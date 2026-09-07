Η στροφή της Ευρώπης απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν και η άνοδος της άκρας δεξιάς

Η πρόσφατη εκλογική νίκη-ρεκόρ του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ την Κυριακή, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Το γεγονός αυτό δεν αφορά μόνο την άκρα δεξιά, αλλά υποδηλώνει και μια γενικότερη μετατόπιση της Ευρώπης απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα, γνωστό με το γερμανικό ακρωνύμιο AfD, έχει εκφράσει ανοιχτά τη συμπάθειά του προς την προσπάθεια του Ρώσου προέδρου να υποτάξει την Ουκρανία. Αυτή η εξέλιξη παρατηρείται την ώρα που ο Πούτιν κλιμακώνει την επιθετική του στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γερμανία: Η νίκη της AfD και οι ρωσικές κατηγορίες

Η εκλογική επιτυχία της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων. Λίγες ημέρες πριν από την ψηφοφορία, η Γερμανία είχε κατηγορήσει τη Ρωσία για μια αποτυχημένη επίθεση με drone σε αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός, Μίχαελ Μάρτιν, του οποίου η χώρα ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, δήλωσε σε εκδήλωση του Bloomberg στο Δουβλίνο την περασμένη εβδομάδα ότι «η Ρωσία είναι επιθετική και, όπως βλέπουμε στη Λειψία, σε έναν βαθμό πολύ απερίσκεπτη». Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Μόσχα «γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη» εντός της ΕΕ, τονίζοντας ότι «αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε».

Η κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας

Η στάση της Ρωσίας, όπως περιγράφηκε από τον Ιρλανδό πρωθυπουργό, υπογραμμίζει την ανησυχία για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναφορά στην επίθεση με drone στη Λειψία, ανεξαρτήτως της έκβασής της, ενισχύει την εικόνα μιας κλιμακούμενης επιθετικότητας.

Η δήλωση του Μίχαελ Μάρτιν τονίζει την ανάγκη για επαγρύπνηση από πλευράς των κρατών μελών της ΕΕ. Η συνεχής επιθετική στάση του Βλαντίμιρ Πούτιν απέναντι στην Ένωση αποτελεί ένα κεντρικό ζήτημα που επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις σε διάφορες χώρες.

Γαλλία: Αμφισβήτηση της στήριξης προς την Ουκρανία

Το φαινόμενο της μετατόπισης των πολιτικών θέσεων δεν περιορίζεται στη Γερμανία. Στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της ΕΕ, λαϊκιστές πολιτικοί προωθούν θέσεις για την Ουκρανία που σε αρκετές περιπτώσεις απηχούν επιχειρήματα της Μόσχας.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του γαλλικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, υποστήριξε ότι η άνευ όρων στήριξη της κυβέρνησής του προς την Ουκρανία θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια περισσότερο συναλλακτική σχέση με την εμπόλεμη χώρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα προβληματικά δημόσια οικονομικά της Γαλλίας επιβάλλουν να υπάρχει ανταπόδοση σε αντάλλαγμα για τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, το οποίο αντιστέκεται στη ρωσική εισβολή εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Ο 30χρονος Μπαρντελά θεωρείται πιθανός πρωθυπουργός σε περίπτωση νίκης της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους. Η Λεπέν εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις για την πρόθεση ψήφου στον πρώτο γύρο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους συμμάχους της Ουκρανίας, καθώς η υποστήριξη που παρέχει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

«Πνιγόμαστε στα χρέη. Πνιγόμαστε στα ελλείμματα. Και είναι ανεύθυνο να αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις για δαπάνες και υποσχέσεις οικονομικής στήριξης προς μια χώρα χωρίς καμία εγγύηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαρντελά στο Bloomberg TV το Σάββατο, στο Φόρουμ Αμπροζέτι στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας.

Η κατάσταση στην Ιταλία

Ανάλογες τάσεις παρατηρούνται και στην Ιταλία, την τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί, λαϊκιστές πολιτικοί προωθούν επίσης θέσεις για την Ουκρανία που σε αρκετές περιπτώσεις απηχούν επιχειρήματα της Μόσχας.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ο Ρομπέρτο Βαννάτσι, ένας υπερεθνικιστής πρώην στρατηγός. Η παρουσία τέτοιων φωνών στην ιταλική πολιτική σκηνή επιβεβαιώνει ότι η ευρωπαϊκή στροφή απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν και η άνοδος των λαϊκιστικών κομμάτων αποτελεί ένα ευρύτερο φαινόμενο που επηρεάζει σημαντικά κράτη-μέλη της ΕΕ.

Με πληροφορίες από: Topontiki