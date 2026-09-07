Συντριβή αεροσκάφους στο Μαϊάμι: Νέο βίντεο και ηχητικό ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν όταν ένα εμπορευματικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Το αεροσκάφος προσέκρουσε σε οχήματα, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στο σημείο. Νέα βίντεο και ηχητικά ντοκουμέντα από τις επικοινωνίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης καταγράφουν την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών και των διασωστών.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 767-300, είχε απογειωθεί από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο και προσγειώθηκε στο Μαϊάμι περίπου στις 14:00 την Κυριακή. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το αεροσκάφος δεν κατάφερε να σταματήσει στον διάδρομο. Ως αποτέλεσμα, βγήκε από την πίστα και στη συνέχεια χτύπησε αρκετά οχήματα που βρίσκονταν στην περιοχή.

Η πρόσκρουση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, περιπλέκοντας την κατάσταση και καθιστώντας την επιχείρηση διάσωσης ιδιαίτερα δύσκολη. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για ένα σοβαρό περιστατικό με πολλαπλά θύματα.

Ο απολογισμός των θυμάτων

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Miami-Dade, Raied «Ray» Jadallah, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Επιπλέον, πέντε άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο. Δύο ακόμη τραυματίες μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες.

Ο αριθμός των θυμάτων μεταβλήθηκε στις πρώτες επικοινωνίες των διασωστών, καθώς αυτοί έφταναν στο σημείο, πραγματοποιούσαν ελέγχους και απεγκλώβιζαν ανθρώπους. Η αρχική εκτίμηση ήταν δύσκολη λόγω της έκτασης της καταστροφής και της πυρκαγιάς.

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Το ηχητικό από τις επικοινωνίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αποτυπώνει την πρώτη αντίδραση των διασωστών όταν έφτασαν στο σημείο της συντριβής. Σε μία από τις επικοινωνίες ακούγεται χαρακτηριστικά προειδοποίηση προς τους πυροσβέστες ότι το αεροσκάφος έχει πάρει φωτιά. Οι δυνάμεις καλούνται να είναι έτοιμες για ένα περιστατικό με μεγάλο αριθμό θυμάτων, χρησιμοποιώντας τον όρο «MCI» (Mass Casualty Incident).

Ο όρος «MCI» χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ενεργοποίηση ενισχυμένου μηχανισμού αντιμετώπισης σε περιστατικά με μεγάλο αριθμό θυμάτων. Περισσότερες από 60 μονάδες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο αεροδρόμιο για να συνδράμουν.

Διάσωση εγκλωβισμένων

Αρκετοί άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στα οχήματα τα οποία χτυπήθηκαν από το αεροσκάφος εγκλωβίστηκαν. Χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τους διασώστες, οι οποίοι εργάστηκαν υπό αντίξοες συνθήκες λόγω της πυρκαγιάς και της γενικότερης κατάστασης που επικρατούσε. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν άμεση και συντονισμένη, με στόχο την παροχή βοήθειας στους τραυματίες και τον εντοπισμό των θυμάτων.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr