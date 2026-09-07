Η ιστορία του «Falling Man» της 11ης Σεπτεμβρίου: Η αλήθεια πίσω από τη φωτογραφία-σύμβολο

Η ιστορία του «Falling Man», της εμβληματικής φωτογραφίας από την 11η Σεπτεμβρίου, έρχεται στο φως μέσα από την αφήγηση της αδερφής του. Ο άνδρας που απαθανατίστηκε να πέφτει από τους Δίδυμους Πύργους έγινε σύμβολο του πένθους της Αμερικής. Η αδερφή του ανώνυμου δράστη της 11ης Σεπτεμβρίου, που έγινε σύμβολο του πένθους της Αμερικής, αφηγείται τη σπαρακτική του ιστορία, τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίησή του, και γιατί πιστεύει ότι ο Θεός «άρπαξε το πνεύμα του» και το μετέφερε στον Παράδεισο.

Η επιλογή της πτώσης

Ο άνδρας στη φωτογραφία-σύμβολο της 11ης Σεπτεμβρίου φαίνεται σχεδόν γαλήνιος, αιωρούμενος ανάποδα στον αέρα, αψηφώντας για μια στιγμή το αναπόφευκτο. Δεν προβάλλει φόβο, ούτε πανικό, ούτε θυμό. Αντίθετα, φαίνεται να έχει αποδεχτεί τη μοίρα του με ψυχραιμία, έχοντας αντιμετωπίσει ένα φρικτό δίλημμα: είτε να πεθάνει από ασφυξία είτε να πέσει στο κενό.

Επέλεξε το δεύτερο, όχι ως αυτοκτονία, αλλά για να κερδίσει 10 δευτερόλεπτα επιπλέον ζωής, τα οποία θα ήταν γαλήνια και ανώδυνα. Έπεφτε ήρεμα, ειρηνικά, χωρίς να γνωρίζει ότι βρισκόταν στο μάτι ενός φωτογραφικού φακού και ότι ο κόσμος θα τον γνώριζε ως τον «Άνθρωπο που Πέφτει» (Falling Man), ένα αινιγματικό σύμβολο των φρικαλεοτήτων εκείνης της ημέρας πριν από 25 χρόνια.

Η αναζήτηση της ταυτότητας

Αρχικά, κάποιοι υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε λόγος να μάθουν ποτέ το όνομά του, ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η οικογένειά του και να τον θυμούνται ως έναν «κοινό άνθρωπο» που εκπροσωπούσε και τα 2.977 αθώα θύματα που πέθαναν εκείνη την ημέρα. Ωστόσο, αναπόφευκτα, τις πυρετώδεις ημέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η αναζήτηση της ταυτότητάς του, μια προσπάθεια που αποδείχθηκε χρονοβόρα και περίπλοκη.

Ο Αρχιιατροδικαστής της Νέας Υόρκης κατέταξε όλα τα θύματα ως ανθρωποκτονίες, χωρίς να συνταχθεί ποτέ ξεχωριστή λίστα για τις “αυτοκτονίες”. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των ατόμων που έπεσαν κυμαίνονταν από μια πολύ συντηρητική πρόβλεψη 50 ατόμων έως περισσότερα από 200, με τους ανθρώπους να πηδούν ένας-ένας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε μια διάρκεια περίπου 90 λεπτών.

Οι τηλεοπτικές κάμερες, συμπεριλαμβανομένου του CNN, σταμάτησαν να μεταδίδουν τέτοιες εικόνες. Δεν υπήρχε Instagram ή Twitter για να βιντεοσκοπήσουν και να δημοσιεύσουν οι περαστικοί τη φρίκη στα τηλέφωνά τους. Έτσι, δεν υπάρχει καταγραφή για το ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι.

Ο φωτογράφος της στιγμής

Η ιστορία της αναζήτησης του «Άνδρα που Πέφτει» ξεκινά με τον φωτογράφο που τράβηξε τη φωτογραφία, τον Ρίτσαρντ Ντρου. Ο Ντρου, βετεράνος του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press, κάλυπτε μια επίδειξη μόδας όταν τα αεροπλάνα χτύπησαν τους πύργους.

Αμέσως μετά τα γεγονότα, μπήκε στο μετρό και έφτασε στο σημείο, όπου άρχισε να βγάζει φωτογραφίες, απαθανατίζοντας τη στιγμή που αργότερα θα γινόταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr