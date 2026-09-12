Η τραγωδία στο Κονγκό: Τουλάχιστον 26 παιδιά νεκρά από πυρκαγιά και ποδοπάτημα σε σχολείο

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σε σχολείο στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, όπου τουλάχιστον 26 παιδιά έχασαν τη ζωή τους. Η πυρκαγιά που ξέσπασε εν ώρα μαθήματος προκάλεσε πανικό και φονικό ποδοπάτημα, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να πεθάνουν από ασφυξία. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μπουκάβου, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νότιο Κίβου.

Η φονική πυρκαγιά και ο πανικός

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης, περίπου στις 09:00 τοπική ώρα, ενώ τα παιδιά βρίσκονταν στις τάξεις τους και παρακολουθούσαν μαθήματα. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη. Η φωτιά ξέσπασε κοντά σε σχολείο, προκαλώντας άμεσα μεγάλη αναστάτωση και πανικό μεταξύ των μαθητών.

Ο φόβος και η προσπάθεια για διαφυγή οδήγησαν σε ένα φονικό ποδοπάτημα. Πολλοί μαθητές και μαθήτριες δεν κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το κτίριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία. Η UNICEF, σε ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή, έκανε λόγο για τουλάχιστον 26 νεκρά παιδιά.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο αριθμός των θυμάτων είναι ιδιαίτερα βαρύς, με την UNICEF να επιβεβαιώνει τον θάνατο «τουλάχιστον 26 παιδιών». Το ένοπλο κίνημα M23, το οποίο ελέγχει την περιοχή, ανακοίνωσε επίσης τον ίδιο αριθμό νεκρών παιδιών, δίνοντας μάλιστα και αναλυτικά στοιχεία για το φύλο τους. Συγκεκριμένα, το κίνημα έκανε λόγο για είκοσι κορίτσια και έξι αγόρια που έχασαν τη ζωή τους.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις σε ολόκληρη τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι οικογένειες των θυμάτων θρηνούν για την απώλεια των παιδιών τους, ενώ η κοινή γνώμη παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις.

Η Μπουκάβου, μια πόλη σε κρίση

Η Μπουκάβου, η πρωτεύουσα της επαρχίας Νότιο Κίβου, βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της χώρας και αντιμετωπίζει εδώ και καιρό σοβαρές προκλήσεις. Τον Φεβρουάριο του 2025, η πόλη έπεσε στα χέρια του ένοπλου κινήματος M23, το οποίο υποστηρίζεται από τη Ρουάντα. Οι μαχητές του M23 κατέλαβαν πελώριες εκτάσεις στην περιοχή μετά την επανεμφάνισή τους και προχώρησαν στην εγκαθίδρυση μιας παράλληλης κυβέρνησης.

Η πόλη της Μπουκάβου είναι χτισμένη στις όχθες της λίμνης Κίβου και είναι γνωστή για τα ξύλινα σπίτια της, τα οποία συχνά είναι χτισμένα σε πλαγιές λόφων. Αυτή η ιδιαιτερότητα, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, καθιστά την πόλη συχνά ευάλωτη σε φονικές πυρκαγιές. Η πρόσφατη τραγωδία αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για την ήδη δοκιμαζόμενη περιοχή.

Ο πόλεμος και οι συνέπειές του

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι μια χώρα που έχει κοπεί στα δύο εξαιτίας του πολυετούς πολέμου. Ο πόλεμος αυτός διεξάγεται ανάμεσα στην Κινσάσα, την πρωτεύουσα της χώρας, και το ένοπλο κίνημα M23. Η σύγκρουση έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον αστάθειας και επισφάλειας, επηρεάζοντας βαθιά την καθημερινότητα των κατοίκων και την ασφάλεια των υποδομών, όπως τα σχολεία.

Στον απόηχο της τραγωδίας, το κίνημα M23 ανακοίνωσε χθες πως κηρύσσει «τριήμερο πένθος» σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα. Επιπλέον, το κίνημα δήλωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, με στόχο να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το φονικό περιστατικό στο σχολείο της Μπουκάβου.

Με πληροφορίες από: Topontiki