Ζελένσκι: Ο πόλεμος πιθανόν να συνεχιστεί τον χειμώνα μετά τις συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ανησυχία του ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία πιθανόν να συνεχιστεί και τον φετινό χειμώνα. Η δήλωση αυτή έγινε μετά από συνομιλίες που είχε στο Κίεβο με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι είχαν προηγουμένως συναντηθεί και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα. Οι απεσταλμένοι αναχώρησαν από την Ουκρανία με τρένο, έχοντας παρουσιάσει νέες προτάσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι συνομιλίες στο Κίεβο και η αισιοδοξία των απεσταλμένων

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έφτασαν στο Κίεβο την Κυριακή, μέσω Πολωνίας, για συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτή ήταν η πρώτη τους επίσκεψη στην Ουκρανία από τότε που ξεκίνησαν τις μεσολαβητικές τους προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Οι συνομιλίες είχαν ως βασικό στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά του, ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι «πρέπει και οι δύο πλευρές να κάνουν συμβιβασμούς», ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις συνομιλίες που είχαν διεξαχθεί μέχρι στιγμής. Η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι παρουσίασαν στο Κίεβο νέες προτάσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «πιο αποτελεσματικές».

Η συνάντηση με τον Πούτιν στη Μόσχα

Πριν την άφιξή τους στην Ουκρανία, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν επισκεφθεί τη Μόσχα το Σάββατο. Εκεί, είχαν συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο των μεσολαβητικών τους προσπαθειών. Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης διπλωματικής πρωτοβουλίας για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση.

Οι απεσταλμένοι αναχώρησαν από την Ουκρανία την περασμένη νύχτα με τρένο, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των συνομιλιών τους με τις δύο πλευρές. Η διπλωματική τους αποστολή περιλάμβανε επαφές τόσο με την ουκρανική όσο και με τη ρωσική ηγεσία, με την ελπίδα να βρεθεί κοινό έδαφος για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η ανησυχία του Ζελένσκι για την παράταση του πολέμου

Παρά τις νέες προτάσεις που παρουσιάστηκαν, ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος μετά το πέρας των συνομιλιών του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι φοβάται πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί και τον φετινό χειμώνα. Την ανησυχία του αυτή τη συνέδεσε με την απροθυμία του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, να διαπραγματευθεί απευθείας μαζί του.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες, Κυριακή, μετά τη συνάντηση, ο Ζελένσκι σχολίασε: «Ελπίζουμε ειλικρινά να καταλήξουμε σε συμφωνίες με τους Αμερικανούς εταίρους μας και βασιζόμαστε στη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας, εάν ο πόλεμος παραταθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κάτι που προς το παρόν μοιάζει ότι θα συμβεί».

Το αδιέξοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις

Ένα κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας είναι το εδαφικό, για το οποίο ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιλυθεί παρά μόνο σε συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε τη θέση του, λέγοντας ότι «τόσο περίπλοκα θέματα δεν μπορούν να επιλυθούν παρά μόνο σε επίπεδο ηγετών».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί εδώ και καιρό μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να συζητηθούν τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη σύγκρουση. Ωστόσο, το Κρεμλίνο αρνείται σταθερά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, διατηρώντας το αδιέξοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ηγετών.

Με πληροφορίες από: News.gr