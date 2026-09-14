Η ενεργειακή παγίδα της Ευρώπης και οι δηλώσεις Πούτιν στη Σύνοδο των BRICS

Οι δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχί αποτελούν μια κυνική αποτύπωση της ενεργειακής παγίδας στην οποία έχει εγκλωβιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μόσχα, μέσω του Ρώσου προέδρου, υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο το τίμημα των ευρωπαϊκών επιλογών, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου αγγίζει πλέον τα 1.000 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα.

Παράλληλα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για εκτόξευση της τιμής στα 1.500 δολάρια ενόψει του χειμώνα, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον τομέα της ενέργειας.

Ενεργειακό αδιέξοδο στην Ευρώπη

Η ενεργειακή παγίδα στην οποία έχει περιέλθει η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται εμφανής μέσα από τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου. Η τρέχουσα τιμή του φυσικού αερίου, που ανέρχεται στα 1.000 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα, αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, φτάνοντας τα 1.500 δολάρια ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Αυτή η κατάσταση καταδεικνύει την πλήρη αποτυχία της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής, η οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, έχει οδηγήσει την Ευρώπη σε ένα δυσχερές σημείο εξάρτησης και υψηλού κόστους.

Η αναδρομή του Ρώσου προέδρου και το «πήρατε αυτό που ζητήσατε»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε στο παρελθόν, υπενθυμίζοντας ότι η Ευρώπη προμηθευόταν το ρωσικό αέριο με μόλις 150 δολάρια. Η φράση του «πήρατε αυτό που ζητήσατε» συμπυκνώνει την ειρωνεία απέναντι στις επιλογές της Ευρώπης.

Οι ευρωπαϊκές προσπάθειες για βίαιη αποδέσμευση από το ρωσικό αέριο και η επιβολή κυρώσεων είχαν ως αποτέλεσμα να βρεθεί η Ένωση εκτεθειμένη. Αυτό εκδηλώθηκε με άδειες αποθήκες, εξωφρενικές τιμές και μια πρωτοφανή εξάρτηση από πανάκριβες εναλλακτικές αγορές ενέργειας.

Το κόστος της ενέργειας και οι επιπτώσεις

Η εκτίναξη του κόστους της ενέργειας έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις. Δεν επιβαρύνει απλώς τους κρατικούς προϋπολογισμούς των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά ταυτόχρονα διαλύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Επιπλέον, μεταφέρει ένα εφιαλτικό βάρος στις τσέπες των ευρωπαίων πολιτών. Ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να μετριάσουν την κατάσταση με εφήμερες επιδοτήσεις και επικοινωνιακά αφηγήματα περί «πράσινης μετάβασης» και «αυτονομίας», η πραγματικότητα της αγοράς δείχνει ότι οι υποδομές και η επάρκεια δεν μπορούν να υποκατασταθούν από ευχολόγια.

Γεωπολιτική μετατόπιση και νέες συμμαχίες

Η σύνοδος των BRICS στο Νέο Δελχί κατέδειξε παράλληλα μια ευρύτερη γεωπολιτική μετατόπιση. Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται εγκλωβισμένη σε μια παρατεταμένη ενεργειακή και οικονομική κρίση, οι αναδυόμενες οικονομίες του παγκόσμιου Νότου οικοδομούν νέες συμμαχίες.

Οι χώρες αυτές δημιουργούν νέους εμπορικούς δρόμους και αξιοποιούν τους φθηνούς πόρους που η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στους παγκόσμιους συσχετισμούς δυνάμεων και εμπορίου.

Η προειδοποίηση της Μόσχας και το μέλλον

Αν οι εκτιμήσεις για την τιμή των 1.500 δολαρίων επιβεβαιωθούν, το κόστος θέρμανσης και ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται να λειτουργήσει ως χαριστική βολή για εκατομμύρια νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Η ευρωπαϊκή ηγεσία καλείται τώρα να αναλογιστεί εάν η πολιτική των συνθημάτων και η τυφλή προσκόλληση σε δογματικές επιλογές αξίζει το τίμημα της οικονομικής εξουθένωσης των κοινωνιών της. Η προειδοποίηση έχει δοθεί, και το ερώτημα παραμένει αν υπάρχει η πολιτική βούληση για αλλαγή πλεύσης, έστω και τώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki