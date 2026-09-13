Αναβλήθηκε η συνάντηση χωρών του Κόλπου και Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Η προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα τη Δευτέρα στην πόλη Σαλάλα του Ομάν, αναβλήθηκε. Οι συνομιλίες είχαν ως βασικό αντικείμενο την εξέταση πιθανών συμφωνιών που αφορούν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Την αναβολή ανακοίνωσε επίσημα ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της χώρας του στον περιφερειακό διάλογο και τη συνεργασία.

Η ανακοίνωση της αναβολής και οι λόγοι της

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, ήταν αυτός που προέβη στην επίσημη ανακοίνωση της μετάθεσης των συνομιλιών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ομανός υπουργός ανέφερε συγκεκριμένα ότι «για λόγους συναίνεσης, η περιφερειακή συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για αύριο στη Σαλάλα αναβάλλεται». Αυτή η δήλωση έδωσε το στίγμα της απόφασης για την αναβολή της συνάντησης.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της αναβολής, ο κ. Αλμπουσάιντι τόνισε τη σταθερή θέση του Ομάν. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι η χώρα του «παραμένει δεσμευμένο στον διάλογο που ενισχύει τη σταθερότητα και τη συνεργασία» στην ευρύτερη περιοχή. Η δήλωση αυτή καταδεικνύει την προσήλωση του Ομάν στην προώθηση της ειρηνικής επίλυσης διαφορών και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών της περιοχής.

Το αντικείμενο των συνομιλιών

Το κύριο θέμα των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν στη Σαλάλα αφορούσε τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Οι εκπρόσωποι των χωρών του Κόλπου και του Ιράν θα συζητούσαν πιθανές συμφωνίες σχετικά με αυτό το ζήτημα. Η σημασία της ελεύθερης και ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά αποτελεί ένα διαρκές σημείο ενδιαφέροντος για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε την εξεύρεση κοινών τόπων και την επίτευξη συμφωνιών που θα διασφάλιζαν την ομαλή ροή της ναυσιπλοΐας. Αυτό το πλαίσιο συζητήσεων αναδεικνύει την επιθυμία για περιφερειακό διάλογο σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα την οικονομία και την ασφάλεια των κρατών της περιοχής.

Η δέσμευση του Ομάν στον περιφερειακό διάλογο

Το Ομάν, μέσω του υπουργού Εξωτερικών του, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, επανέλαβε τη δέσμευσή του στην ενίσχυση του περιφερειακού διαλόγου. Ο κ. Αλμπουσάιντι σημείωσε ότι η χώρα του εξακολουθεί να στηρίζει τις προσπάθειες για διάλογο, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για τη συμβολή στη σταθερότητα και τη συνεργασία στην περιοχή. Αυτή η θέση αποτελεί σταθερή αρχή της εξωτερικής πολιτικής του Ομάν.

Η Μουσκάτ, ως διοργανώτρια χώρα, υπογράμμισε ότι παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση του περιφερειακού διαλόγου και της συνεργασίας. Η αναβολή της συνάντησης, όπως τονίστηκε, δεν μεταβάλλει τη βασική αυτή κατεύθυνση, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την επίτευξη εποικοδομητικών αποτελεσμάτων.

Κοινή απόφαση για τη μετάθεση των συνομιλιών

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, ONA, μετέδωσε πληροφορίες σχετικά με την απόφαση για την αναβολή. Σύμφωνα με το ONA, αποφασίστηκε η συνάντηση «να μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία». Ο βασικός λόγος για αυτή την απόφαση ήταν η ανάγκη «να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο», γεγονός που υποδηλώνει την επιθυμία για ουσιαστικές συζητήσεις.

Επιπλέον, το ιρανικό πρακτορείο Fars παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο λήψης της απόφασης. Το Fars ανέφερε ότι η αναβολή δεν αποτέλεσε μονομερή ενέργεια. Αντιθέτως, συμφωνήθηκε από κοινού μεταξύ της Τεχεράνης και της Μουσκάτ, υπογραμμίζοντας τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών στην απόφαση για τη μετάθεση της συνάντησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki