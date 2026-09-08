Το πρόγραμμα του AfD: Μαζικές απελάσεις και ειδικές τάξεις για προσφυγόπουλα

Το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει παρουσιάσει το προγραμματικό του σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει μαζικές απελάσεις και ένα αυστηρότερο σύστημα ασύλου. Μετά την επικράτησή του στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, η ατζέντα του κόμματος για την ανάληψη της κεντρικής εξουσίας στη χώρα αρχίζει να διαμορφώνεται. Οι προτάσεις του AfD αφορούν επίσης σημαντικές αλλαγές για παιδιά και εφήβους χωρίς μόνιμη άδεια διαμονής, καθώς και μια αναθεώρηση των προγραμμάτων ένταξης.

Το όραμα του AfD για τη Γερμανία

Το μέλλον που υπόσχεται το Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) περιγράφεται ως εφιαλτικό από αναλυτές, λόγω των σκληρών θέσεων του κόμματος. Η επιτυχία του στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ θεωρήθηκε ως ένα αρχικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της ανάληψης της κεντρικής εξουσίας στη Γερμανία.

Το κόμμα δεν έχει αποκρύψει την ατζέντα του, η οποία, όπως αναφέρεται, προκαλεί ανησυχία. Πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, η DW είχε προβεί σε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις πιθανές αλλαγές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη Σαξονία-Άνχαλτ, σε περίπτωση που επικρατούσε το κυβερνητικό πλάνο του AfD.

Προτάσεις για άσυλο και απελάσεις

Στο πλαίσιο του προγραμματικού του σχεδιασμού, το AfD δεσμεύεται για «απελάσεις από το πρώτο λεπτό» σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές. Τα στελέχη του κόμματος έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο κύριος στόχος τους είναι να πραγματοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες απελάσεις ατόμων που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη διαμονή τους στη χώρα.

Παράλληλα, το κόμμα έχει διακηρύξει την πρόθεσή του να εφαρμόσει ένα πολύ αυστηρότερο σύστημα παροχής ασύλου, το οποίο θα επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα. Αυτό περιλαμβάνει την αύξηση των κρατήσεων για άτομα που αναμένουν την εξέλιξη των αιτημάτων τους, καθώς και την επιβολή υποχρεωτικής εργασίας για τους αιτούντες άσυλο, ως μέρος της νέας πολιτικής.

«Βιομηχανία ασύλου» και διακοπή χρηματοδότησης

Ένα ακόμη βασικό σημείο της ατζέντας του AfD είναι η πλήρης διακοπή της κρατικής χρηματοδότησης για όλα τα προγράμματα ένταξης. Το κόμμα χαρακτηρίζει αυτά τα προγράμματα ως «βιομηχανία ασύλου», υποδηλώνοντας μια ριζική αλλαγή στην προσέγγιση της πολιτείας απέναντι στην ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων.

Αυτή η πολιτική κίνηση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις δομές και τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην κοινωνική ενσωμάτωση. Η διακοπή των πόρων σηματοδοτεί μια στροφή προς μια πιο περιοριστική μεταναστευτική πολιτική, με λιγότερες κρατικές παροχές και υποστήριξη για τους νεοεισερχόμενους.

Ειδικές τάξεις και νομικές προκλήσεις

Το AfD προτείνει επίσης την εξαίρεση παιδιών και εφήβων που δεν διαθέτουν μόνιμη άδεια διαμονής στη Γερμανία από τη φοίτηση σε κανονικά σχολεία. Αντί αυτού, έχουν προαναγγελθεί ειδικές τάξεις για τους πρόσφυγες, με στόχο τη δημιουργία ενός ξεχωριστού εκπαιδευτικού πλαισίου για αυτή την ομάδα μαθητών.

Επιπλέον, το κόμμα έχει ανακοινώσει τη σύσταση μιας «Ομάδας Εργασίας για την Επανένταξη», η οποία προβλέπεται να λειτουργεί σε κρατικό επίπεδο. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πόσα από αυτά τα προτεινόμενα μέτρα θα μπορούσε να εφαρμόσει νομικά μια κυβέρνηση κρατιδίου του AfD. Το μέσο DW επισημαίνει ότι η δημιουργία ειδικών τάξεων για πρόσφυγες θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αποτελεί παραβίαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, θέτοντας σοβαρά νομικά ζητήματα.

Με πληροφορίες από: Reader