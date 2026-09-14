Η Σαουδική Αραβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Το δίλημμα του Ριάντ απέναντι στους Χούθι και η στάση των ΗΠΑ

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς οι επιθετικές ενέργειες των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη εντείνονται, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν να κρατήσουν φανερές αποστάσεις από την κατάσταση. Αυτή η σύνθετη συγκυρία ωθεί το Ριάντ σε αποφάσεις υψηλού ρίσκου, οι οποίες αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της Μέσης Ανατολής. Τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχονται οι ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, σε συνδυασμό με την προέλαση των Χούθι, έχουν αλλάξει άρδην τα δεδομένα στο πεδίο, δημιουργώντας ένα δίλημμα για το σαουδαραβικό βασίλειο.

Η στρατηγική προέλαση των Χούθι

Οι αντάρτες Χούθι έχουν επιτύχει να μεταβάλουν σημαντικά το γεωπολιτικό τοπίο στην περιοχή, προχωρώντας στην κατάληψη της στρατηγικής σημασίας πόλης-λιμανιού της Μόχα. Παράλληλα, έθεσαν υπό τον έλεγχό τους και το νησί Περίμ, αμφότερα κρίσιμα σημεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτές οι κινήσεις τους επέτρεψαν να θέσουν υπό τον πλήρη έλεγχό τους το Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, έναν θαλάσσιο διάδρομο με τεράστια παγκόσμια σημασία.

Το Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ αποτελεί έναν ζωτικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο, καθώς από αυτό διέρχεται περίπου το 12% του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου. Η κατάληψη και ο έλεγχος αυτών των σημείων από τους Χούθι δημιουργεί νέα δεδομένα και αυξάνει την πίεση στο Ριάντ, καθώς επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς εμπορικές ροές και την περιφερειακή σταθερότητα.

Πλήγμα στην πετρελαϊκή βιομηχανία

Την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα στην καρδιά της πετρελαϊκής της βιομηχανίας. Ο αγωγός East-West, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά 5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως προς την Ερυθρά Θάλασσα, αναγκάστηκε σε αναστολή λειτουργίας. Ο αγωγός αυτός είναι κρίσιμος για τη χώρα, καθώς χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τα κλειστά Στενά του Ορμούζ, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή του σαουδαραβικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Η αναστολή λειτουργίας του αγωγού ήρθε έπειτα από επίθεση με drones, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προήλθαν από το Ιράκ. Παρόλο που καμία οργάνωση δεν ανέλαβε επίσημα την ευθύνη για την επίθεση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέδειξε ευθέως την Τεχεράνη ως υπαίτια για το συμβάν. Αυτή η δήλωση επιβεβαίωσε τους φόβους που εξέφραζε το Ριάντ ήδη από τον προηγούμενο μήνα, σχετικά με την πιθανότητα συντονισμένων «πολλαπλών χτυπημάτων» από ιρακινές πολιτοφυλακές σε συνεργασία με τους Χούθι.

Η ανθεκτικότητα των ανταρτών και η σύνδεση με το Ιράν

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, οι Χούθι έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, παρά τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει η Σαουδική Αραβία. Η οργάνωση αυτή, η οποία στο παρελθόν είχε υποτιμηθεί ως μια απλή «ατάκτως ερριμμένη πολιτοφυλακή», έχει αποδείξει την ικανότητά της να αντιστέκεται αποτελεσματικά και να προελαύνει, δημιουργώντας σοβαρούς πονοκεφάλους στο σαουδαραβικό στρατό.

Οι Χούθι έχουν ενισχύσει σημαντικά τη δημοφιλία τους στην περιοχή, ιδιαίτερα μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν κατά του Ισραήλ στον απόηχο των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου. Η δράση τους δεν περιορίζεται μόνο σε τοπικές επιδιώξεις, καθώς συνδυάζουν τις δικές τους ατζέντες με τη γενικότερη γεωπολιτική ατζέντα του Ιράν, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση και τις διεθνείς ισορροπίες.

Οι απαιτήσεις των Χούθι και η πρόθεση για κλιμάκωση

Την πρόθεση των Χούθι για περαιτέρω κλιμάκωση των ενεργειών τους κατέστησε σαφή ο Νασρ αλ-Ντιν Αμέρ, ο οποίος είναι επικεφαλής του πρακτορείου ειδήσεων Saba, το οποίο ελέγχεται από τους αντάρτες. Σε δηλώσεις του στο CNN, ο Αμέρ υπογράμμισε με έμφαση ότι η οργάνωσή του θα συνεχίσει να ασκεί αδιάκοπη πίεση στο Ριάντ.

Συγκεκριμένα, ο Νασρ αλ-Ντιν Αμέρ δήλωσε ότι η πίεση θα συνεχιστεί «μέχρι να σπάσουμε την άδικη πολιορκία που μας επιβλήθηκε από τον σαουδαραβικό εχθρό εδώ και 12 χρόνια». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των Χούθι να επιτύχουν τους στόχους τους, οι οποίοι έχουν βαθιές ρίζες στην πολύχρονη σύγκρουση.

Οι απαιτήσεις των Χούθι περιλαμβάνουν πλέον τον άμεσο τερματισμό του οικονομικού και αεροπορικού αποκλεισμού που υφίσταται η περιοχή τους. Επιπλέον, ζητούν την αναγνώριση του ελέγχου τους στη βόρεια Υεμένη, την παροχή γενναιόδωρης οικονομικής βοήθειας, καθώς και την ανάληψη ενός ρυθμιστικού ρόλου στη διακυβέρνηση της χώρας. Οι απαιτήσεις αυτές θέτουν ένα δύσκολο δίλημμα για τη Σαουδική Αραβία.

Με πληροφορίες από: Enikos