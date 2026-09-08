Η άνοδος της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη

Η Ευρώπη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τις διαστάσεις του εκλογικού αποτελέσματος στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η νίκη της AfD προκαλεί πολιτικό σοκ και βαθαίνει την ανησυχία. Το αποτέλεσμα αυτό μεταφέρεται από το Μαγδεμβούργο στο Βερολίνο και από εκεί στο Παρίσι, στη Βαρσοβία και στις Βρυξέλλες. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επανεξετάζουν τους αριθμούς, επιχειρώντας να καταλάβουν αν πρόκειται για ένα ιδιόμορφο τοπικό γερμανικό φαινόμενο ή για την προειδοποίηση ενός πολύ μεγαλύτερου πολιτικού ντόμινο.

Το εκλογικό αποτέλεσμα και οι διαστάσεις του

Η AfD κατάφερε να συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσοστό του 43,8% στη Σαξονία-Άνχαλτ, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή της σε σχέση με προηγούμενες αναμετρήσεις. Με αυτό το αποτέλεσμα, το κόμμα κατέλαβε 39 από τις συνολικά 83 έδρες του κρατιδιακού κοινοβουλίου.

Το κόμμα βρέθηκε μόλις τρεις έδρες μακριά από την επίτευξη της αυτοδυναμίας, γεγονός που σηματοδοτεί έναν πολιτικό σεισμό. Αυτό το αποτέλεσμα δεν θεωρείται ένα ακόμη εκλογικό καμπανάκι από την πρώην Ανατολική Γερμανία, αλλά μια εξέλιξη που υποχρεώνει τη Γερμανία, και μαζί της την Ευρώπη, να επανεξετάσουν βεβαιότητες δεκαετιών.

Η αντίδραση των πολιτών και η ιστορική διάσταση

Ως απάντηση στην εκλογική αυτή εξέλιξη, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην Πύλη του Βρανδεμβούργου. Ανάλογες διαδηλώσεις έλαβαν χώρα και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας.

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε μια πραγματικότητα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια φάνταζε σχεδόν αδιανόητη: ένα κόμμα με ακραία εθνικιστική ρητορική, στελέχη με ναζιστικές και ιστορικά αναθεωρητικές αναφορές, και οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί από τις γερμανικές υπηρεσίες ως ακροδεξιά εξτρεμιστικές, φτάνει πλέον μια ανάσα από την απόλυτη πλειοψηφία σε γερμανικό κρατίδιο.

Το αποτέλεσμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή καταγράφεται σε μια χώρα που έχτισε ολόκληρη τη μεταπολεμική πολιτική ταυτότητά της πάνω στην απόρριψη του ναζισμού και στην απομόνωση της άκρας δεξιάς. Αυτό το μεταπολεμικό ταμπού δείχνει τώρα να τρίζει, καθώς η AfD δεν βρίσκεται πλέον στο περιθώριο ούτε αρκείται στον ρόλο του κόμματος διαμαρτυρίας, αλλά περνά στην περιοχή της πραγματικής διεκδίκησης της εξουσίας.

Τα χαρακτηριστικά της AfD και η έννοια της «remigration»

Η οργάνωση της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει χαρακτηριστεί από τις υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας ως «αποδεδειγμένα δεξιά εξτρεμιστική». Αυτός ο χαρακτηρισμός υπογραμμίζει τις ανησυχίες που υπάρχουν σχετικά με την ιδεολογική κατεύθυνση του κόμματος.

Επιπλέον, στελέχη της AfD έχουν συνδεθεί με την έννοια της «remigration». Αυτή η ιδέα αναφέρεται σε μαζικές απομακρύνσεις μεταναστών και ανθρώπων ξένης καταγωγής, μια προοπτική που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Το προφίλ του Ούλριχ Ζίγκμουντ και η «κανονικοποίηση» της άκρας δεξιάς

Ο επικεφαλής της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, επιχειρεί να παρουσιάσει ένα πολύ διαφορετικό δημόσιο πρόσωπο. Περιγράφεται ως νέος, επικοινωνιακός και δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ένα προσεγμένο δημόσιο προφίλ.

Η ρητορική του Ζίγκμουντ φιλοδοξεί να κάνει την άκρα δεξιά να μοιάζει «κανονική». Αυτή η προσπάθεια «κανονικοποίησης» θεωρείται από πολλούς η μεγαλύτερη απειλή, καθώς οι ακραίες ιδέες παύουν σταδιακά να ακούγονται ακραίες και μετατρέπονται στα μάτια ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού σε αποδεκτές.

Ο φόβος του «ντόμινο» στην Ευρώπη

Η Ευρώπη προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβη στη Σαξονία-Άνχαλτ. Η νίκη της AfD δεν προκαλεί απλώς πολιτικό σοκ, αλλά το παρατείνει, το βαθαίνει και το μεταφέρει από το Μαγδεμβούργο στο Βερολίνο και από εκεί στο Παρίσι, στη Βαρσοβία και στις Βρυξέλλες.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διαβάζουν ξανά και ξανά τους αριθμούς, επιχειρώντας να καταλάβουν αν πρόκειται για ένα ιδιόμορφο τοπικό γερμανικό φαινόμενο ή για την προειδοποίηση ενός πολύ μεγαλύτερου πολιτικού ντόμινο. Η ανησυχία για μια πιθανή αλυσιδωτή αντίδραση στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή είναι πλέον έκδηλη.

Με πληροφορίες από: Topontiki