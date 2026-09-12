Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε νέους βαλλιστικούς πυραύλους μετά τα γυμνάσια ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε νέες δοκιμαστικές εκτοξεύσεις «πολλαπλών» βαλλιστικών πυραύλων, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός της Νότιας Κορέας. Οι ενέργειες αυτές έρχονται ως απάντηση στα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια των ενόπλων δυνάμεων της Σεούλ, της Ουάσινγκτον και του Τόκιο, τα οποία η Πιονγιάνγκ καταδίκασε σθεναρά. Οι εκτοξεύσεις εντοπίστηκαν μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων «Freedom Edge».

Νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων

Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, οι εκτοξεύσεις εντοπίστηκαν περίπου στις 05:20 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί στις 23:20 ώρα Ελλάδας της προηγούμενης ημέρας. Πρόκειται για «πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους βραχέος βεληνεκούς» που εκτοξεύτηκαν από την κατεύθυνση της Γουονσάν, στην ανατολική πλευρά της χώρας.

Οι πύραυλοι κατευθύνθηκαν προς την Ανατολική θάλασσα, η οποία είναι γνωστή και ως θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το Τόκιο. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τη Σεούλ και τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διαβιβάστηκαν στις ιαπωνικές αρχές, επιβεβαιώνοντας την κοινή παρακολούθηση της κατάστασης στην περιοχή.

Απάντηση στα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια

Οι πρόσφατες πυραυλικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας πραγματοποιήθηκαν αφού η Νότια Κορέα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία διεξήγαγαν, από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, τις ασκήσεις που έχουν βαφτιστεί «Freedom Edge». Αυτά τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια έλαβαν χώρα σε διεθνή ύδατα, ανατολικά και νότια της νοτιοκορεατικής νήσου Τσέτσου.

Η Πιονγιάνγκ εξέφρασε τη σθεναρή καταδίκη της για τη διεξαγωγή των εν λόγω ασκήσεων, θεωρώντας τις ως πρόκληση. Ο υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας επέκρινε τα στρατιωτικά γυμνάσια ΗΠΑ-Νότιας Κορέας-Ιαπωνίας, προειδοποιώντας ότι η χώρα του θα μπορούσε να λάβει «ισχυρά και ανταποδοτικά αντίμετρα από τη σκοπιά της δύναμης».

Προειδοποιήσεις από την Πιονγιάνγκ

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, φέρεται να δήλωσε: «Ας μάθει ο αλαζονικός κόσμος – αυτό που δείχνουμε είναι μόλις το 1% των πραγματικών μας πυραύλων και του στρατιωτικού μας οπλοστασίου». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της Πιονγιάνγκ να επιδείξει τη στρατιωτική της ισχύ.

Οι ενέργειες αυτές της Βόρειας Κορέας εντάσσονται σε ένα πλαίσιο διεθνών κυρώσεων, οι οποίες όμως δεν φαίνεται να ανακόπτουν το πυραυλικό της πρόγραμμα. Η χώρα, που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, συνεχίζει τις δοκιμές της, παρά τις διεθνείς πιέσεις.

Το ιστορικό των γυμνασίων και η στάση Τραμπ

Οι τρέχουσες εκτοξεύσεις έγιναν έπειτα από μια συντομευμένη εκδοχή των ετήσιων κοινών στρατιωτικών γυμνασίων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει την τελευταία στιγμή διαταγή να μειωθεί η έκταση αυτών των ασκήσεων, προκαλώντας έκπληξη στη Σεούλ, η οποία είναι ιστορικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κ. Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τα κοινά γυμνάσια ιδιαίτερα «δαπανηρά» και είχε κρίνει πως στέλνουν «μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό» στη Βόρεια Κορέα. Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, είχε υποστηρίξει ότι η Βόρεια Κορέα, αφότου ανέλαβε ξανά «πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ», δεν είναι «απειλητική», αλλά αντίθετα επιδεικνύει «σεβασμό».

Προηγούμενες πυραυλικές δοκιμές

Η Πιονγιάνγκ έχει ιστορικό πυραυλικών δοκιμών. Τον Αύγουστο, η χώρα εκτόξευσε περίπου δέκα βαλλιστικούς πυραύλους προς την κατεύθυνση της Ανατολικής θάλασσας. Οι εκτοξεύσεις αυτές είχαν πραγματοποιηθεί ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως λογαριάζει να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Παρόλα αυτά, η Πιονγιάνγκ δεν είχε αντιδράσει τότε στη δήλωση του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την πιθανή συνάντηση. Η απουσία αντίδρασης σε εκείνη την περίπτωση έρχεται σε αντίθεση με την τωρινή άμεση απάντηση της Βόρειας Κορέας στα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια.

Με πληροφορίες από: Enikos