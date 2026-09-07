Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Βερολίνο κατά του AfD: Χιλιάδες στους δρόμους

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο, μπροστά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, το σύμβολο της γερμανικής επανένωσης. Οι διαδηλωτές ζήτησαν «να σταματήσουν το AfD», εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στο ακροδεξιό κόμμα. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τον θρίαμβο του AfD στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, προκαλώντας ανησυχία για την πολιτική πορεία της χώρας.

Η συγκέντρωση στην Πύλη του Βρανδεμβούργου

Η διαμαρτυρία έλαβε χώρα σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς χώρους της γερμανικής πρωτεύουσας, μπροστά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου. Η έναρξη της συγκέντρωσης τοποθετήθηκε γύρω στις 18:00, με τους πολίτες να συρρέουν για να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο ακροδεξιό κόμμα, μία ημέρα μετά την εκλογική του επιτυχία στη Σαξονία-Άνχαλτ. Το μήνυμα των διαδηλωτών ήταν σαφές: «να σταματήσουν το AfD», υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες τους για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία.

Διαφορετικές εκτιμήσεις για τον αριθμό των συμμετεχόντων

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των διαδηλωτών διέφεραν μεταξύ των αρχών και των διοργανωτών. Η αστυνομία του Βερολίνου, γύρω στις 19:00, μία ώρα μετά την έναρξη της συγκέντρωσης, έκανε λόγο για 5.000 συμμετέχοντες. Αυτός ο αριθμός αντικατοπτρίζει ένα σημαντικό πλήθος πολιτών που βγήκε στους δρόμους.

Από την πλευρά της, η συνδιοργανώτρια οργάνωση πολιτικής κινητοποίησης Campact, σε ανακοίνωσή της, υπολόγιζε τους διαδηλωτές σε 14.000 άτομα. Αυτή η διαφορά στις εκτιμήσεις υποδηλώνει το εύρος της συμμετοχής στην αποψινή κινητοποίηση.

Φόβοι και ανησυχίες για τη δημοκρατία

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν έντονους φόβους για την πορεία της δημοκρατίας στη χώρα. Η Μαρί-Τερέζ Χάτεντορφ, καθηγήτρια και εκπαιδεύτρια μη βίαιης επικοινωνίας, η οποία συμμετείχε στη συγκέντρωση, δήλωσε ότι κατέβηκε στους δρόμους για να ασκήσει «το δικαίωμά της να διαδηλώνει». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «φοβάται πραγματικά ότι, σε πέντε χρόνια, δεν θα μπορεί να το κάνει πλέον αυτό», υπογραμμίζοντας την ανησυχία της για μελλοντικούς περιορισμούς.

Μία 36χρονη ακτιβίστρια της αριστεράς, επίσης παρούσα στη διαδήλωση, ανέφερε την προσωπική της ανησυχία για το «πόσο καιρό θα μπορώ να ζήσω ακόμη σε αυτή τη χώρα». Εξήγησε ότι πρόσωπα του περιβάλλοντός της έχουν ήδη αποφασίσει να φύγουν από τη Γερμανία, επειδή «δεν αισθάνονταν ασφάλεια εδώ», περιγράφοντας ένα κλίμα ανασφάλειας.

Η Άλις, μία διαδηλώτρια που συμμετείχε μαζί με τον γιο και τον σκύλο της, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής την «στενοχώρησε». Η ίδια τάχθηκε υπέρ μιας «ανοιχτής κοινωνίας, στην οποία όλοι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι», τονίζοντας την ανάγκη για κοινωνική αποδοχή και ενσωμάτωση.

Οι φόβοι των Γερμανών ψηφοφόρων

Η Έλεν, 68 ετών, προσπάθησε να ερμηνεύσει τους φόβους των Γερμανών ψηφοφόρων. Εκτίμησε ότι οι πολίτες «φοβούνται ότι η δημοκρατία μας θα καταρρεύσει», αλλά ταυτόχρονα φοβούνται και «τους περιορισμούς, τις αλλαγές που ελάχιστοι επιθυμούν, την πίεση, τον καταναγκασμό, τις υποχρεώσεις». Αυτοί οι φόβοι, σύμφωνα με την ίδια, εκφράστηκαν στην κάλπη της Κυριακής στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Η διαδηλώτρια ανέφερε επίσης ότι η «μετανάστευση» και η «εκπαίδευση» αποτελούν δύο από τους κύριους φόβους που απασχολούν την κοινωνία. Αυτές οι ανησυχίες, όπως υποστήριξε, συνέβαλαν στην εκλογική συμπεριφορά που παρατηρήθηκε.

Σύγκριση με προηγούμενες κινητοποιήσεις

Η συμμετοχή στην αποψινή συγκέντρωση σχολιάστηκε και σε σύγκριση με προηγούμενες κινητοποιήσεις. Η Μαρί-Τερέζ Χάτεντορφ εξέφρασε την απογοήτευσή της, σημειώνοντας ότι η χαμηλή συμμετοχή «δεν είναι ένδειξη ότι οι άνθρωποι ξεσηκώνονται, είναι έτοιμοι να δράσουν και γνωρίζουν ότι το ρολόι δείχνει ήδη 12 παρά 5».

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2025, λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, η προοπτική μιας συμμαχίας μεταξύ της συντηρητικής δεξιάς και της ακροδεξιάς είχε κινητοποιήσει ένα πολύ μεγαλύτερο πλήθος. Τότε, τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους του Βερολίνου, δείχνοντας ένα διαφορετικό επίπεδο κινητοποίησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki