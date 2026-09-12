Αναβολή στις συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου, νέος γύρος τον Οκτώβριο στη Ρώμη

Οι προγραμματισμένες για τον Σεπτέμβριο διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, οι οποίες αφορούν την εφαρμογή μιας συμφωνίας-πλαισίου, αναβλήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο στη Ρώμη. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε Αμερικανός αξιωματούχος, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως μεσολαβητή στις συγκεκριμένες συνομιλίες. Πριν από τον επόμενο επίσημο γύρο, οι πρεσβευτές των δύο χωρών στις ΗΠΑ θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον την ερχόμενη εβδομάδα, για να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις.

Οι αναβολές και οι μεσολαβητικές προσπάθειες

Οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που είχαν αρχικά προγραμματιστεί να λάβουν χώρα τον Σεπτέμβριο, μετατέθηκαν για τον επόμενο μήνα. Ο επόμενος γύρος των επίσημων διαπραγματεύσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την εφαρμογή της συμφωνίας των δύο πλευρών, θα διεξαχθεί στην ιταλική πρωτεύουσα, τη Ρώμη, τον Οκτώβριο, αντί για την αρχική ημερομηνία που είχε οριστεί για τον Σεπτέμβριο. Η ανακοίνωση αυτή έγινε την Παρασκευή από Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος παρείχε τις πληροφορίες υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραματίζουν έναν κεντρικό ρόλο ως μεσολαβητής σε αυτές τις δύσκολες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών της Μέσης Ανατολής. Η μεσολάβηση των ΗΠΑ είναι καθοριστική, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνδέονται άμεσα με ευαίσθητα ζητήματα, όπως ο εκκρεμής αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, καθώς και οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή των συνόρων.

Συνάντηση πρεσβευτών στην Ουάσινγκτον

Πριν από τον κύριο γύρο των διαπραγματεύσεων που θα φιλοξενήσει η Ρώμη, έχει προγραμματιστεί μια ενδιάμεση συνάντηση σε ανώτερο διπλωματικό επίπεδο. Οι πρεσβευτές του Λιβάνου και του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Ουάσινγκτον. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί συγκεκριμένα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σκοπός αυτής της διπλωματικής συνάντησης είναι η συζήτηση των «πρόσφατων εξελίξεων και της προοδευτικής εφαρμογής» της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η συνάντηση των πρεσβευτών στην Ουάσινγκτον θα πραγματοποιηθεί αντί των διαπραγματεύσεων που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τη Ρώμη την ερχόμενη εβδομάδα, πριν την οριστική αναβολή τους για τον Οκτώβριο.

Το πλαίσιο της συμφωνίας

Το Ισραήλ και ο Λίβανος, δύο χώρες που εξακολουθούν τυπικά να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, υπέγραψαν στα τέλη Ιουνίου μια συμφωνία-πλαίσιο. Η συμφωνία αυτή προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης και τη διαχείριση των συνόρων τους, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν συνθήκες σταθερότητας.

Μεταξύ άλλων, η συμφωνία περιλαμβάνει την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού σε «πιλοτικές ζώνες» κατά μήκος των συνόρων. Παράλληλα, προβλέπεται η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τις συγκεκριμένες περιοχές, δημιουργώντας ένα πλαίσιο για την αμοιβαία απομάκρυνση στρατιωτικών δυνάμεων από ευαίσθητες συνοριακές περιοχές, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω εντάσεων.

Η σύνδεση με τη Χεζμπολάχ

Η εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου συνδέεται άμεσα με ένα κρίσιμο ζήτημα ασφαλείας στην περιοχή: τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ είναι ένα σιιτικό κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν και η παρουσία της, καθώς και οι δραστηριότητές της, αποτελούν σταθερό σημείο τριβής και ανησυχίας για την περιφερειακή σταθερότητα.

Οι δύσκολες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα που προκύπτει από την ύπαρξη και τη δράση της Χεζμπολάχ. Η επίτευξη προόδου στην εφαρμογή της συμφωνίας είναι αλληλένδετη με την αντιμετώπιση του ζητήματος του αφοπλισμού της οργάνωσης, καθώς αυτό αποτελεί βασική παράμετρο για την εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας στα σύνορα.

Με πληροφορίες από: Enikos