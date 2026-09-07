Βρετανία: Κάλεσμα στους πολίτες για «κιτ έκτακτης ανάγκης» λόγω El Niño

Καθώς το καιρικό φαινόμενο El Niño επιδεινώνεται, η κυβέρνηση της Βρετανίας απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες της χώρας να προετοιμαστούν, δημιουργώντας ένα «Κιτ Έκτακτης Ανάγκης». Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι Βρετανοί θα έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν για αρκετές ημέρες, ακόμη και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό, αποθηκεύοντας επαρκείς ποσότητες τροφίμων και νερού.

Προετοιμασία για το φαινόμενο El Niño

Η υπουργός Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων της Βρετανίας, Άντζελα Ιγκλ, μίλησε στον Guardian, τονίζοντας τη σημασία της αποθήκευσης τροφίμων. Σύμφωνα με την ίδια, αυτό θα βοηθήσει τους πολίτες να διατηρήσουν καλή σωματική κατάσταση, σε περίπτωση που εγκλωβιστούν στα σπίτια τους, μέχρι να καταφτάσουν οι διασώστες.

Οι συστάσεις των ειδικών

Η καθηγήτρια Ελίζαμπεθ Ρόμπινσον, περιβαλλοντική οικονομολόγος στο πανεπιστήμιο London School of Economics, συνέστησε στους πολίτες να διαθέτουν στο σπίτι τους αποθέματα τροφίμων και νερού που να μπορούν να καλύψουν ανάγκες για δύο εβδομάδες. Η ίδια πρότεινε την αποθήκευση τροφίμων που δεν λήγουν σύντομα και δεν απαιτούν θέρμανση, κάτι που είναι ιδανικό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Συγκεκριμένα, η καθηγήτρια ανέφερε δημητριακά όπως ρύζι και ζυμαρικά, καθώς και κονσέρβες φασολιών, οσπρίων, ψαριών, κρέατος, λαχανικών ή φρούτων. Επίσης, συνέστησε γάλα μακράς διαρκείας UHT και φυσικά νερό, τονίζοντας ότι όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν για τη δημιουργία θρεπτικών γευμάτων. Η καθηγήτρια Ρόμπινσον προειδοποίησε ότι τα νοικοκυριά που έχουν την οικονομική δυνατότητα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν αυτές τις προμήθειες, σε περίπτωση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή του El Niño.

Το επίσημο «κιτ έκτακτης ανάγκης»

Παράλληλα, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων της Βρετανίας ανακοίνωσε ένα επίσημο «κιτ έκτακτης ανάγκης». Το κιτ αυτό περιλαμβάνει μια λίστα με απαραίτητα είδη που θα πρέπει να έχουν οι πολίτες στα σπίτια τους. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται ένας φακός με μπαταρία, ένα φορητό power bank, ένα ραδιόφωνο με μπαταρία, καθώς και επιπλέον μπαταρίες.

Απαραίτητα είδη διατροφής και υγιεινής

Εκτός από τα παραπάνω, στο «κιτ έκτακτης ανάγκης» θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα κουτί πρώτων βοηθειών, υγρά μαντηλάκια και αντισηπτικό χεριών. Στη λίστα των προμηθειών περιλαμβάνονται επίσης εμφιαλωμένο νερό, τρόφιμα που δεν λήγουν σύντομα και δεν απαιτούν μαγείρεμα, καθώς και ένα ανοιχτήρι κονσερβών.

Τέλος, για νοικοκυριά με βρέφη ή παιδιά, το κιτ θα πρέπει να εμπλουτιστεί με ειδικές προμήθειες, όπως πάνες και γάλα σε σκόνη, για την κάλυψη των αναγκών των μικρότερων μελών της οικογένειας.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr