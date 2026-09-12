Η CIA είχε προειδοποιήσει από το 1998 για τα σχέδια της Αλ Κάιντα

Η αμερικανική μυστική υπηρεσία CIA προειδοποιούσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ από το 1998 για τα σχέδια της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Κάιντα και του τότε ηγέτη της, Οσάμα μπιν Λάντεν, για επιθέσεις στη χώρα. Αυτό αποκαλύπτεται από περισσότερα από 70 προεδρικά σημειώματα πληροφοριών που αποχαρακτηρίστηκαν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, ανήμερα της 25ης επετείου των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Τα έγγραφα αυτά φέρνουν στο φως πληροφορίες που αφορούν μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αποχαρακτηρισμός εγγράφων και διαφάνεια

Η CIA προχώρησε στον αποχαρακτηρισμό περισσότερων από 70 προεδρικών σημειωμάτων πληροφοριών, τα οποία αφορούσαν την Αλ Κάιντα και τον Οσάμα μπιν Λάντεν. Η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων εγγράφων, 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, προσφέρει «άνευ προηγουμένου διαφάνεια» σε μία τόσο ευαίσθητη υπόθεση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής μυστικής υπηρεσίας.

Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα καλύπτουν μία περίοδο τριών ετών πριν από το 2001, καθώς και την ημέρα που ακολούθησε τις επιθέσεις. Η κίνηση αυτή της CIA επιδιώκει να δώσει στους Αμερικανούς μία εικόνα των πιο ευαίσθητων πληροφοριών που υπήρχαν πριν και μετά τις επιθέσεις, τις οποίες η υπηρεσία χαρακτήρισε ως «μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία μας».

Προειδοποιήσεις για αεροπειρατείες από το 1998

Ήδη από το 1998, η CIA είχε ενημερώσει την τότε κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, για επικείμενα χτυπήματα. Συγκεκριμένα, ένα από τα έγγραφα, με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 1998, προειδοποιούσε ότι η Αλ Κάιντα μπορεί «να ρίξει ένα αεροπλάνο γεμάτο με εκρηκτικά σε μία αμερικανική πόλη». Αυτή η πληροφορία υπογραμμίζει την πρώιμη γνώση των πιθανών μεθόδων επίθεσης της οργάνωσης.

Σε ένα άλλο έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου 1998, η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι ο Οσάμα μπιν Λάντεν «και οι σύμμαχοί του ετοιμάζονται για επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης και της πειρατείας σε ένα αεροπλάνο». Οι προειδοποιήσεις αυτές, που καταγράφηκαν χρόνια πριν από την τραγωδία, φανερώνουν τις προσπάθειες των αναλυτών να αποκρυπτογραφήσουν τις απειλές.

Η αντίληψη της CIA για την Αλ Κάιντα

Τα έγγραφα αυτά καταγράφουν «την ιστορία της μεταβαλλόμενης αντίληψης» που είχαν οι αναλυτές της CIA για την Αλ Κάιντα. Παράλληλα, αποτυπώνουν τις προσπάθειές τους να εξακριβώσουν τα σχέδια του Οσάμα μπιν Λάντεν, ακόμα και υπό συνθήκες όπου οι διαθέσιμες πληροφορίες ήταν «αποσπασματικές, ασαφείς και ατελείς».

Η αμερικανική μυστική υπηρεσία προσπαθούσε να συνθέσει ένα ολοκληρωμένο παζλ από τις διάσπαρτες πληροφορίες, προκειμένου να κατανοήσει πλήρως την έκταση και τη φύση της απειλής που αντιπροσώπευε η τζιχνατιστική οργάνωση και ο ηγέτης της για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001

Οι προειδοποιήσεις αυτές βρήκαν τραγική επιβεβαίωση στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. Εκείνη την ημέρα, 19 τρομοκράτες της Αλ Κάιντα κατέλαβαν τέσσερα επιβατικά αεροσκάφη. Οι επιθέσεις ήταν συντονισμένες και αυτοκτονίας, με στόχο τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον.

Το αποτέλεσμα των επιθέσεων ήταν ο θάνατος περίπου 3.000 ανθρώπων, σε μία από τις φονικότερες τρομοκρατικές ενέργειες στην ιστορία. Η τραγωδία αυτή σημάδεψε ανεξίτηλα τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας με τον πιο σκληρό τρόπο τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί χρόνια πριν από τις μυστικές υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos