Η ισπανική δικαιοσύνη ερευνά τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα

Η ισπανική δικαιοσύνη ξεκίνησε σήμερα επίσημη έρευνα για τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στον βορειοαφρικανικό θύλακα της Θέουτα. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω ενδείξεων που καταδεικνύουν «αναμφισβήτητη διαχείριση» από το Μαρόκο, η οποία φέρεται να ευνοούσε τη διαδικασία αυτής της μεταναστευτικής κρίσης. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως «άνευ προηγουμένου» για την περιοχή.

Η έναρξη της δικαστικής έρευνας και οι κατηγορίες

Η ισπανική δικαιοσύνη, μέσω του Audiencia Nacional, ενός ανώτατου δικαστηρίου που εδρεύει στη Μαδρίτη και αναλαμβάνει κυρίως υποθέσεις που διαπράττονται στο εξωτερικό, ξεκίνησε την έρευνα για την πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η δικαστίνα Μαρία Ταρντόν εκτιμά ότι τα γεγονότα θα μπορούσαν να συνιστούν παραβάσεις, κυρίως εγκλήματα που «προσβάλλουν την ειρήνη ή την ανεξαρτησία του ισπανικού Κράτους».

Στην έκθεσή της, η δικαστίνα Ταρντόν υπογραμμίζει ότι η «χρήση των μεταναστευτικών ροών συνιστά μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις «υβριδικού πολέμου»». Επισημαίνει επίσης «κύματα διαφορετικής έντασης και με διαφορετικά χαρακτηριστικά», τα οποία προκάλεσαν την κατάρρευση των δυνατοτήτων αντίδρασης του ισπανικού συστήματος συνοριακού ελέγχου και μία μαζική παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας της Ισπανίας.

Τα πορίσματα της έκθεσης της ισπανικής αστυνομίας

Η δικαστική απόφαση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μία έκθεση της ισπανικής αστυνομίας, η οποία δημοσιεύτηκε στον Τύπο την περασμένη εβδομάδα. Η έκθεση αυτή, η οποία περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η είσοδος περισσότερων από 70.000 ανθρώπων σε αυτόν τον μικρό ισπανικό θύλακα δεν ήταν αποτέλεσμα «ενεργειών τυχαίου, περιστασιακού ή αυθόρμητου χαρακτήρα».

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, διαπιστώθηκε μία «αναμφισβήτητη διαχείριση που ευνοούσε τη διαδικασία» εισόδου των μεταναστών στη Θέουτα «από το έδαφος του βασιλείου του Μαρόκου». Αυτό το εύρημα ενισχύει τις υποψίες για οργανωμένη δράση πίσω από τη μαζική εισροή.

Ο ρόλος των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας

Η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι «διάφορα ένστολα μέλη των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας» φέρεται να υιοθέτησαν όχι μόνο μία στάση «ανοχής», χωρίς να προσπαθήσουν να διαλύσουν ή να απομακρύνουν τους ανθρώπους από την παραμεθόριο ζώνη. Πέρα από την ανοχή, προσέφεραν επίσης «ενεργή υποστήριξη», δίνοντας οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα διέσχιζαν τα σύνορα προς τη Θέουτα.

Αυτές οι ενέργειες, όπως περιγράφονται στην έκθεση, υποδεικνύουν μία συντονισμένη προσπάθεια που ξεπερνά την απλή αδράνεια και φτάνει στην παροχή βοήθειας για τη διέλευση των συνόρων, συμβάλλοντας στην κατάρρευση των ισπανικών συνοριακών ελέγχων.

Οι διαφορετικές θέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Παρά την έκθεση της αστυνομίας και την έναρξη της δικαστικής έρευνας, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει επανειλημμένως δηλώσει πως επί του παρόντος, δεν υφίστανται «απτές αποδείξεις» που να δείχνουν ότι το Μαρόκο ενθάρρυνε τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Η θέση αυτή διαφέρει από τα πορίσματα της δικαιοσύνης και της αστυνομίας.

Από την πλευρά τους, οι μαροκινές αρχές δεν έχουν αντιδράσει επισήμως σε αυτήν την αστυνομική έκθεση. Ωστόσο, ο Τύπος της χώρας χαρακτήρισε την έκθεση ως «πρόχειρη» και «στερούμενη α».

Με πληροφορίες από: Reader