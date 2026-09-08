Ανακτήθηκαν τα μαύρα κουτιά του εμπορευματικού αεροσκάφους της Amazon στο Μαϊάμι

Τα λεγόμενα μαύρα κουτιά του εμπορευματικού αεροσκάφους της Amazon, το οποίο βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, έχουν ανακτηθεί. Το τραγικό περιστατικό, που σημειώθηκε την προηγούμενη Κυριακή, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε. Την ανάκτηση των κρίσιμων αυτών συσκευών ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, η διευθύντρια της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB), Τζένιφερ Χόμεντι.

Η σημασία της ανάκτησης των μαύρων κουτιών

Η Τζένιφερ Χόμεντι, επικεφαλής της NTSB, επιβεβαίωσε την ανάκτηση τόσο του καταγραφέα δεδομένων πτήσης όσο και του αποτυπωτή συνομιλιών πιλοτηρίου. Αυτές οι δύο συσκευές, γνωστές ως «μαύρα κουτιά», είναι ζωτικής σημασίας για τη διαλεύκανση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στο δυστύχημα του εμπορευματικού αεροσκάφους.

Τα ανακτηθέντα κουτιά αναμένεται να μεταφερθούν άμεσα στην έδρα της NTSB, όπου ειδικοί θα προχωρήσουν στην εξέταση και την καταφόρτωση των δεδομένων που περιέχουν. Αυτή η διαδικασία, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα, Τρίτη, θα προσφέρει στους ερευνητές λεπτομερείς πληροφορίες για την πορεία της πτήσης, τις ενέργειες του πληρώματος και τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Μαϊάμι

Το περιστατικό έλαβε χώρα την προηγούμενη Κυριακή, όταν το Boeing 767-300, ένα αεροσκάφος που είχε μισθώσει η Amazon για εμπορευματικές πτήσεις, βγήκε ανεξέλεγκτα από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, που βρίσκεται στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ. Η έξοδος από τον διάδρομο είχε ως αποτέλεσμα το αεροσκάφος να συγκρουστεί με οχήματα που κινούνταν εντός του αερολιμένα.

Από τις συγκρούσεις, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν. Μεταξύ των θυμάτων ήταν επιβάτες ενός βαν που μετέφερε επτά εργαζόμενους εταιρείας καθαρισμού, η οποία συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες, καθώς και επιβάτες ενός SUV. Η σφοδρότητα των προσκρούσεων προκάλεσε την τραγική αυτή απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Η πορεία του αεροσκάφους μετά την έξοδο από τον διάδρομο

Η κυρία Χόμεντι περιέγραψε αναλυτικά την πορεία του αεροσκάφους μετά την έξοδό του από τον διάδρομο. Το Boeing 767-300 διαπέρασε αρχικά μια περίφραξη, συνεχίζοντας την ανεξέλεγκτη κίνησή του. Στη συνέχεια, συγκρούστηκε με ένα SUV σε έναν δρόμο, προτού φτάσει σε μια δεύτερη περίφραξη, την οποία επίσης διέσπασε.

Η τελική του στάση βρέθηκε σε μια ζώνη όπου ήταν σταθμευμένα ρομποτικά ταξί της Tesla. Η επικεφαλής της NTSB διευκρίνισε πως το αεροσκάφος κατέληξε «περίπου 400 μέτρα» μακριά από την άσφαλτο του διαδρόμου αποπροσγειώσεων, υποδεικνύοντας την μεγάλη απόσταση που διένυσε εκτός ελέγχου.

Οι συνθήκες στον τόπο του δυστυχήματος και η έρευνα

Η Τζένιφερ Χόμεντι χαρακτήρισε τον τόπο του δυστυχήματος ως «απόλυτη καταστροφή», τονίζοντας ότι υπήρχαν «συντρίμμια παντού». Η περιγραφή αυτή αναδεικνύει το μέγεθος της καταστροφής και την πολυπλοκότητα της σκηνής για τους ερευνητές.

Στο πλαίσιο των ερευνών, θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με το πλήρωμα του αεροπλάνου που ενεπλάκη στο δυστύχημα. Επιπλέον, θα κληθούν για κατάθεση και τα πληρώματα δύο άλλων αεροσκαφών που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση τη στιγμή της τραγωδίας, προκειμένου να συλλεχθούν όλες οι διαθέσιμες μαρτυρίες και πληροφορίες.

Εξελίξεις στην ανάλυση δεδομένων και δηλώσεις

Αναφορικά με την ταχύτητα του αεροσκάφους κατά την προσγείωση, η αξιωματούχος της NTSB ανέφερε ότι οι ερευνητές έχουν στη διάθεσή τους «δεδομένα, αλλά από διάφορες πηγές». Επεσήμανε την ανάγκη να επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία μέσω της ενδελεχούς εξέτασης του καταγραφέα δεδομένων πτήσης, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των ευρημάτων.

Η κυρία Χόμεντι εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα είναι σε θέση να ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους της πτήσης και την ταχύτητα του αεροσκάφους σήμερα, Τρίτη, μετά την ολοκλήρωση της αρχικής ανάλυσης των δεδομένων από τα μαύρα κουτιά.

Με πληροφορίες από: Reader