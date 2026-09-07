Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε νέες στολές για τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε ένα νέο σχέδιο στολών για τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ (Space Force), αντλώντας έμπνευση από την καλτ ταινία επιστημονικής φαντασίας «Starship Troopers», γνωστή στην Ελλάδα ως «Στρατιώτες του Σύμπαντος». Οι εικόνες των νέων στολών, τις οποίες δημοσίευσε ο πρώην πρόεδρος, πυροδότησαν άμεσα πλήθος σχολίων και συγκρίσεων με το σύμπαν του «Star Wars» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψηφιακή απεικόνιση των εν λόγω στολών δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή (6/9) μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Η έμπνευση από τους «Στρατιώτες του Σύμπαντος»

Το σχέδιο των νέων στολών για τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ, όπως παρουσιάστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, βασίζεται σε μια συγκεκριμένη αισθητική. Στο συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησης, αναφέρεται ρητά ότι ο σχεδιασμός είναι «εμπνευσμένος από την πειθαρχία της στολής του Starship Trooper». Αυτή η έμπνευση επιχειρεί να συνδέσει τη νέα στρατιωτική δύναμη με ένα αναγνωρίσιμο πρότυπο από τον χώρο της επιστημονικής φαντασίας.

Παρά την αρχική έμπνευση, το σχέδιο έχει υποστεί εκσυγχρονισμό. Συγκεκριμένα, το κείμενο διευκρινίζει ότι η στολή έχει «εκσυγχρονιστεί για τους Φρουρούς του διαστημικού πεδίου». Οι νέες στολές παρουσιάζονται σε μια χρωματική παλέτα που περιλαμβάνει μαύρο και γκρι, χρώματα που συχνά συνδέονται με στρατιωτικές και διαστημικές ενδυμασίες, ενισχύοντας την εικόνα της πειθαρχίας και της σοβαρότητας.

Το υπόβαθρο της ταινίας «Starship Troopers»

Η ταινία «Starship Troopers», η οποία αποτελεί την πρωταρχική πηγή έμπνευσης για τις στολές, κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1997. Η παραγωγή αυτή βασίζεται στο μιλιταριστικό μυθιστόρημα του γνωστού συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Ρόμπερτ Α. Χάινλαϊν, προσφέροντας ένα συγκεκριμένο όραμα για το μέλλον της ανθρωπότητας και τις προκλήσεις της.

Η πλοκή της ταινίας τοποθετείται χρονικά στον 23ο αιώνα. Σε αυτό το φουτουριστικό σκηνικό, η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν διαγαλαξιακό πόλεμο. Ο εχθρός της ανθρωπότητας είναι γιγαντιαία εξωγήινα πλάσματα που μοιάζουν με έντομα, τα οποία είναι ευρέως γνωστά ως Αραχνίδες. Το περιβάλλον της ταινίας, με τον σκληρό διαστημικό πόλεμο και την αυστηρή στρατιωτική δομή, φαίνεται να έχει επηρεάσει την αισθητική των νέων στολών.

Οι άμεσες αντιδράσεις και οι συγκρίσεις με το «Star Wars»

Η δημοσίευση των νέων σχεδίων στολών προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις και σχόλια από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παρά την επίσημη αναφορά στην ταινία «Starship Troopers» ως πηγή έμπνευσης, πολλοί χρήστες έκαναν έναν διαφορετικό συνειρμό. Αρκετοί από αυτούς υποστήριξαν ότι οι στολές θυμίζουν έντονα τις ενδυμασίες των αξιωματικών της Αυτοκρατορίας, όπως αυτές εμφανίζονται στο κινηματογραφικό σύμπαν του «Star Wars».

Τα σχόλια των χρηστών ήταν ιδιαίτερα εύστοχα και χιουμοριστικά, αναδεικνύοντας την ομοιότητα. Ένας χρήστης σχολίασε με ενθουσιασμό: «Τέλεια, πάτε για Γαλαξιακή Αυτοκρατορία! Είθε η Δύναμη να είναι μαζί σας, χαχα!». Ένας άλλος χρήστης παρατήρησε την ομοιότητα γράφοντας: «Μοιάζει πάρα πολύ με στολή αξιωματικού του Αυτοκρατορικού Στρατού στο Star Wars». Επιπλέον, ένας τρίτος χρήστης εξέφρασε την άποψή του με σαφήνεια, δηλώνοντας: «Συγγνώμη, αλλά αυτό μοιάζει με στολή της κακής Αυτοκρατορίας του Star Wars».

Αυτές οι συγκρίσεις υπογραμμίζουν την ισχυρή επίδραση που έχουν οι εμβληματικές εικόνες της επιστημονικής φαντασίας στο συλλογικό ασυνείδητο και πώς αυτές μπορούν να διαμορφώσουν την αντίληψη του κοινού για νέα σχέδια και πρωτοβουλίες, ακόμη και όταν η επίσημη έμπνευση είναι διαφορετική.

Με πληροφορίες από: Topontiki