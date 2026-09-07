Απεργία στον Πύργο του Άιφελ λόγω παραγκωνισμού γυναικών υπαλλήλων

Οι εργαζόμενοι στον Πύργο του Άιφελ ξεκίνησαν απεργία τη Δευτέρα, αντιδρώντας έντονα στον παραγκωνισμό γυναικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια επίσκεψης ινδουιστικής ομάδας. Σύμφωνα με καταγγελίες, δόθηκαν οδηγίες σε όλες τις γυναίκες που εργάζονται στο μνημείο να μην εμφανιστούν, ενώ κάποιες από αυτές αντικαταστάθηκαν από άνδρες συναδέλφους τους. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση και κινητοποίηση στον ιστορικό χώρο.

Οι λόγοι της απεργίας

Η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στον Πύργο του Άιφελ ξεκίνησε τη Δευτέρα, με κύριο αίτημα την αντίδραση στον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι γυναίκες υπάλληλοι. Το ζήτημα ανέκυψε με αφορμή την επίσκεψη μιας ινδουιστικής ομάδας, κατά την οποία οι γυναίκες εργαζόμενες φέρεται να έλαβαν εντολές να παραμείνουν εκτός οπτικού πεδίου.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι οι γυναίκες που απασχολούνται στον Πύργο του Άιφελ, είτε απευθείας είτε μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών, κλήθηκαν να «γίνουν αόρατες» κατά την παρουσία της αντιπροσωπείας. Αυτή η οδηγία οδήγησε σε αντικαταστάσεις θέσεων εργασίας από άνδρες συναδέλφους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις απαγορεύτηκε στις γυναίκες η πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Η επίσκεψη της ινδουιστικής οργάνωσης

Το περιστατικό, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Le Figaro, έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο. Περίπου εκατό μέλη της ινδουιστικής οργάνωσης BAPS, γνωστής και ως Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, επισκέφθηκαν τον Πύργο του Άιφελ.

Η επίσκεψη εντασσόταν στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που προηγήθηκαν των εγκαινίων ενός ινδουιστικού ναού στην περιοχή Bussy-Saint-Georges. Η παρουσία της συγκεκριμένης αντιπροσωπείας ήταν αυτή που οδήγησε στις επίμαχες οδηγίες προς τις γυναίκες εργαζόμενες.

Η απάντηση της Εταιρείας Εκμετάλλευσης

Σε ανακοίνωσή της, η Εταιρεία Εκμετάλλευσης του Πύργου του Άιφελ (SETE) επιβεβαίωσε μέρος των καταγγελιών. Συγκεκριμένα, η SETE ανέφερε ότι πριν από την επίσκεψη, οι εκπρόσωποι της ινδουιστικής αντιπροσωπείας είχαν υποβάλει αίτημα.

Το αίτημα αφορούσε την οργάνωση της επίσκεψης του πνευματικού τους ηγέτη με τρόπο που να περιορίζει τις επαφές του με γυναίκες. Αυτή η πληροφορία από την SETE ρίχνει φως στο παρασκήνιο των οδηγιών που δόθηκαν στις γυναίκες υπαλλήλους του μνημείου.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr