ΗΠΑ: Κατηγορίες κατά της Ίλχαν Ομάρ ότι παντρεύτηκε τον αδελφό της

Νέα διάσταση λαμβάνει η πολυετής αντιπαράθεση σχετικά με το μεταναστευτικό παρελθόν της Δημοκρατικής βουλευτού Ίλχαν Ομάρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, υποστήριξε πρόσφατα ότι η πολιτικός από τη Μινεσότα «παντρεύτηκε τον αδελφό της» με σκοπό να τον βοηθήσει να μεταναστεύσει στη χώρα. Ο Μάλιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απέλασης της Ομάρ, εάν αποδειχθεί ότι υπήρξε παράνομη ενέργεια, προκαλώντας έντονες συζητήσεις.

Οι κατηγορίες του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας

Οι σοβαρές κατηγορίες διατυπώθηκαν από τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον συντηρητικό podcaster Μπένι Τζόνσον. Η συνέντευξη αυτή πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές, το οποίο έλαβε χώρα στην πόλη του Ντάλας. Ο Μάλιν εμφανίστηκε ιδιαίτερα βέβαιος για τον επίμαχο ισχυρισμό του, δηλώνοντας με σαφήνεια: «Γνωρίζουμε ότι παντρεύτηκε τον αδελφό της για να προσπαθήσει να τον φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο υπουργός παρείχε επίσης την πληροφορία ότι ο πρώην σύζυγος της βουλευτού Ίλχαν Ομάρ διαμένει σήμερα στην πόλη του Λονδίνου. Οι αμερικανικές αρχές, όπως τόνισε ο Μάλιν, εξετάζουν ενδελεχώς την υπόθεση, ερευνώντας όλες τις πτυχές της.

Επέκταση της έρευνας και πιθανές συνέπειες για την υπηκοότητα

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον συγκεκριμένο γάμο της Ίλχαν Ομάρ. Αντιθέτως, ο Μάλιν ανέφερε ότι η έρευνα μπορεί να επεκταθεί και να συμπεριλάβει τις συνθήκες υπό τις οποίες άλλα μέλη της οικογένειας της βουλευτού μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος εξήγησε ότι «μπορεί να υπάρχουν περισσότερα σε αυτή την υπόθεση, όσον αφορά συνολικά την οικογενειακή μετανάστευση και πιθανώς κάποια παράνομη δραστηριότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν εξαρχής στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Μαρκγουέιν Μάλιν άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο η υπόθεση να έχει σοβαρές συνέπειες ακόμη και για την αμερικανική υπηκοότητα της Ίλχαν Ομάρ. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί εφόσον οι αρμόδιες αρχές καταφέρουν να αποδείξουν ότι είχε δοθεί ψευδής πληροφόρηση κατά τη διαδικασία μετανάστευσης ή πολιτογράφησης. Ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός ως προς αυτό το σημείο, δηλώνοντας: «Αν έχεις πει ψέματα για συγκεκριμένα πράγματα στην αίτησή σου, αυτό δεν παραγράφεται. Αν μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι δεν έπρεπε εξαρχής να βρίσκεσαι εδώ, θα σε απελάσουμε».

Η πορεία της έρευνας και η βάση των αποφάσεων

Παρά τους ιδιαίτερα σοβαρούς ισχυρισμούς και τις πιθανές νομικές συνέπειες που έχουν αναφερθεί, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Τόνισε με έμφαση ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με περαιτέρω νομικές κινήσεις θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε πραγματικά και αδιαμφισβήτητα στοιχεία, και όχι σε πολιτικά κίνητρα ή σκοπιμότητες.

«Αν πρόκειται να προχωρήσουμε μια υπόθεση, θέλω να είμαστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται για πολιτική υπόθεση αλλά για πραγματική υπόθεση, επειδή κάποιος έκανε κάτι παράνομο», ανέφερε ο Μάλιν. Με αυτή τη δήλωση, υπογράμμισε την ανάγκη για αμεροληψία και την αυστηρή τήρηση των νομικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση τα γεγονότα.

Το μεταναστευτικό παρελθόν της βουλευτού

Η Ίλχαν Ομάρ, η οποία σήμερα κατέχει τη θέση της βουλευτού των Δημοκρατικών, γεννήθηκε στη Σομαλία. Η διαδικασία της μετανάστευσής της στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώθηκε το έτος 2000, όταν απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα σε ηλικία μόλις 17 ετών. Το μεταναστευτικό της παρελθόν αποτελεί ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολυετή αντιπαράθεση, με τις τρέχουσες κατηγορίες να προσθέτουν μια νέα και σημαντική διάσταση σε αυτή τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπό της.

Με πληροφορίες από: Topontiki