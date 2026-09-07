Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία μετά τη νίκη του AfD: Ο καθηγητής Π. Ιωακειμίδης για τον κίνδυνο ντόμινο στην Ευρώπη

Πολιτικό σεισμό προκάλεσε στη Γερμανία η νίκη του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) στις εκλογές που διεξήχθησαν στη Σαξονία-Άνχαλτ. Αυτή η εξέλιξη έχει φέρει τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, υπό μεγάλη πίεση στο εσωτερικό του κόμματός του. Παράλληλα, εκφράζεται έντονη ανησυχία ότι η νίκη του AfD μπορεί να πυροδοτήσει ένα πολιτικό «ντόμινο» τόσο στη Γερμανία όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου πρόκειται να διεξαχθούν εκλογές τους επόμενους μήνες.

Η ιστορική νίκη του AfD και οι πρώτες επιπτώσεις

Η εκλογική επικράτηση του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ αποτελεί, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ιωακειμίδη, ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο ΕΚΠΑ, μια οπωσδήποτε ιστορική εξέλιξη για τη Γερμανία. Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει συνολικά την Ευρώπη.

Η πίεση στον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς είναι πλέον εμφανής, καθώς η νίκη του ακροδεξιού κόμματος δημιουργεί ένα νέο πολιτικό τοπίο. Η ανησυχία για ένα ενδεχόμενο πολιτικό «ντόμινο» είναι διάχυτη, καθώς εκτιμάται ότι η δυναμική αυτή μπορεί να μεταδοθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται ενόψει εκλογικών αναμετρήσεων.

Ο κίνδυνος αστάθειας και οι επιπτώσεις στην Ευρώπη

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Γερμανία εισέρχεται σε φάση πολιτικής αστάθειας μετά την εκλογική νίκη του AfD. Αυτό το γεγονός μπορεί να επηρεάσει ραγδαία την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχειριστεί σοβαρά προβλήματα, όπως αυτά που αφορούν την οικονομία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο κ. Ιωακειμίδης επεσήμανε ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια πολιτική ανακατάταξη στη Γερμανία. Αυτή η ανακατάταξη, κατ’ επέκταση, θα επηρεάσει τον ευρωπαϊκό χώρο, ειδικά τις χώρες όπου θα διεξαχθούν σύντομα εκλογές. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, ανεξάρτητα από τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, μπορεί να τροφοδοτήσει τη δυναμική για τα ακροδεξιά κόμματα σε διάφορες χώρες, καθιστώντας την μια πολύ αρνητική εξέλιξη για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Η δυναμική της ακροδεξιάς και η πρόκληση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία

Η άνοδος του AfD και η πιθανότητα ενίσχυσης άλλων ακροδεξιών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Σύμφωνα με τον κ. Ιωακειμίδη, το μείζον ζήτημα είναι αν αυτές οι εξελίξεις θα θέσουν σε πρόκληση την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο καθηγητής αναφέρθηκε στο «μείζον οικοδόμημα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας» που πέτυχε η Γερμανία και η Ευρώπη στην μεταπολεμική εποχή. Η παρούσα κατάσταση δημιουργεί προβληματισμό ως προς τη διατήρηση και την ανθεκτικότητα αυτού του οικοδομήματος απέναντι στην αυξανόμενη επιρροή των ακροδεξιών δυνάμεων.

Οι ρίζες του προβλήματος στην ανατολική Γερμανία

Σχετικά με τις αιτίες που μπορούν να εξηγήσουν τη μεγάλη εκλογική νίκη του AfD, ο κ. Ιωακειμίδης σημείωσε ότι η ρίζα του προβλήματος πρέπει να αναζητηθεί στην ανατολική Γερμανία. Εκεί, εξακολουθεί να υπάρχει υψηλός βαθμός φτώχειας, μεγάλες ανισότητες και εργασιακός αποκλεισμός.

Αυτά τα φαινόμενα τροφοδοτούν την απόγνωση και την αίσθηση απογοήτευσης και εγκατάλειψης μεταξύ του εκλογικού σώματος. Σε συνάρτηση με το φαινόμενο της μετανάστευσης, ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων στρέφεται προς την ακροδεξιά. Αυτό παρατηρείται ειδικότερα στην πρώην ανατολική Γερμανία, όπου όλα αυτά τα προβλήματα είναι πολύ πιο οξυμένα και η επίδρασή τους στην κοινωνία είναι εντονότερη.

Η ευθύνη των δημοκρατικών δυνάμεων

Στο ερώτημα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η άνοδος της ακροδεξιάς, ο κ. Ιωακειμίδης σχολίασε ότι η ευθύνη των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων, τόσο στη Γερμανία όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο, είναι να εξετάσουν αυτή την απόγνωση του εκλογικού σώματος.

Θα πρέπει να προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ο καθηγητής τόνισε την ανάγκη να επιλυθούν τα προβλήματα και όχι να δημιουργούνται ψευδαισθήσεις που τα διαιωνίζουν, καθώς αυτό τελικά καταλήγει να ενισχύει την ακροδεξιά, όπως το AfD. Η νίκη του AfD δημιουργεί περαιτέρω προβληματισμό για το μέλλον της πολιτικής σκηνής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis