Το Ιράν φέρεται να χρησιμοποίησε κινεζικές δορυφορικές εικόνες για την επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία

Το Ιράν φέρεται να χρησιμοποίησε κινεζικές δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης για να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η επίθεση, η οποία έλαβε χώρα τον Ιούλιο, είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη. Αμερικανοί αξιωματούχοι έθεσαν το σοβαρό αυτό ζήτημα στους Κινέζους ομολόγους τους, οι οποίοι ωστόσο απέρριψαν τις σχετικές αιτιάσεις και ζήτησαν την παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων.

Η επίθεση στην αεροπορική βάση της Ιορδανίας

Η επίθεση στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα της Wall Street Journal πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και στόχευσε μια αμερικανική στρατιωτική βάση που βρίσκεται στην Ιορδανία. Συγκεκριμένα, η βάση που δέχθηκε την επίθεση είναι η αεροπορική βάση Μουουάφακ αλ-Σάλτι. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι έχουν γνώση των λεπτομερειών της υπόθεσης, υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη είχε στην κατοχή της εικόνες υψηλής ανάλυσης της συγκεκριμένης στρατιωτικής εγκατάστασης πριν από την επίθεση.

Το αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης ήταν ιδιαίτερα σοβαρό για τις αμερικανικές δυνάμεις. Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους, ενώ τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ πιστεύουν ότι οι δορυφορικές εικόνες που αποκτήθηκαν από το Ιράν συνδέονται άμεσα με το χτύπημα που σημειώθηκε στις 17 Ιουλίου.

Η προέλευση των δορυφορικών εικόνων

Οι δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που φέρεται να χρησιμοποίησε το Ιράν για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης είναι κινεζικής προέλευσης. Αυτό το στοιχείο αποτελεί κεντρικό σημείο των αιτιάσεων που διατυπώνονται από την αμερικανική πλευρά. Η ακριβής φύση και η προέλευση αυτών των εικόνων αποτελούν αντικείμενο έρευνας και διπλωματικών συζητήσεων.

Παρά τις αιτιάσεις, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν προσδιορίσει ποιες συγκεκριμένες κινεζικές εταιρείες ή οργανισμούς φέρεται να παρείχαν τις επίμαχες εικόνες στο Ιράν. Επιπλέον, δεν υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση του Πεκίνου είχε άμεση εμπλοκή στην επίθεση αυτή καθαυτή. Οι κατηγορίες επικεντρώνονται στην παροχή των δορυφορικών δεδομένων και όχι σε άμεση συμμετοχή στην στρατιωτική επιχείρηση.

Οι διπλωματικές αντιδράσεις ΗΠΑ και Κίνας

Το ζήτημα της φερόμενης χρήσης κινεζικών δορυφορικών εικόνων από το Ιράν τέθηκε σε ανώτερο επίπεδο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν το θέμα με τους Κινέζους ομολόγους τους, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους σχετικά με την προέλευση των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στην Ιορδανία.

Η κινεζική πλευρά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, απέρριψε κατηγορηματικά τις σχετικές αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από την Ουάσινγκτον. Ζήτησε επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρουσιάσουν συγκεκριμένα και αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς της, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τεκμηρίωση των κατηγοριών.

Το ιστορικό των κυρώσεων και οι προηγούμενες ανησυχίες

Η παρούσα υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανησυχιών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την παροχή δορυφορικών εικόνων στο Ιράν. Τον Μάιο, λίγους μήνες πριν από την επίθεση στην Ιορδανία, οι ΗΠΑ είχαν ήδη επιβάλει κυρώσεις σε τρεις κινεζικές εταιρείες.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες είχαν κατηγορηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παρείχαν στο Ιράν αντίστοιχες δορυφορικές εικόνες. Αυτό το προηγούμενο περιστατικό αναδεικνύει μια συνεχιζόμενη ανησυχία από την πλευρά της Ουάσινγκτον σχετικά με την πρόσβαση της Τεχεράνης σε τέτοιου είδους τεχνολογία και πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Με πληροφορίες από: Enikos