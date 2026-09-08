Οι νυχτερινές αποστολές των Navy SEALs για τον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από ιρανικές νάρκες

Μια εξαιρετικά ριψοκίνδυνη επιχείρηση έφερε εις πέρας το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στρατηγικά ύδατα των Στενών του Ορμούζ, με βασικό σκοπό τον εντοπισμό και την καταστροφή ιρανικών ναρκών. Η αποστολή, η οποία διήρκεσε τέσσερις μήνες, πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα και σε συνθήκες απόλυτου σκότους, όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times. Για την επιτυχία της επιστρατεύτηκαν δύτες των Navy SEALs, μη επανδρωμένα σκάφη και συστήματα σόναρ τελευταίας τεχνολογίας, με τον κύριο όγκο των δράσεων να εκτελείται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Οι αμερικανικές δυνάμεις έδρασαν σε ένα από τα πιο νευραλγικά θαλάσσια στενά του πλανήτη, το οποίο αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τις παγκόσμιες πετρελαϊκές μεταφορές. Η επιχείρηση είχε ως στόχο τον καθαρισμό των υδάτων από επικίνδυνους εκρηκτικούς μηχανισμούς, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη δίοδο από την οποία διακινείται ένα τεράστιο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ υπολόγιζε τον περασμένο Ιούνιο ότι στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων πετρελαϊκών μεταφορών, βρίσκονταν 80 νάρκες. Η εκκαθάριση αυτών των ναρκών κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη διατήρηση της ροής του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι επιχειρήσεις των Navy SEALs και η διαδικασία εξουδετέρωσης

Οι ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες των Navy SEALs αξιοποίησαν ειδικά υποβρύχια οχήματα και ρομποτικά σκάφη για να ολοκληρώσουν με επιτυχία το δύσκολο έργο τους. Η επιχείρηση περιλάμβανε δύο κύρια βήματα. Το πρώτο αφορούσε τον εντοπισμό των εκρηκτικών μηχανισμών και τη διασφάλιση της περιμέτρου γύρω τους.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό ξεκινούσε η πλέον απαιτητική φάση της εξουδετέρωσης. Ο Μπιλ Χάμπλετ, απόστρατος πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, περιέγραψε τη διαδικασία στους Financial Times, τονίζοντας ότι «συνήθως ακολουθεί ένας δύτης του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος πρέπει να μπει στο νερό, να πλησιάσει τη νάρκη, να τοποθετήσει πάνω της εκρηκτικό μηχανισμό και στη συνέχεια να την καταστρέψει».

Τεχνολογικά μέσα και καινοτομίες

Παράλληλα με την άμεση επέμβαση των δυτών, ο αμερικανικός στρατός επιστράτευσε και μη επανδρωμένα υποβρύχια για την προσέγγιση και πυροδότηση των ναρκών. Αυτή η πρακτική προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια για το προσωπικό, παρόλο που απαιτεί αισθητά περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της αποστολής.

Ανάμεσα στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην επιχείρηση ξεχωρίζει το Common Uncrewed Surface Vessel (CUSV), ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που είναι ικανό να ρυμουλκεί υποβρύχιες διατάξεις. Επιπλέον, στη φαρέτρα των Αμερικανών βρισκόταν και το MK 18 Mod 2 Kingfish, ένα υποβρύχιο drone εξοπλισμένο με σόναρ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη σάρωση του βυθού και την ανίχνευση ναρκών.

Απολογισμός και δηλώσεις αξιωματούχων

Παρά τους προφανείς κινδύνους που ενείχε η τετράμηνη αυτή δράση, δεν καταγράφηκε καμία αμερικανική απώλεια προσωπικού. Αυτό υπογραμμίζει την προσεκτική σχεδίαση και εκτέλεση της επιχείρησης από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Τον Αύγουστο, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως η θαλάσσια δίοδος είχε καθαρίσει πλήρως από τις νάρκες. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επανειλημμένες επιθέσεις κατά του Ιράν, γεγονός που ακολούθησε την ανακοίνωση του καθαρισμού των Στενών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis