Εκτροχιασμός τρένου στη Γαλλία: Στους 44 οι τραυματίες, 18χρονη σε πολύ σοβαρή κατάσταση

Στους 44 ανέρχονται οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού τρένου που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Νορμανδία της Γαλλίας. Το περιστατικό άφησε μία 18χρονη σε «πολύ σοβαρή κατάσταση», σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ενώ οι υπόλοιποι 43 επιβάτες υπέστησαν κακώσεις διαφορετικής σοβαρότητας. Το περιφερειακό τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν–Καέν και εκτροχιάστηκε στην περιοχή της Κλεόν, με τη δικαστική αστυνομία να έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Ο απολογισμός των τραυματιών και η κατάσταση της 18χρονης

Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών από τον εκτροχιασμό του επιβατικού τρένου στη Νορμανδία της Γαλλίας ανέρχεται στους 44. Από αυτούς, μία 18χρονη κοπέλα νοσηλεύεται σε «πολύ σοβαρή κατάσταση», έχοντας διακομιστεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας. Η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Οι υπόλοιποι 43 τραυματίες υπέστησαν κακώσεις διαφόρων επιπέδων σοβαρότητας. Αρχικά, ο υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, είχε αναφέρει χθες το βράδυ ότι υπήρχαν «περίπου είκοσι τραυματίες» μεταξύ των περίπου 180 επιβατών της αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, φτάνοντας τους 44, όπως επιβεβαιώθηκε από τις τοπικές αρχές.

Το χρονικό του εκτροχιασμού και η άμεση κινητοποίηση

Το περιφερειακό τρένο, το οποίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από τη Ρουέν προς την Καέν, εκτροχιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 19:45 τοπική ώρα, στην περιοχή της Κλεόν, η οποία βρίσκεται στη βορειοδυτική Γαλλία. Ο εκτροχιασμός προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Στο σημείο του ατυχήματος κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός σωστικών συνεργείων. Συγκεκριμένα, 130 πυροσβέστες έσπευσαν για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμού. Παράλληλα, πέντε ιατρικές ομάδες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, ενώ 80 οχήματα χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Η έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος

Την έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στον εκτροχιασμό του τρένου έχει αναλάβει η δικαστική αστυνομία. Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα, καθώς η διαδικασία διερεύνησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για να καταλήξουν στα συμπεράσματα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο μηχανοδηγός του περιφερειακού συρμού υποβλήθηκε σε εξετάσεις αλκοολαιμίας, καθώς και σε εξετάσεις για τη χρήση φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών. Όλες αυτές οι εξετάσεις είχαν «αρνητικό» αποτέλεσμα, όπως σημείωσε ο εισαγγελικός λειτουργός, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο ο οδηγός να βρισκόταν υπό την επήρεια αυτών των ουσιών κατά τη στιγμή του ατυχήματος.

Δηλώσεις των αρχών και δέσμευση για διαφάνεια

Η αναπληρώτρια εισαγγελέας, Μαρί-Βαλερί Αλμπέρ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τόνισε ότι «η έρευνα θα έχει μακρά διάρκεια». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και την ανάγκη για ενδελεχή εξέταση όλων των δεδομένων προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη ο εκτροχιασμός.

Από την πλευρά της, η γαλλική εθνική επιχείρηση σιδηροδρόμων, η SNCF, δεσμεύτηκε για «απόλυτη διαφάνεια» στη συνεργασία της με τις αρχές που διεξάγουν την έρευνα. Η δέσμευση αυτή αποσκοπεί στην πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του ατυχήματος και στην παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών που θα βοηθήσουν στη διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Enikos