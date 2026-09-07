Σκάνδαλο δισεκατομμυρίων στην Ουκρανία: Ελαττωματικά όπλα και υπερκοστολογήσεις στις προμήθειες

Ένα εκτεταμένο σκάνδαλο διαφθοράς και κακοδιαχείρισης συγκλονίζει το σύστημα αμυντικών προμηθειών της Ουκρανίας, αποκαλύπτοντας απάτες δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ελαττωματικά πυρομαχικά, ανεκτέλεστες συμβάσεις και αδικαιολόγητες υπερτιμολογήσεις συνθέτουν την εικόνα ενός διάτρητου συστήματος. Οι αποκαλύψεις έρχονται στο φως την ώρα που ο ουκρανικός στρατός έχει άμεση ανάγκη από εξοπλισμό, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε συνεχείς εκκλήσεις για στρατιωτική και οικονομική βοήθεια.

Το μέγεθος του σκανδάλου στις αμυντικές προμήθειες

Απόρρητοι έλεγχοι φέρνουν στο φως την έκταση της διαφθοράς, δείχνοντας ότι μόνο το 2024, η Ουκρανία έχασε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό προέκυψε από ένα σύστημα όπου εταιρείες συνέχισαν να εξασφαλίζουν νέες δουλειές, παρόλο που βρίσκονταν υπό ποινικές έρευνες.

Επιπλέον, στελέχη είχαν συλληφθεί και οι εταιρείες είχαν αποτύχει να εκτελέσουν προηγούμενες συμβάσεις, αλλά παρόλα αυτά συνέχιζαν να αναλαμβάνουν εξοπλιστικά προγράμματα. Όλα αυτά συνέβαιναν σε μια περίοδο όπου ο ουκρανικός στρατός είχε επιτακτική ανάγκη από όπλα και πυρομαχικά.

Η απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας

Εν μέσω αυτής της κατάστασης, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προχώρησε στην απομάκρυνση του πρώην υπουργού Άμυνας, Μιχάιλο Φεντόροφ. Ο Φεντόροφ είχε επιχειρήσει να ελέγξει τη διαφθορά στις προμήθειες όπλων και να αναμορφώσει το σύστημα.

Η επίσημη αιτιολογία για την απομάκρυνσή του ήταν ότι ο Φεντόροφ βρισκόταν σε σύγκρουση με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Αυτή η σύγκρουση, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, καθιστούσε μη λειτουργική την παρουσία του στην ηγεσία του υπουργείου Άμυνας. Η απομάκρυνση του Φεντόροφ προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και διαδηλώσεις στην Ουκρανία.

Ελαττωματικά βλήματα και ο Λεονίντ Σίμαν

Ένα συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει την έκταση του προβλήματος. Καθώς Ρώσοι στρατιώτες επιτίθεντο στις πρώτες γραμμές χαρακωμάτων στην ανατολική Ουκρανία το 2024, το ουκρανικό πυροβολικό άνοιξε πυρ. Ωστόσο, τα βλήματα, αντί να εκραγούν κοντά στις προελαύνουσες ρωσικές δυνάμεις, είτε έπεφταν από τους σωλήνες εκτόξευσης είτε προσγειώνονταν με έναν υπόκωφο γδούπο, σηκώνοντας μικρά σύννεφα σκόνης.

Αποδείχθηκε ότι ένα ουκρανικό εργοστάσιο όπλων είχε προμηθεύσει τον στρατό με χιλιάδες ελαττωματικά βλήματα όλμων. Ο επικεφαλής του εργοστασίου, Λεονίντ Σίμαν, συνελήφθη τελικά και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Η υπόθεση του Σίμαν αποτελεί μία από τις πιο προβεβλημένες υποθέσεις απάτης στην αμυντική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Συνεχιζόμενες συμβάσεις παρά τις έρευνες

Παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιοι διαπίστωσαν πως τα όπλα παραδίδονταν ελαττωματικά, η Υπηρεσία Αμυντικών Προμηθειών της Ουκρανίας συνέχισε να αναθέτει νέες συμβάσεις στο εργοστάσιο του Λεονίντ Σίμαν. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τη διαφθορά που επικρατεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, επτά από τους δέκα μεγαλύτερους στρατιωτικούς προμηθευτές της χώρας εξασφάλισαν νέες δουλειές. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη ποινικές έρευνες για απάτη, είχαν αποτύχει να εκπληρώσουν προηγούμενες συμφωνίες ή είχαν συλληφθεί διευθύνοντες σύμβουλοί τους για διαφθορά. Ο ίδιος ο Σίμαν, για παράδειγμα, αποτελούσε ήδη αντικείμενο πολλών ερευνών από υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς, μεταξύ άλλων για υπεξαίρεση και απάτη, πριν από την τελευταία του σύλληψη.

Οι πηγές των αποκαλύψεων

Οι πληροφορίες αυτές προκύπτουν από ελέγχους, δικαστικά έγγραφα και δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων ενημέρωσης. Η «New York Times» έχει επίσης αναφερθεί εκτενώς σε αυτές τις αποκαλύψεις, ρίχνοντας φως στους «θαμμένους» εσωτερικούς ελέγχους και το διεφθαρμένο σύστημα προμηθειών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis