Τροχαίο δυστύχημα με Lamborghini στο Παρίσι: Νεκροί πατέρας και γιος

Δύο άνθρωποι, ένας πατέρας και ο γιος του, έχασαν τη ζωή τους σε ένα τρομερό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στις 5 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 11 το πρωί, έξω από το Παρίσι. Το περιστατικό έλαβε χώρα στον αυτοκινητόδρομο Α3, στο ύψος του Montreuil, στην περιοχή Seine-Saint-Denis, βορειοανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας. Στη μοιραία σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο οχήματα, μεταξύ των οποίων μία νοικιασμένη Lamborghini Aventador.

Το δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο Α3

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Α3, στο τμήμα μεταξύ Romainville και Montreuil. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις αρχές, η Lamborghini Aventador συγκρούστηκε αρχικά με ένα δεύτερο όχημα. Μετά την αρχική σύγκρουση, το σπορ αυτοκίνητο προσέκρουσε στο μεταλλικό διαχωριστικό του αυτοκινητόδρομου, με τη σφοδρότητα του χτυπήματος να είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Η εισαγγελία του Μπομπινί, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, δεν διευκρίνισε την ακριβή ταχύτητα με την οποία κινούνταν το όχημα. Ωστόσο, ανέφερε ότι ο οδηγός και ο επιβάτης της Lamborghini οδηγούσαν «πάνω» από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή του ατυχήματος.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης και οι συνέπειες

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η Lamborghini κόπηκε στα δύο, πριν τυλιχθεί στις φλόγες. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά το φονικό τροχαίο, καταγράφουν τις δραματικές στιγμές. Η πράσινη Lamborghini Aventador φαίνεται ολοσχερώς κατεστραμμένη και φλεγόμενη, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό από το σημείο της τραγωδίας.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των συνεπειών του, ο αυτοκινητόδρομος Α3 έκλεισε για την κυκλοφορία. Η εικόνα του κατεστραμμένου οχήματος και της πυρκαγιάς μαρτυρούσε την ένταση της σύγκρουσης και τις τραγικές της διαστάσεις.

Τα θύματα της τραγωδίας

Οι δύο επιβαίνοντες της Lamborghini έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν 63χρονο άνδρα, ο οποίος οδηγούσε το πανάκριβο super car, και τον 27χρονο γιο του, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Ο πατέρας εκτοξεύθηκε από το όχημα λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης και έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Ο γιος του, δυστυχώς, εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο μετά την πρόσκρουση. Δεν κατάφερε να απεγκλωβιστεί και πέθανε από τη φωτιά που ξέσπασε στο αμάξι, προσθέτοντας μια ακόμη τραγική διάσταση στο δυστύχημα.

Οι τραυματίες και η επέμβαση των αρχών

Στο άλλο όχημα που ενεπλάκη στην σύγκρουση επέβαιναν τέσσερα άτομα. Όλοι οι επιβάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω περίθαλψης. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ζωή τους δεν κινδυνεύει.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε άμεσα ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος επιχείρησε να προσφέρει βοήθεια. Ακολούθησε η επέμβαση των πυροσβεστών του Παρισιού, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, ωστόσο δεν κατάφεραν να σώσουν τον 27χρονο συνοδηγό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis