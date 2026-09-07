Φινλανδία: Άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω διαδικτύου

Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης εκατοντάδων παιδιών μέσω διαδικτυακών πλατφορμών ήρθε στο προσκήνιο στη Φινλανδία. Ένας 27χρονος άνδρας κατηγορείται ότι προσέγγιζε αγόρια ηλικίας 9 έως 15 ετών, ζητώντας τους βίντεο και φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο. Η υπόθεση αφορά συνολικά 361 παιδιά, με τις πράξεις να φέρονται να έχουν διαπραχθεί την περίοδο 2019-2022.

Ο τρόπος προσέγγισης των θυμάτων

Ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέγγιζε τα αγόρια, ηλικίας 9 έως 15 ετών, χρησιμοποιώντας γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Snapchat. Μέσω αυτών των πλατφορμών, τους έπειθε να του στέλνουν βίντεο και φωτογραφίες με ευαίσθητο υλικό. Συγκεκριμένα, τους ζητούσε να βγάζουν και να του στέλνουν φωτογραφίες ή βίντεο στα οποία φορούσαν ελάχιστα ρούχα ή ήταν γυμνά.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο κατηγορούμενος ζητούσε επίσης από τα παιδιά να προβαίνουν σε σεξουαλικές πράξεις. Τα θύματα ήταν αγόρια που ζούσαν σε όλη την επικράτεια της Φινλανδίας.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Η υπόθεση έγινε γνωστή τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η φινλανδική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνούσε έναν 27χρονο άνδρα ως ύποπτο για 364 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών. Η αρχική αποκάλυψη προέκυψε το 2022, όταν η Αστυνομία εξέτασε το κινητό τηλέφωνο του άνδρα στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης. Κατά την εξέταση, εντοπίστηκαν χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες μη ταυτοποιημένων παιδιών.

Από τις προαναφερθείσες υποθέσεις, η εισαγγελία δεν άσκησε δίωξη σε τρεις εξ αυτών, με αποτέλεσμα ο τελικός αριθμός των διώξεων να διαμορφωθεί στις 361.

Οι κατηγορίες και η δικαστική διαδικασία

Οι βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 27χρονος αφορούν διακεκριμένη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και διακεκριμένη διανομή εικόνας που απεικονίζει παιδιά με σεξουαλικό τρόπο. Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε εν μέρει τις πράξεις του κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η υπόθεση επρόκειτο να παρουσιαστεί δημόσια τη Δευτέρα στο περιφερειακό δικαστήριο του Πίρκανμαα. Ωστόσο, η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών από την Τρίτη. Η δίκη έχει προβλεφθεί να διαρκέσει περίπου 45 ημέρες ακροαματικής διαδικασίας και αναμένεται να ολοκληρωθεί «τουλάχιστον έως το τέλος του έτους».

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr