«Τεκτονική αναταραχή» στο CDU μετά τη νίκη του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, δηλώνει ο Μερτς

Για «τεκτονική αναταραχή» στο κομματικό σύστημα και για «συθέμελο κλονισμό» του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) μίλησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά τη χθεσινή νίκη της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) στην Σαξονία-Άνχαλτ. Οι δηλώσεις του κ. Μερτς πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο κλειστής συνεδρίασης του προεδρείου του κόμματός του, η οποία έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα.

Ο νικητής των εκλογών, Ούλριχ Ζίγκμουντ της AfD, δήλωσε έτοιμος για συνομιλίες με τα άλλα κόμματα, προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση στο κρατίδιο. Η συμπρόεδρος της AfD, Αλίς Βάιντελ, χαρακτήρισε τη νίκη του κόμματός της ως «ιστορική επιτυχία».

Η «τεκτονική αναταραχή» στο CDU

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, ο κ. Μερτς εξέφρασε την απογοήτευσή του για την προοπτική μιας δεξιάς εξτρεμιστικής κυβέρνησης με ακροδεξιό πρωθυπουργό στο Μαγδεμβούργο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «έχουμε ένα ισχυρό σύνταγμα, έχουμε όλα τα μέσα για να υπερασπιστούμε το σύνταγμα ενάντια σε μια δεξιά εξτρεμιστική κυβέρνηση κρατιδίου, αλλά βιώνουμε μια τεκτονική αναταραχή στο κομματικό μας σύστημα. Αυτό κλονίζει συθέμελα το κόμμα μας».

Ο καγκελάριος παραδέχθηκε ότι το CDU δεν μπορεί απλώς να επιστρέψει στην κανονική του ζωή, ούτε ο ίδιος ούτε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορούν. Αναγνώρισε την αποτυχία του κόμματος να βρει «μια συναισθηματική σύνδεση με τον λαό», επισημαίνοντας την «έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης από τον πληθυσμό».

Ο κ. Μερτς δήλωσε ακόμη ότι το CDU έχασε τις εκλογές με δραματικό τρόπο, γεγονός που σηματοδοτεί μια βαθιά καμπή και μια λειτουργία εν μέσω ισχυρής έντασης. Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, αναφέρθηκε και στα συγχαρητήρια που έλαβε η AfD από τη Μόσχα και τις ΗΠΑ.

Έκκληση για ενότητα και ξεκάθαρη θέση

Ο Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε έκκληση για ενότητα, τονίζοντας ότι η επιτυχία θα έρθει «μόνο εάν συζητήσουμε ανοιχτά τα προβλήματα εντός της ηγεσίας». Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη το κόμμα να σταθεί ενωμένο. «Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δημόσιες δηλώσεις που στρέφονται κατά του κόμματος βλάπτουν το CDU και στόχος της AfD είναι η καταστροφή του CDU», δήλωσε.

Επανέλαβε κατηγορηματικά ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την AfD, τονίζοντας ότι «το CDU στέκει γερά στα θεμέλια του Αντενάουερ και του Κολ». Ο κ. Μερτς περιέγραψε την προεκλογική εκστρατεία ως «εξαιρετικά σκληρή», αν και, όπως παραδέχθηκε, αυτή δεν ενόχλησε τους πολίτες. «Αυτό πονάει πολύ, αλλά πρέπει να το δεχτούμε», συμπλήρωσε.

Η απόφαση του κ. Μερτς να μην υπάρξει καμία συνεργασία με την AfD στο κρατίδιο, κλείνει ουσιαστικά τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης από την ακροδεξιά, καθώς υπολείπεται τριών εδρών για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία.

Η «ιστορική επιτυχία» της AfD και οι επιπτώσεις της

Η συμπρόεδρος της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία», Αλίς Βάιντελ, χαρακτήρισε τη νίκη του κόμματός της στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ ως «ιστορική επιτυχία». Προέβλεψε επίσης ότι αυτή η επιτυχία θα έχει «επιπτώσεις» και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Η κ. Βάιντελ, στην καθιερωμένη αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, δήλωσε ότι «ο Φρίντριχ Μερτς έχασε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οι ψηφοφόροι θέλουν πολιτική αλλαγή». Υποστήριξε επίσης ότι η ήττα του κυβερνώντος κόμματος θα έχει συνέπειες και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «το CDU δεν θα ξανακερδίσει άλλες εκλογές».

Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ έτοιμος για συνομιλίες

Ο υποψήφιος της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ και νικητής των εκλογών, Ούλριχ Ζίγκμουντ, δήλωσε νωρίτερα έτοιμος να ξεκινήσει διερευνητικές συνομιλίες με τα άλλα κόμματα. Έκανε λόγο για «σαφή εντολή» να κυβερνήσει η AfD, τονίζοντας ότι «δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη».

Ο κ. Ζίγκμουντ ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με βουλευτές του CDU και της Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW). Δήλωσε ότι δεν θα συμβιβαστεί και θέλει να μπορεί να κοιτάζεται στον καθρέφτη το βράδυ, παραμένοντας πιστός στον εαυτό του. Για τον ίδιο, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι συνθήκες προκειμένου η AfD να κυβερνήσει.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki