Στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέδωσε την ενισχυμένη παρουσία του ακροδεξιού κόμματος AfD στη Γερμανία σε μια σειρά από εσφαλμένες πολιτικές των δυτικών χωρών. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι τα συστηματικά λάθη στον τομέα της πολιτικής, της ασφάλειας και της οικονομίας είναι οι βασικές αιτίες πίσω από την εκλογική επιτυχία του κόμματος.

Οι δηλώσεις από το Νέο Δελχί

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προέβη στις συγκεκριμένες δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους. Η συζήτηση έλαβε χώρα στο Νέο Δελχί, όπου ο Ρώσος πρόεδρος βρισκόταν για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS. Εκεί, εξέφρασε την άποψή του σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και τη Γερμανία.

Ο ίδιος κατηγόρησε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι προκαλούν ανοικτή σύγκρουση με τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον Πούτιν, αυτή η στάση αναστατώνει τους πολίτες τους, κάτι που, όπως υποστήριξε, αντικατοπτρίζεται στα εκλογικά αποτελέσματα σε χώρες όπως η Γερμανία.

Η επίδοση του AfD και οι αιτιάσεις

Το ακροδεξιό κόμμα AfD κατέγραψε μια ισχυρή επίδοση στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ. Συγκεκριμένα, κέρδισε ποσοστό ρεκόρ 43,8% των ψήφων την Κυριακή, ένα αποτέλεσμα που ήταν οριακά μικρότερο από την απόλυτη πλειοψηφία. Αυτή η εκλογική επιτυχία αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς στις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι ο κόσμος στις ευρωπαϊκές χώρες κατανοεί αυτό που συμβαίνει. Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως σε αυτή την κατανόηση οφείλονται τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν στη Γερμανία. Συνέδεσε έτσι άμεσα την δυσαρέσκεια των πολιτών με την εκλογική ενίσχυση του AfD.

Ρωσία και ευρωπαϊκές χώρες

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν απειλεί ευρωπαϊκές χώρες και δεν έχει κανένα λόγο για να συγκρουσθεί μαζί τους. Τόνισε ότι όλα αυτά τα ζητήματα έχουν διευθετηθεί από την έκβαση του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ιστορικών συμφωνιών.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο, ο Πούτιν είχε δηλώσει και πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ότι η Μόσχα δεν σχεδιάζει πόλεμο. Αυτή η αναφορά χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει την άποψη του ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει την αντιπαράθεση.

Η πορεία προς τη σύγκρουση

Αντιθέτως, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές που οδηγούν προς τη σύγκρουση. Έθεσε ρητορικά ερωτήματα σχετικά με τις προθέσεις τους, αναρωτώμενος αν θέλουν να αναθεωρήσουν τα αποτελέσματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

Ο Πούτιν ρώτησε επίσης: «Προς τα πού σπρώχνουν τους λαούς των χωρών τους; Προς έναν πόλεμο με τη Ρωσική Ομοσπονδία;». Αυτές οι ερωτήσεις υποδηλώνουν την ανησυχία του για την πορεία των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης.

Το ουκρανικό ζήτημα

Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στο ουκρανικό ζήτημα. «Λένε τώρα ότι σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος», δήλωσε. Πρόσθεσε με έμφαση ότι «Αυτό σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία», υπογραμμίζοντας τις σοβαρές συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης.

Με πληροφορίες από: Enikos