Η ιστορική επίδοση του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ και οι αντιδράσεις στην Ευρώπη

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατέγραψε μια ιστορική εκλογική επίδοση στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, ένα αποτέλεσμα που πυροδότησε ποικίλες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η επιτυχία του κόμματος προκάλεσε πανηγυρισμούς μεταξύ των συμμάχων της ευρωπαϊκής Δεξιάς και της άκρας Δεξιάς, ενώ ταυτόχρονα οδήγησε σε έντονες προειδοποιήσεις από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Έλον Μασκ συνεχάρη το AfD για το εκλογικό του αποτέλεσμα, ενώ ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε «ηλίθιους ή προδότες» όσους εκφράζουν πανηγυρισμούς, αναδεικνύοντας τον βαθύ διχασμό που επικρατεί στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.

Η εκλογική επίδοση του AfD

Το AfD πέτυχε μια σημαντική επίδοση στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, συγκεντρώνοντας το 43,8% των ψήφων. Αυτό το ποσοστό μεταφράζεται σε 39 από τις συνολικά 83 έδρες του τοπικού κοινοβουλίου. Το αποτέλεσμα αυτό φέρνει το κόμμα μόλις τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία στο κρατιδιακό κοινοβούλιο.

Η επίδοση αυτή αποτελεί το καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα που έχει καταγράψει ποτέ το AfD σε κρατιδιακές εκλογές. Επιπλέον, φέρνει ένα ακροδεξιό κόμμα πιο κοντά στη διακυβέρνηση ενός γερμανικού κρατιδίου από οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη πολιτική δύναμη μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση και σχολιασμό σε όλη την Ευρώπη.

Η αντίδραση του Έλον Μασκ και η απάντηση του Ούλριχ Ζίγκμουντ

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή του προς το AfD τα τελευταία χρόνια, έσπευσε να πανηγυρίσει για το εκλογικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, ο Μασκ ανάρτησε στον λογαριασμό του στο X τη λέξη «Μπράβο!», απαντώντας σε ανάρτηση της συμπροέδρου του κόμματος, Άλις Βάιντελ, η οποία αφορούσε τον επικεφαλής υποψήφιο του AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ.

Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον Έλον Μασκ για τη «στήριξή» του. Παράλληλα, ο Ζίγκμουντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας, δηλώνοντας ότι εάν το AfD αναλάβει την εξουσία στη Σαξονία-Άνχαλτ, η Γερμανία θα μπορούσε να μετατραπεί ξανά σε «έναν τόπο στον οποίο αξίζει να επενδύει κανείς». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τις οικονομικές προοπτικές που το κόμμα θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τουσκ

Στον αντίποδα των πανηγυρισμών, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ εξέφρασε έντονη κριτική για όσους χαιρέτισαν την εκλογική επιτυχία του AfD. Ο Τουσκ χαρακτήρισε «ηλίθιους ή προδότες» όσους πανηγυρίζουν για το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Η δήλωση του Πολωνού πρωθυπουργού αναδεικνύει τον βαθύ διχασμό που επικρατεί στην Ευρώπη σχετικά με την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων. Οι προειδοποιήσεις από Ευρωπαίους ηγέτες, όπως αυτή του Τουσκ, υπογραμμίζουν τις ανησυχίες που υπάρχουν για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και την ευρύτερη ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι

Εκτός από τις άμεσες αντιδράσεις, το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ προκάλεσε ενθουσιασμό και σε άλλα κόμματα και ηγέτες της ευρωπαϊκής άκρας Δεξιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και δεν σχολίασε άμεσα το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών, ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Truth Social ένα στιγμιότυπο με την εκλογική πρόβλεψη της Κυριακής.

Η κίνηση αυτή του Τραμπ, παρότι δεν περιλάμβανε άμεσο σχόλιο, ερμηνεύτηκε ως έμμεση αναγνώριση του αποτελέσματος. Ο ενθουσιασμός που προκλήθηκε σε κύκλους της ευρωπαϊκής άκρας Δεξιάς υποδηλώνει μια ευρύτερη τάση και αλληλεγγύη μεταξύ των κομμάτων που μοιράζονται παρόμοιες ιδεολογικές θέσεις.

Ο ενθουσιασμός της ευρωπαϊκής άκρας Δεξιάς

Το εκλογικό αποτέλεσμα του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ δεν έμεινε ασχολίαστο από άλλους σημαντικούς εκπροσώπους της ευρωπαϊκής άκρας Δεξιάς. Ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, συνεχάρη τη «φίλη» του Άλις Βάιντελ για την επιτυχία του κόμματος.

Στην ανάρτησή του, ο Ματέο Σαλβίνι έγραψε χαρακτηριστικά πως «μια άλλη Ευρώπη είναι δυνατή», εκφράζοντας έτσι την ικανοποίησή του για την εκλογική νίκη του AfD. Οι πανηγυρισμοί από τους συμμάχους της ευρωπαϊκής Δεξιάς και της άκρας Δεξιάς καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και την υποστήριξη που υπάρχει μεταξύ αυτών των πολιτικών δυνάμεων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από: Enikos