Το Κρεμλίνο ανοιχτό σε επανέναρξη συνομιλιών για το Ουκρανικό, δεν αποκλείει τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν αποκλείει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία, την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και τόνισε πως είναι πρόωρο να προσδιοριστεί ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής τους. Η δήλωση αυτή έρχεται στον απόηχο της επίσκεψης Αμερικανών απεσταλμένων σε Μόσχα και Κίεβο, οι οποίοι επιδιώκουν να αναθερμάνουν τις παγωμένες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε όλες τις πλευρές να συνεχίσουν τις διπλωματικές προσπάθειες.

Ανοιχτό το Κρεμλίνο σε συνομιλίες

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την πιθανή επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Ο κ. Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν αποκλείει την επανέναρξη της τριμερούς αυτής μορφής συνομιλιών, η οποία θα περιλαμβάνει τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να συζητηθεί ο συγκεκριμένος τόπος ή οι ακριβείς ημερομηνίες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αυτές οι συνομιλίες.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου έγιναν μετά την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σε Μόσχα και Κίεβο. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι πραγματοποίησαν την επίσκεψη αυτή μέσα στο Σαββατοκύριακο, με στόχο να δώσουν νέα πνοή στις συνομιλίες που έχουν παγώσει και να βρουν έναν τρόπο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ρόλος των Αμερικανών απεσταλμένων

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, επισκέφθηκαν τόσο τη Μόσχα όσο και το Κίεβο, προσπαθώντας να αναβιώσουν τις διπλωματικές προσπάθειες. Ο κ. Κούσνερ φέρεται να έχει κάνει δηλώσεις σχετικά με την επανέναρξη της τριμερούς μορφής συνομιλιών, κάτι που επιβεβαίωσε ο κ. Πεσκόφ. Ο σκοπός της αποστολής τους ήταν να εξερευνήσουν δυνατότητες για την επίλυση της σύγκρουσης και την επανεκκίνηση του διαλόγου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αρνήθηκε να συζητήσει λεπτομερώς το περιεχόμενο των τελευταίων ειρηνευτικών προτάσεων των ΗΠΑ. Επίσης, δεν αναφέρθηκε στα πιο δύσκολα εκκρεμή ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Ωστόσο, τόνισε τη σημασία των προσπαθειών των Αμερικανών διαπραγματευτών για την οικοδόμηση της ειρήνης.

Πιθανή τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ

Σε μια σημαντική εξέλιξη, ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η πιθανή αυτή επικοινωνία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με σκοπό να συζητηθεί η επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο κ. Πεσκόφ υπογράμμισε την εκτίμηση της Μόσχας για τις προσπάθειες οικοδόμησης της ειρήνης από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές. Επανέλαβε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν έχει εκφράσει την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ και την ευγνωμοσύνη του για τη δέσμευσή του σε αυτή την πορεία προς την ειρήνη.

Η θέση της Ουκρανίας και οι επόμενες κινήσεις

Από την πλευρά της Ουκρανίας, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε όλες τις πλευρές «να συνεχίσουν τη διπλωματία». Η δήλωση αυτή έγινε μετά την επίσκεψη των απεσταλμένων των ΗΠΑ τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο για συνομιλίες. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών, ειδικά ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Ο κ. Ζελένσκι ανέφερε επίσης, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ότι οι εταίροι της Ουκρανίας γνωρίζουν τι μπορεί να αποφέρει καρπούς και τι πρέπει να επιτευχθεί πριν από τον χειμώνα. Πρόσθεσε ότι συντονίζονται τα επόμενα βήματα και ότι γίνονται προετοιμασίες για επόμενες συναντήσεις και επαφές, σηματοδοτώντας τη δέσμευση της Ουκρανίας στον διπλωματικό δρόμο.

Τέλος, ο κ. Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν είχε λάβει ακόμη καμία πληροφορία σχετικά με τις επαφές μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ και των Ουκρανών αξιωματούχων στο Κίεβο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη Κυριακή.

Με πληροφορίες από: Topontiki