Αεροπορική τραγωδία στο Μαϊάμι: Στα «μαύρα κουτιά» του Boeing 767 οι απαντήσεις για το πολύνεκρο δυστύχημα

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα που συνέβη στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 767-300, το οποίο είχε μισθώσει η Amazon και εκτελούσε πτήση της εταιρείας 21 Air, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης. Το συμβάν οδήγησε σε σύγκρουση με οχήματα που βρίσκονταν στην περιοχή, προκαλώντας την πολύνεκρη τραγωδία.

Ανάκτηση των «μαύρων κουτιών»

Τα «μαύρα κουτιά» του Boeing 767, τα οποία είναι κρίσιμα για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος, έχουν ανακτηθεί από τους ερευνητές. Την ανακοίνωση αυτή έκανε η επικεφαλής της αμερικανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), Τζένιφερ Χόμεντι.

Οι καταγραφείς δεδομένων πτήσης και συνομιλιών του πιλοτηρίου μεταφέρθηκαν στην έδρα της NTSB. Εκεί, αναμένεται να εξεταστούν λεπτομερώς προκειμένου να αναζητηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα ρίξουν φως στα αίτια του συμβάντος.

Η πορεία του αεροσκάφους και οι συνέπειες

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 767-300, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι. Μετά την έξοδό του, διέσχισε περίφραξη και συγκρούστηκε διαδοχικά με διάφορα οχήματα που βρίσκονταν στην περιοχή.

Τελικά, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε περίπου 400 μέτρα μακριά από τον διάδρομο. Η πορεία του κατέληξε σε μια ζώνη όπου ήταν σταθμευμένα ρομποτικά ταξί της Tesla, προσδίδοντας επιπλέον λεπτομέρειες στην έκταση του δυστυχήματος.

Τα θύματα και οι τραυματίες

Από το δυστύχημα, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν. Τα θύματα επέβαιναν σε οχήματα που βρέθηκαν στην πορεία του αεροσκάφους.

Συγκεκριμένα, τα θύματα βρίσκονταν σε βαν εταιρείας καθαρισμού που δραστηριοποιείται στο αεροδρόμιο, καθώς και σε ένα SUV που ήταν σταθμευμένο στην ίδια περιοχή κατά τη στιγμή της σύγκρουσης.

Η έρευνα της NTSB σε εξέλιξη

Η Τζένιφερ Χόμεντι δήλωσε ότι οι ερευνητές έχουν ήδη στη διάθεσή τους δεδομένα από διάφορες πηγές σχετικά με την ταχύτητα του αεροσκάφους. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα θα χρειαστεί να διασταυρωθούν με τις πληροφορίες που θα προκύψουν από την εξέταση των καταγραφέων.

Παράλληλα με την ανάλυση των «μαύρων κουτιών», η NTSB αναμένεται να λάβει καταθέσεις από το πλήρωμα του αεροσκάφους που ενεπλάκη στο δυστύχημα. Επιπλέον, θα ληφθούν καταθέσεις και από τα πληρώματα δύο ακόμη αεροσκαφών που βρίσκονταν κοντά στην περιοχή όταν σημειώθηκε το συμβάν, προκειμένου να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία.

Προηγούμενες πτήσεις του Boeing 767

Το Boeing 767 πραγματοποιούσε την τρίτη του πτήση μέσα στην ίδια ημέρα, όταν συνέβη το δυστύχημα στο Μαϊάμι. Η συγκεκριμένη πληροφορία αποτελεί μέρος της έρευνας για την πλήρη κατανόηση των συνθηκών.

Πριν από την μοιραία πτήση, το αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει επιτυχώς δύο δρομολόγια. Τα προηγούμενα δρομολόγια ήταν από το Σινσινάτι προς το Μαϊάμι και από το Μαϊάμι προς το Σαν Χουάν, πριν την τελευταία του πτήση που κατέληξε στην τραγωδία.

Με πληροφορίες από: Enikos