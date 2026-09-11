Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μια νέα αναμέτρηση, αυτή τη φορά κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» που διεξάγεται στην Κύπρο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την 11η Σεπτεμβρίου, με το τζάμπολ να ορίζεται στις 21:00 το βράδυ. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα ζωντανά μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης από τον ΣΚΑΪ, ενώ το Gazzetta θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο

Η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Αυτό το τουρνουά δίνει την ευκαιρία στον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα να δοκιμάσει σχήματα, να αξιολογήσει την κατάσταση των παικτών του και να ενσωματώσει νέα στοιχεία στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων». Η Κύπρος φιλοξενεί αυτή τη διοργάνωση, προσφέροντας ένα περιβάλλον για δυνατές φιλικές αναμετρήσεις.

Ο Ερυθρός Αστέρας, ως αντίπαλος, είναι μια ομάδα που μπορεί να προσφέρει ένα απαιτητικό τεστ για τον Ολυμπιακό. Τέτοιου είδους αγώνες προετοιμασίας είναι κρίσιμοι για την ομοιογένεια και τη χημεία της ομάδας, καθώς οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν κάτω από συνθήκες αγώνα, προσαρμόζοντας τις τακτικές τους και βελτιώνοντας την απόδοσή τους.

Προηγούμενη επικράτηση και κατάκτηση του IBT Crete

Οι δύο ομάδες, Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας, έχουν ήδη αναμετρηθεί φέτος στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Η προηγούμενη συνάντησή τους έλαβε χώρα στο τουρνουά της Κρήτης, όπου ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να επικρατήσει της σέρβικης ομάδας. Το τελικό σκορ εκείνου του αγώνα ήταν 87-77 υπέρ των «ερυθρόλευκων», μια νίκη που τους οδήγησε στην κατάκτηση του IBT Crete.

Αυτή η επιτυχία στο τουρνουά της Κρήτης υπογραμμίζει την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός κατά την περίοδο της προετοιμασίας. Η νίκη επί ενός δυνατού αντιπάλου όπως ο Ερυθρός Αστέρας, και μάλιστα με διψήφια διαφορά, προσφέρει αυτοπεποίθηση στην ομάδα και δείχνει ότι βρίσκεται στον σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της νέας σεζόν.

Η απουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς

Στην αποστολή του Ολυμπιακού που ταξίδεψε στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», δεν συμπεριλήφθηκε το όνομα του Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο παίκτης δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ομάδα λόγω μιας μικρής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε. Συγκεκριμένα, ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπεβλήθη σε επέμβαση για την αφαίρεση μιας κύστης από τον δεξιό του μηρό.

Η απουσία του Τζόουνς από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, έστω και σε φιλικό επίπεδο, είναι μια εξέλιξη που επηρεάζει τα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα για τις δοκιμές του. Ωστόσο, η προτεραιότητα δίνεται στην υγεία του αθλητή και την πλήρη αποκατάστασή του, ώστε να είναι έτοιμος να επιστρέψει δυνατός μόλις ολοκληρώσει την περίοδο ανάρρωσής του.

Πληροφορίες μετάδοσης και ώρα έναρξης

Η αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Ερυθρού Αστέρα θα ξεκινήσει ακριβώς στις 21:00 το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι φίλαθλοι του μπάσκετ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση, καθώς ο ΣΚΑΪ έχει αναλάβει την τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης.

Επιπλέον, για όσους επιθυμούν να είναι συνεχώς ενήμεροι για την εξέλιξη του σκορ και τα σημαντικότερα στιγμιότυπα, το Gazzetta θα προσφέρει πλήρη ζωντανή κάλυψη. Αυτό διασφαλίζει ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού και του μπάσκετ γενικότερα θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα, ανεξάρτητα από το αν μπορούν να τον παρακολουθήσουν τηλεοπτικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta