θάλασσα. Ειδικότερα, είχε επισημάνει ότι τα κύματα έφταναν σε ύψος τα τρία μέτρα, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον για την πλοήγηση. Αυτές οι πληροφορίες δόθηκαν λίγο πριν το πλοίο εκπέμψει σήμα κινδύνου.

Στο σήμα κινδύνου, ο κυβερνήτης ενημέρωνε τις αρχές ότι το πλοίο είχε πάρει κλίση, υποδεικνύοντας την αρχή της επικίνδυνης κατάστασης που οδήγησε τελικά στην ανατροπή του. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του περιστατικού.

Η επιβεβαίωση της ανατροπής και η καθυστέρηση στην ενημέρωση

Σύμφωνα με τον Πούτου Σουνταγιάνα, ο οποίος είναι επικεφαλής της Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης του Μπαντζαρμασίν, οι αρχές έλαβαν πληροφορίες σχετικά με την ανατροπή του πλοίου αργότερα. Η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου δύο ώρες μετά την απώλεια επικοινωνίας με το φέρι μποτ.

Το πλοίο, το οποίο ονομάζεται «Virgo Transport 8», έχασε την επικοινωνία με τις αρχές, και χρειάστηκαν δύο ώρες για να φτάσει η αναφορά περί ανατροπής. Η καθυστέρηση αυτή ενδεχομένως να επηρέασε την άμεση ανταπόκριση, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τον εντοπισμό των αγνοούμενων.

Με πληροφορίες από: Topontiki