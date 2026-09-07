Η Volkswagen μετατρέπει εργοστάσιο στη Γερμανία για παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού

Ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων της Volkswagen στη βορειοδυτική Γερμανία πρόκειται να μετατραπεί σε εργοστάσιο παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού. Η ανακοίνωση έγινε από την εταιρεία τη Δευτέρα, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες εν μέσω μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας για επανεξοπλισμό. Η Volkswagen συμφώνησε να πουλήσει το εργοστάσιό της στο Όσναμπρουκ σε μια επενδυτική εταιρεία με έδρα το Τελ Αβίβ.

Η μετατροπή του εργοστασίου στο Όσναμπρουκ

Το εργοστάσιο της Volkswagen στο Όσναμπρουκ, που βρίσκεται στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, αναμένεται να αλλάξει χρήση και να επικεντρωθεί στην παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην επιχειρησιακή στρατηγική της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η τοπική κυβέρνηση και η Aurelius, η οποία θα είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος, σχεδιάζουν να συνεργαστούν με την Rafael Advanced Defense Systems. Η Rafael είναι μία από τις εταιρείες που βρίσκονται πίσω από το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας Iron Dome, φέρνοντας την τεχνογνωσία της στον νέο αυτόν τομέα παραγωγής.

Συνεργασία για την αεράμυνα Γερμανίας και Ευρώπης

Τα σχέδια για το εργοστάσιο του Όσναμπρουκ περιλαμβάνουν την πιθανή κατασκευή συστημάτων και εξαρτημάτων για συστήματα αεράμυνας. Αυτά τα συστήματα προορίζονται τόσο για την κάλυψη των αναγκών της Γερμανίας όσο και για την ενίσχυσης της άμυνας της Ευρώπης γενικότερα.

Η Volkswagen δήλωσε ότι αυτή η συνεργασία έχει ως στόχο να «ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω συνεργασίες και έργα» στον αμυντικό τομέα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής προσπάθειας για επανεξοπλισμό, στην οποία η Γερμανία διαδραματίζει ηγετικό ρόλο.

Το «Σχέδιο Μέλλοντος 2030» της Volkswagen

Η ανακοίνωση για την πώληση και μετατροπή του εργοστασίου έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Volkswagen αποκάλυψε την πιο εκτεταμένη αναδιάρθρωση στην 89χρονη ιστορία του ομίλου. Η αυτοκινητοβιομηχανία αγωνίζεται να διασφαλίσει το μέλλον της εν μέσω σημαντικών προκλήσεων στην παγκόσμια αγορά.

Το «Σχέδιο Μέλλοντος 2030» της Volkswagen προβλέπει τη μείωση της γκάμας των μοντέλων της στο μισό και την περικοπή περίπου 50.000 θέσεων εργασίας. Αυτές οι περικοπές έρχονται επιπλέον των 50.000 περικοπών εργατικού δυναμικού που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως. Η εταιρεία αντιμετωπίζει χαμηλή ζήτηση, αυξανόμενο κόστος και έντονο ανταγωνισμό από τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας, έχοντας προειδοποιήσει ότι τέσσερα γερμανικά εργοστάσια ενδέχεται να χρειαστεί να κλείσουν τη δεκαετία του 2030.

Αυξημένες αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη

Ταυτόχρονα με τις εξελίξεις στη Volkswagen, η Ευρώπη βρίσκεται σε διαδικασία επανεξοπλισμού, με τη Γερμανία να ηγείται αυτής της προσπάθειας. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για το υπουργείο Άμυνας της χώρας πρόκειται να αυξηθεί κατά ένα τρίτο τον επόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, ο αμυντικός προϋπολογισμός θα φτάσει τα 109,7 δισεκατομμύρια ευρώ, από 82,7 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος. Αυτή η αύξηση αντικατοπτρίζει την πανευρωπαϊκή προσπάθεια για ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Η Rheinmetall, ο μεγαλύτερος αμυντικός όμιλος της Ευρώπης, είναι μεταξύ των εταιρειών που αναδιαμορφώνουν εργοστάσια οχημάτων για την κατασκευή στρατιωτικού εξοπλισμού, μια κίνηση που θα μπορούσε να ενισχύσει τον μεταποιητικό τομέα της Γερμανίας.

Διασφάλιση θέσεων εργασίας και βιομηχανικό μέλλον

Η συμφωνία για το εργοστάσιο του Όσναμπρουκ αναμένεται επίσης να διατηρήσει θέσεις εργασίας. Η παραγωγή οχημάτων στο συγκεκριμένο εργοστάσιο πρόκειται να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, και η νέα αυτή κατεύθυνση προσφέρει ένα σχέδιο για τη διατήρηση της λειτουργίας του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, δήλωσε σχετικά: «Με τη σημερινή συμφωνία, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς το άνοιγμα ενός νέου βιομηχανικού μέλλοντος για την εγκατάσταση». Η κίνηση αυτή προσφέρει μια εναλλακτική λύση για άλλα εργοστάσια της Volkswagen που ενδέχεται να κινδυνεύουν με κλείσιμο στο μέλλον, λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η αυτοκινητοβιομηχανία.

Με πληροφορίες από: Topontiki