Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε με καστανά μαλλιά, πυροδοτώντας σχόλια στο διαδίκτυο

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αλλάξει την εμφάνισή του, βάφοντας τα μαλλιά του καστανά μέχρι τη ρίζα. Αυτή η αλλαγή δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς πυροδότησε πληθώρα σχολίων και εικασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η νέα του κώμη προκάλεσε συζητήσεις και θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο, με πολλούς να παραμιλούν για το νέο look του πλανητάρχη.

Η νέα εμφάνιση του πλανητάρχη

Ο πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ εθεάθη πρόσφατα σε τελευταίες φωτογραφίες του να εξέρχεται από το Air Force One με μια εμφανώς διαφορετική εμφάνιση στα μαλλιά του. Η κώμη του παρουσίαζε μια ξεκάθαρα πιο σκούρα απόχρωση, σε αντίθεση με τις χαρακτηριστικές ξανθές μπούκλες που τον συνόδευαν για χρόνια, πυροδοτώντας άμεσα εικασίες στο διαδίκτυο.

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να βάψει τα μαλλιά του καστανά ως τη ρίζα αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης, αφήνοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παραμιλούν. Οι λόγοι πίσω από αυτή την αλλαγή αποτέλεσαν αντικείμενο εικασιών, με πιθανές αιτίες να αναφέρονται μια κρίση μέσης τρίτης ηλικίας ή μια σοβαρή συζήτηση του προσωπικού του κομμωτή με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του.

Η αντίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Όπως ήταν αναμενόμενο, η νέα εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε άμεση αντίδραση στο διαδίκτυο. Τα social media πλημμύρισαν με σχετικά hashtags, ενώ οι χρήστες έπιασαν το «δούλεμα» για το νέο look του προέδρου. Οι εικασίες και τα σχόλια ποικίλλαν, δημιουργώντας ένα κύμα χιούμορ και έκπληξης.

Κάποιοι χρήστες προχώρησαν σε δηκτικές συγκρίσεις, παρομοιάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Πιρς Μπρόσναν στα ντουζένια του ως Τζέιμς Μποντ. Άλλοι τον συνέκριναν με τον διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο Ρεξ Χόιερμαν, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που δήλωσαν απλά σοκαρισμένοι από την αλλαγή. Μάλιστα, υπήρξαν και προτάσεις για την προσθήκη επιπλέον τροπολογίας στο Σύνταγμα που θα απαγόρευε τέτοια «στυλιστικά εγκλήματα».

Οι φήμες για περούκα και η άρνηση του Τραμπ

Η συζήτηση γύρω από τα μαλλιά του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι καινούργια. Ο ίδιος προσπαθούσε εδώ και καιρό να εξορκίσει τις φήμες που αφορούσαν το χτένισμά του, και συγκεκριμένα το αν ο 80χρονος πλανητάρχης φοράει κάποιο είδος περούκας στις δημόσιες εμφανίσεις του. Αυτές οι φήμες είχαν κυκλοφορήσει ευρέως, δημιουργώντας ερωτήματα για την αυθεντικότητα της κώμης του.

Σε ομιλία του στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, την Τετάρτη, ο Τραμπ είχε αναφερθεί στο θέμα. Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Για χρόνια, υπέφερα με τους ανθρώπους που έλεγαν: "Φοράει περούκα". Εγώ δεν φοράω περούκα». Η δήλωση αυτή είχε γίνει σε μια προσπάθεια να διαλύσει τις επίμονες εικασίες σχετικά με την εμφάνισή του.

Η παρέμβαση του Δημοκρατικού Κόμματος

Στον «χορό» των σχολίων για την αλλαγή στην εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ μπήκε και ο επίσημος λογαριασμός του Δημοκρατικού Κόμματος στο Twitter. Το κόμμα κοινοποίησε μια φωτογραφία του Τραμπ με φαινομενικά πιο λεπτά μαλλιά, συνοδεύοντάς την με το σχόλιο: «Αυτά ήταν τα μαλλιά του Τραμπ πριν από λιγότερο από 3 μήνες».

Αυτή η κίνηση του Δημοκρατικού Κόμματος ενέτεινε περαιτέρω τη συζήτηση και την ειρωνεία γύρω από το νέο χτένισμα του προέδρου, προσθέτοντας μια πολιτική διάσταση στα σχόλια που κυκλοφορούσαν ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τροφοδοτώντας τις αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από: Reader