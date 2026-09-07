Δικαστική ήττα για την Αθηνά Ωνάση στο Άμστερνταμ

Δικαστικό θρίλερ με άδοξο τέλος για την Αθηνά Ωνάση εκτυλίχθηκε στο Άμστερνταμ, όπου όλα τα αιτήματά της κατά του Γιαν Τοπς απορρίφθηκαν από το Επιχειρηματικό Επιμελητήριο. Η χρυσή κληρονόμος καλείται πλέον να καταβάλει δικαστικά έξοδα ύψους περίπου 10.000 ευρώ, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά τις τελευταίες ημέρες.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Η υπόθεση, η οποία έφτασε σε ακρόαση στο Επιχειρηματικό Επιμελητήριο στο Άμστερνταμ, απασχολεί την Ολλανδία από τα τέλη Αυγούστου. Η Αθηνά Ωνάση είχε ζητήσει την εξέταση μαρτύρων, μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια αναγκαστική εξαγορά ή μια διαδικασία έρευνας σχετικά με το ποσοστό που κατείχε στην εταιρεία «Tops». Ωστόσο, το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από τον δικαστή πριν από λίγες ημέρες.

Κατά συνέπεια, όλα τα αιτήματα της εγγονής του Αριστοτέλη Ωνάση απορρίφθηκαν πλήρως. Εκτός από την απόρριψη των αιτημάτων, η ίδια πρέπει να καταβάλει και τα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 10.000 ευρώ.

Οι λόγοι της απόρριψης

Ο δικαστής του Επιχειρηματικού Επιμελητηρίου έκρινε ότι η Αθηνά Ωνάση δεν εξήγησε επαρκώς γιατί χρειαζόταν τις ζητούμενες πληροφορίες, καθώς ήδη κατέχει πληθώρα στοιχείων ως μειοψηφούσα μέτοχος. Επιπλέον, δεν κατέστησε σαφές ποια άτομα θα έπρεπε να καταθέσουν ως μάρτυρες, γεγονός που συνέβαλε στην απόρριψη του αιτήματος.

Παράλληλα, ο δικαστής διαπίστωσε ότι η εταιρεία «Tops» δεν εμπόδισε και δεν εμποδίζει τη διαδικασία πώλησης των μετοχών της Αθηνάς Ωνάση. Αντιθέτως, η ίδια η «Tops» βρήκε δύο υποψήφιους αγοραστές για τις μετοχές της. Ο δικαστής έκρινε επίσης ότι μια επιπλέον ακρόαση ήταν περιττή, δεδομένου ότι η Αθηνά Ωνάση είναι ήδη πλήρως ενημερωμένη, καθώς ο δικηγόρος της παρίσταται ως παρατηρητής σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για περισσότερα από δύο χρόνια.

Αντιδράσεις των δύο πλευρών

Σχετικά με την απόφαση, ο Γιαν Τοπς, σε άρθρο του περιοδικού «Quote», δήλωσε ότι θεωρεί την απόφαση του δικαστή δικαιολογημένη, αλλά δεν θέλησε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Αθηνάς Ωνάση ανέφερε ότι δεν εκπλήσσεται από την απόφαση.

Ο εκπρόσωπος της χρυσής κληρονόμου πιστεύει ότι το Επιχειρηματικό Επιμελητήριο τους πήρε «στα σοβαρά» και «έτεινε το χέρι του» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ωστόσο, εξέφρασε τη λύπη του που το πρόβλημα δεν έχει ακόμη επιλυθεί, καθώς τα μέρη δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Τώρα, οι εκπρόσωποι της Αθηνάς Ωνάση σκοπεύουν να εξετάσουν πώς θα προχωρήσουν με τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Φημολογία για πώληση ιππικού συγκροτήματος

Εν μέσω των δικαστικών εξελίξεων στα μέσα του Αυγούστου, αναπτύχθηκε έντονη φημολογία στην Ολλανδία. Σύμφωνα με αυτή τη φημολογία, λόγω της τρέχουσας κατάστασης, η Αθηνά Ωνάση έχει βγάλει προς πώληση ένα πολυτελές ιππικό συγκρότημα. Το συγκρότημα αυτό, αξίας πολλών εκατομμυρίων, βρίσκεται στον δήμο Pelt, ο οποίος γειτνιάζει με την πόλη Eksel.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr