Άνδρας συνελήφθη στη Φλόριντα αφού φέρεται να κρυβόταν κάτω από κρεβάτι σε ξενοδοχείο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο της Φλόριντα, οδηγώντας στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος φέρεται να εισήλθε παράνομα σε δωμάτιο και να κρύφτηκε κάτω από το κρεβάτι ενός ζευγαριού ενώ εκείνοι κοιμόντουσαν. Ο Ρίτσελ Καλβαίρ, 25 ετών, συνελήφθη στις 10 Σεπτεμβρίου, αντιμετωπίζοντας πλέον κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για την πράξη του αυτή. Το συμβάν σημειώθηκε στο ξενοδοχείο Provident Doral, στην πόλη Ντόραλ, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η παράνομη είσοδος και η ανακάλυψη

Το περιστατικό, το οποίο κατέληξε στη σύλληψη του Ρίτσελ Καλβαίρ, φέρεται να συνέβη στο ξενοδοχείο Provident Doral. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Καλβαίρ εισήλθε παράνομα στο δωμάτιο ενός ζευγαριού, παρά το γεγονός ότι υπήρχε προηγούμενη απαγόρευση εισόδου του στον συγκεκριμένο χώρο. Η παρουσία του στο δωμάτιο έγινε αντιληπτή από το ζευγάρι με έναν ιδιαίτερα αναπάντεχο τρόπο.

Το ζευγάρι είχε φτάσει στο ξενοδοχείο την προηγούμενη ημέρα του συμβάντος και είχε αποσυρθεί για ύπνο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η γυναίκα αισθάνθηκε αρχικά κάποια κίνηση κοντά στο κρεβάτι, περίπου στις 4 τα ξημερώματα. Εκείνη τη στιγμή δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός, θεωρώντας πιθανώς ότι επρόκειτο για κάτι ασήμαντο.

Ωστόσο, η αίσθηση της κίνησης επανήλθε λίγες ώρες αργότερα. Συγκεκριμένα, περίπου στις 6:30 το πρωί, η γυναίκα φέρεται να αισθάνθηκε ξανά κίνηση, αυτή τη φορά πιο έντονα, κάτω από το κρεβάτι όπου κοιμόντουσαν. Η ανησυχία της την οδήγησε να ερευνήσει την προέλευση του θορύβου.

Η αποκάλυψη ήρθε περίπου στις 7:45 το πρωί. Η γυναίκα αποφάσισε να κοιτάξει κάτω από το κρεβάτι, αρχικά για να βεβαιωθεί ότι δεν είχε ξεχάσει κάποιο προσωπικό της αντικείμενο. Εκείνη τη στιγμή, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία της, κρυβόταν στον συγκεκριμένο χώρο, κάτω από το κρεβάτι τους.

Η αντίδραση του ζευγαριού και η επέμβαση της ασφάλειας

Μετά την ανακάλυψη του άνδρα κάτω από το κρεβάτι, το ζευγάρι αντέδρασε άμεσα και εγκατέλειψε χωρίς καθυστέρηση το δωμάτιο του ξενοδοχείου. Η πρώτη τους κίνηση ήταν να αναζητήσουν βοήθεια και να ενημερώσουν την ασφάλεια του ξενοδοχείου για το απίστευτο περιστατικό που μόλις είχε συμβεί. Η ασφάλεια του Provident Doral κινητοποιήθηκε αμέσως.

Οι αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν και προχώρησαν στη σύλληψη του Ρίτσελ Καλβαίρ. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, μετά την καταγγελία του ζευγαριού και την επιβεβαίωση της παρουσίας του άνδρα στο δωμάτιο. Ο 25χρονος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, λόγω της παράνομης εισόδου και παραμονής του στον χώρο του ξενοδοχείου.

Το παρελθόν του δράστη με το ξενοδοχείο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Ρίτσελ Καλβαίρ γνώριζε τον χώρο του ξενοδοχείου Provident Doral. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είχε φιλοξενηθεί στο ίδιο ξενοδοχείο και στο παρελθόν, έχοντας προηγούμενη εμπειρία με τις εγκαταστάσεις του.

Το έγγραφο της σύλληψης αναφέρει ότι ο Καλβαίρ είχε αποχωρήσει από το ξενοδοχείο στις 31 Αυγούστου. Κατά την αποχώρησή του, του είχε ζητηθεί ρητά να μην επιστρέψει στον χώρο του ξενοδοχείου. Παρά την απαγόρευση αυτή, φέρεται να εμφανίστηκε ξανά λίγες ημέρες αργότερα.

Τότε, απομακρύνθηκε εκ νέου από το ξενοδοχείο. Πριν την οριστική του απομάκρυνση, του δόθηκε η δυνατότητα να πάρει ορισμένα προσωπικά αντικείμενα που είχε αφήσει πίσω του. Η επανειλημμένη παρουσία του στο ξενοδοχείο, παρά την απαγόρευση, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Enikos