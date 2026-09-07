Ο Μακρόν ζητά ευρωπαϊκή απαγόρευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους κάτω των 15

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού νομοθετικού κειμένου. Το κείμενο αυτό θα αποσκοπεί στην απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για χρήστες κάτω των 15 ετών, με απώτερο στόχο την προστασία όλων των παιδιών που διαβιούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως συνέχεια των προσπαθειών του Γάλλου προέδρου για ρύθμιση του θέματος σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες ωστόσο αντιμετώπισαν νομικά εμπόδια.

Η γαλλική προσπάθεια και η ευρωπαϊκή διάσταση

Η επιστολή του Εμανουέλ Μακρόν, η οποία περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου και φέρει ημερομηνία 29 Αυγούστου, υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης. Ο Γάλλος πρόεδρος επιμένει ότι «η κατάσταση επείγει» και ζητά την άμεση τεχνογνωσία και κινητοποίηση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπόνηση του ευρωπαϊκού κειμένου.

Αυτή η κίνηση καθίσταται αναγκαία μετά την απόρριψη ενός αντίστοιχου γαλλικού νόμου τον Αύγουστο από το Συνταγματικό Συμβούλιο της χώρας. Παρά την εξέλιξη αυτή, ο Μακρόν επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να βρεθεί μια διέξοδος αυτό το φθινόπωρο, μέσω ενός αναθεωρημένου νομοθετικού κειμένου που θα είναι συμβατό τόσο με το δίκαιο της Ένωσης όσο και με το γαλλικό Σύνταγμα.

Στόχοι και χρονοδιάγραμμα για την απαγόρευση

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε αναδείξει το ζήτημα αυτό ως μείζονος σημασίας κατά την προεκλογική του εκστρατεία, στο τέλος της δεύτερης θητείας του. Ελπίζει ότι η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών θα τεθεί σε ισχύ στη Γαλλία μέχρι την άνοιξη, οπότε και ολοκληρώνεται η τρέχουσα θητεία του.

Ωστόσο, όπως προσθέτει στην επιστολή του, καθίσταται αναγκαίο σήμερα να προχωρήσουμε πιο πέρα από τις εθνικές πρωτοβουλίες και να εναρμονίσουμε τη θέσπιση αυτής της ρύθμισης με ένα νέο, ενιαίο ευρωπαϊκό κείμενο. Για τον σκοπό αυτό, ζητεί να μπορεί να βασιστεί εκ νέου στην τεχνογνωσία και την κινητοποίηση των υπηρεσιών της Επιτροπής, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν το αναθεωρημένο γαλλικό κείμενο τους διαβιβαστεί για αξιολόγηση.

Η «ψηφιακή πλειοψηφία» και οι προϋποθέσεις

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει εργαστεί επί μήνες για τη διαμόρφωση ενός συνασπισμού χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τάσσονται υπέρ της ιδέας μιας «ψηφιακής πλειοψηφίας». Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως σε σχέση με το ακριβές ηλικιακό όριο που θα οριστεί για την απαγόρευση, η γενική κατεύθυνση παραμένει η προστασία των ανηλίκων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γάλλος πρόεδρος δηλώνει ότι η επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο ισχυρών εθνικών και ευρωπαϊκών λύσεων. Αυτές οι λύσεις, όπως τονίζει, οφείλουν να σέβονται πλήρως τους κανόνες της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, διασφαλίζοντας έτσι την ισορροπία μεταξύ της αναγκαιότητας για ασφάλεια και του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ρύθμιση εθιστικών λειτουργιών και πρότυπα ασφαλείας

Πέρα από την απλή απαγόρευση πρόσβασης, ο Μακρόν ζητεί το ευρωπαϊκό κείμενο να είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει τη στόχευση και τη σαφή ρύθμιση των εθιστικών λειτουργιών που συχνά ενσωματώνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό περιλαμβάνει την υποχρεωτική εισαγωγή προτύπων ασφαλείας από προεπιλογή, με στόχο την προστασία των νεαρών χρηστών από τις αρνητικές επιπτώσεις.

Ως συγκεκριμένο παράδειγμα τέτοιων προτύπων ασφαλείας, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει τα «χρονικά όρια χρήσης». Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει μια ευρύτερη στρατηγική που δεν περιορίζεται μόνο στην αρχική πρόσβαση στις πλατφόρμες, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο και τη διάρκεια χρήσης τους, με απώτερο σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για τους ανήλικους χρήστες.

Με πληροφορίες από: Topontiki